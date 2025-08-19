हल्द्वानी (उत्तराखंड): 'मदर इंडिया' फिल्म तो आपने देखी ही होगी. फिल्म भारतीय ग्रामीण जीवन, विशेष रूप से एक महिला के संघर्षों को दर्शाती है, जो गरीबी और सामाजिक बाधाओं के बावजूद अपने बच्चों की परवरिश करती है. ऐसा ही वाक्य तराई पूर्वी वन प्रभाग के सुरई रेंज में एक बाघिन के साथ देखने को मिल रहा है, जिसे अपने बच्चों की परवरिश के लिए जंगल में ही संघर्ष करना पड़ रहा है. बाघिन के शावकों की परवरिश के लिए वन महकमे को अपना ऑपरेशन तक रोकना पड़ा, अब वन महकमा बाघिन के शावकों के अलग होने का इंतजार कर रहा है. जिससे बाधिन को शिकारियों द्वारा दी गई पीड़ा से मुक्ति दिलाई जा सके.

शिकारियों के फंदे में फंसी बाघिन: तराई पूर्वी वन प्रभाग के सुरई रेंज अंतर्गत मादा बाघिन जंगल में 'मदर इंडिया' की तरह जीवन से संघर्ष कर रही है. क्योंकि बाघिन के पेट में करीब चार साल पहले शिकारियों द्वारा लगाया गया लोहे का फंदा फंस गया था. जिससे बाघिन आज तक मुक्त नहीं हो पाई है और रोजाना ये फंदा उसकी जिंदगी पर भारी पड़ रहा है. फंदे में फंसी बाघिन मां होने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रही है और शावकों की हर पल देखभाल करती है.

फंदे से मुक्ति दिलाने में जुटा वन महकमा (Video-ETV Bharat)

शावकों की वजह से ऑपरेशन रोका: वन विभाग इस लोहे के फंदे से बाघिन को मुक्ति दिलाने की कोशिश में जुटा है. लेकिन वन विभाग की इस कार्रवाई में बाघिन के शावक बाधक बन रहे हैं. ऐसे में वन विभाग अब एक बार फिर से बाघिन के पेट में फंसे शिकारियों के लोहे के फंदे से मुक्त करने की योजना तैयार कर रहा है. बताया जा रहा है कि साल 2021 से बाघिन के पेट के ऊपर के हिस्से में लोहे का तार दिखाई दे रहा है, जिससे बाघिन जकड़ी जा रही है.

फंदे से मुक्त कराने की तैयारी कर रहा वन महकमा (Photo-Forest Department)

वजन बढ़ने के साथ बढ़ रही बाघिन की परेशानी: बाघिन का पेट का हिस्सा अब बिल्कुल पतला हो गया है, लेकिन बाघिन आज भी स्वस्थ है और बच्चों को जन्म दे रही ही है. बताया जा रहा है कि शुरुआती दौर में बाघिन का वजन कम होने के चलते लोहे की तार का असर कम दिख रहा था, लेकिन बाघिन का वजन अधिक होने पर तार ने बाघिन को पूरी तरह से जकड़ लिया है.

शिकारियों के फंदे में फंसी बाघिन (Photo-Forest Department)

क्या कह रहे वन विभाग के अधिकारी: डीएफओ तराई पूर्वी वन प्रभाग हिमांशु बागरी ने बताया कि तीन साल पहले बाघिन के पेट के ऊपरी हिस्से में लोहे की तार फंसे होने की फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. जिसके बाद वन विभाग की टीम बाघिन पर लगातार नजर बनाए हुए है. बाघिन पूरी तरह से स्वस्थ है और जंगल में शिकार करने की क्षमता रखती है और अपने बच्चों को परवरिश भी कर रही है.

शावकों की परवरिश के लिए संघर्ष कर रही बाघिन (Photo-Forest Department)

बाघिन को किया जाएगा फंदे से मुक्त: उन्होंने बताया कि पूर्व में बाघिन को ट्रेंकुलाइज कर लोहे की तार से मुक्ति दिलाने की योजना बनाई गई, लेकिन उसके साथ उसके शावक होने के चलते इस ऑपरेशन को रोक दिया गया. वर्तमान में उसके साथ तीन शावक हैं, जिनकी उम्र करीब डेढ़ साल होने जा रही है. कुछ दिनों में शावक बाघिन से अलग हो जाएंगे, इसके बाद विभागीय अनुमति के बाद बाघिन को ट्रेंकुलाइज कर लोहे के फंदे से मुक्ति दिलाई जाएगी. जिसके लिए जंगल में कैमरा ट्रैप के माध्यम से बाघिन पर हमेशा निगरानी बनाई जा रही है.

पढ़ें-