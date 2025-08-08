Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

सिवनी में अनूठा रक्षाबंधन, राखी बांध टाइगर लेते हैं इंसानों से सुरक्षा का वचन - PENCH TIGER RESERVE

पेंच टाइगर रिजर्व के आसपास के गांवों में रक्षाबंधन के मौके पर बहनों के साथ-साथ बाघ भी लोगों को राखी बांधकर लेंगे रक्षा का वचन. पेंच प्रबंधन ने तैयार कराए हैं 15 हजार राखी और मुखौटे.

TIGERS TIE RAKHI TO HUMANS
शिवनी में बाघ रक्षाबंधन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 11:25 PM IST

4 Min Read

सिवनी: रक्षाबंधन का त्यौहार भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक है जिसमें बहन अपने भाइयों को राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा का वचन देते हैं. लेकिन सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व के आसपास के गांवों में बाघ रक्षाबंधन मनाया जाता है जिसमें वन विभाग से जुड़े वॉलंटियर और समाजसेवी संस्था के लोग बाघ का मुखौटा पहनकर गांव में पहुंचते हैं लोगों को राखी बांधते हैं. और लोगों से बाघों सहित पर्यावरण और दूसरे जंगली जानवरों की रक्षा करने की गारंटी लेते हैं.

15 हजार राखी और मुखौटे किए गए हैं तैयार

पेंच टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह ने बताया "बाघों के संरक्षण के लिए पेंच प्रबंधन ने इस बार लगभग 15 हजार राखियों और 15 हजार मुखौटों का प्रबंध किया है. इन राखियों को पेंच पार्क के कर्मचारियों द्वारा टाइगर का मुखौटा लगाकर ग्रामीणों को बांधा जाएगा. इसका उद्देश्य यह है कि जिस प्रकार एक बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधकर भाई से अपनी रक्षा का वचन लेती है. उसी प्रकार टाइगर का मुखौटा लगाकर और टाइगर वाली राखी बांधकर ग्रामीणों से अपनी रक्षा का वादा लिया जाता है."

Tiger Rakshabandhan
पेंच प्रबंधन ने तैयार कराए हैं 15 हजार राखी और मुखौटे (ETV Bharat)

इंसानों और बाघों के बीच में प्यार बढ़ाने का प्रयास

डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह का कहना है "बाघों के संरक्षण के लिए प्रशासनिक तौर पर कई कदम उठाने पड़ते हैं. जिनमें ग्रामीणों को जागरूक करना और उन्हें वन्य प्राणियों के बारे में जानकारियां देना शामिल है. ज्यादातर बाघ के हमले उन स्थानों पर होते हैं जहां बाघ के एरिया में मनुष्य घुस जाता है."

Tiger Rakshabandhan
सिवनी के गांवों लोगों को राखी बांधते वनकर्मी (ETV Bharat)

"इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों और बाघों के बीच प्रेम को बढ़ाना है. जिससे कि बाघों के शिकार में कमी आए और बाघों की वृद्धि हो सके. देखा जाता है कि जब किसी को चार-पांच साल तक राखी बांधी जाती है तो उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति सम्मान और सुरक्षा का भाव उत्पन्न हो जाता है. यहां पर भी जब इंसानों और बाघों के बीच में लगाता प्रेम बढ़ेगा तो रक्षा अपने आप होगी."

Tiger Rakshabandhan
सिवनी के गांवों में मनाया जाता है बाघ रक्षाबंधन (ETV Bharat)

130 गांव में 4 सालों से मनाया जा रहा रक्षाबंधन, गांव वाले भी लेते हैं संकल्प

वन विकास समिति के अध्यक्ष बबलू पटेल ने बताया "बाघों की रक्षा करने के लिए रक्षाबंधन के मौके पर ग्रामीणों को राखी बांधी जाती है. फिर हम लोग भी इन बाघों की रक्षा करने का वचन देते हैं. हमने देखा है कि बाघ अगर हमारे गांव में आ जाते हैं तो बेवजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक उन्हें परेशान ना किया जाए. बाघ से हमारे जिले की पहचान है. सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में फैले टाइगर रिजर्व के करीब 5 गांव में 2022 से बाघ रक्षाबंधन मनाने का सिलसिला शुरू हुआ था जो अब करीब 130 गांव में मनाया जाने लगा है. ये चौथा साल है जब बाघ रक्षाबंधन के मौके पर रक्षाबंधन मनाने के साथ ही मिठाइयां भी बांटी जाएगी."

सैकड़ों बाघों के बीच रहते हैं आदिवासी

पेंच टाइगर रिजर्व का अधिकांश इलाका आदिवासी गांव से घिरा हुआ है. टाइगर रिजर्व में बाघों संख्या 2022 की जनगणना के अनुसार 123 है. लेकिन उसके बाद लगातार कई शावक देखे गए हैं. हालांकि इस बार आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं. अंदाजा लगाया जाता है कि फिलहाल पेंच टाइगर रिजर्व में 150 से ज्यादा बाघ हैं. टाइगर रिजर्व के आसपास छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में 130 गांव में ज्यादातर आदिवासी समुदायों के लोग रहते हैं.

सिवनी: रक्षाबंधन का त्यौहार भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक है जिसमें बहन अपने भाइयों को राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा का वचन देते हैं. लेकिन सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व के आसपास के गांवों में बाघ रक्षाबंधन मनाया जाता है जिसमें वन विभाग से जुड़े वॉलंटियर और समाजसेवी संस्था के लोग बाघ का मुखौटा पहनकर गांव में पहुंचते हैं लोगों को राखी बांधते हैं. और लोगों से बाघों सहित पर्यावरण और दूसरे जंगली जानवरों की रक्षा करने की गारंटी लेते हैं.

15 हजार राखी और मुखौटे किए गए हैं तैयार

पेंच टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह ने बताया "बाघों के संरक्षण के लिए पेंच प्रबंधन ने इस बार लगभग 15 हजार राखियों और 15 हजार मुखौटों का प्रबंध किया है. इन राखियों को पेंच पार्क के कर्मचारियों द्वारा टाइगर का मुखौटा लगाकर ग्रामीणों को बांधा जाएगा. इसका उद्देश्य यह है कि जिस प्रकार एक बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधकर भाई से अपनी रक्षा का वचन लेती है. उसी प्रकार टाइगर का मुखौटा लगाकर और टाइगर वाली राखी बांधकर ग्रामीणों से अपनी रक्षा का वादा लिया जाता है."

Tiger Rakshabandhan
पेंच प्रबंधन ने तैयार कराए हैं 15 हजार राखी और मुखौटे (ETV Bharat)

इंसानों और बाघों के बीच में प्यार बढ़ाने का प्रयास

डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह का कहना है "बाघों के संरक्षण के लिए प्रशासनिक तौर पर कई कदम उठाने पड़ते हैं. जिनमें ग्रामीणों को जागरूक करना और उन्हें वन्य प्राणियों के बारे में जानकारियां देना शामिल है. ज्यादातर बाघ के हमले उन स्थानों पर होते हैं जहां बाघ के एरिया में मनुष्य घुस जाता है."

Tiger Rakshabandhan
सिवनी के गांवों लोगों को राखी बांधते वनकर्मी (ETV Bharat)

"इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों और बाघों के बीच प्रेम को बढ़ाना है. जिससे कि बाघों के शिकार में कमी आए और बाघों की वृद्धि हो सके. देखा जाता है कि जब किसी को चार-पांच साल तक राखी बांधी जाती है तो उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति सम्मान और सुरक्षा का भाव उत्पन्न हो जाता है. यहां पर भी जब इंसानों और बाघों के बीच में लगाता प्रेम बढ़ेगा तो रक्षा अपने आप होगी."

Tiger Rakshabandhan
सिवनी के गांवों में मनाया जाता है बाघ रक्षाबंधन (ETV Bharat)

130 गांव में 4 सालों से मनाया जा रहा रक्षाबंधन, गांव वाले भी लेते हैं संकल्प

वन विकास समिति के अध्यक्ष बबलू पटेल ने बताया "बाघों की रक्षा करने के लिए रक्षाबंधन के मौके पर ग्रामीणों को राखी बांधी जाती है. फिर हम लोग भी इन बाघों की रक्षा करने का वचन देते हैं. हमने देखा है कि बाघ अगर हमारे गांव में आ जाते हैं तो बेवजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक उन्हें परेशान ना किया जाए. बाघ से हमारे जिले की पहचान है. सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में फैले टाइगर रिजर्व के करीब 5 गांव में 2022 से बाघ रक्षाबंधन मनाने का सिलसिला शुरू हुआ था जो अब करीब 130 गांव में मनाया जाने लगा है. ये चौथा साल है जब बाघ रक्षाबंधन के मौके पर रक्षाबंधन मनाने के साथ ही मिठाइयां भी बांटी जाएगी."

सैकड़ों बाघों के बीच रहते हैं आदिवासी

पेंच टाइगर रिजर्व का अधिकांश इलाका आदिवासी गांव से घिरा हुआ है. टाइगर रिजर्व में बाघों संख्या 2022 की जनगणना के अनुसार 123 है. लेकिन उसके बाद लगातार कई शावक देखे गए हैं. हालांकि इस बार आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं. अंदाजा लगाया जाता है कि फिलहाल पेंच टाइगर रिजर्व में 150 से ज्यादा बाघ हैं. टाइगर रिजर्व के आसपास छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में 130 गांव में ज्यादातर आदिवासी समुदायों के लोग रहते हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

PENCH PARK TIGER RAKSHABANDHANTIGERS TIE RAKHI TO HUMANSTIGER RAKSHABANDHAN SEONI VILLAGESTIGER RAKSHABANDHANPENCH TIGER RESERVE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

रक्षाबंधन से ठीक पहले भाई-बहन की भयानक मौत, घर में छिपकर बैठा था नागराज

रतलाम में पानी के विवाद ने उजाड़ा परिवार, पिता ने बेटे को उतारा मौत के घाट

कॉलेज में दारू मंगवाई फिर पीकर जूनियर के सिर पर ट्रिमर चलाया, रतलाम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग

मध्य प्रदेश में कोरोना रिटर्न, पांढुर्ना के बुजुर्ग की कोविड से मौत, परिजन को नहीं मिला शव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.