महाराष्ट्र में बाघ का आतंक, पुलिस और वन विभाग सावधानी बरतने की कर रहे अपील

मुंबई के भायखला स्थित वीरमाता जीजाबाई भोसले उद्यान एवं चिड़ियाघर में एक बंगाल टाइगर शावक अपनी मां के साथ खेलता हुआ. यह तस्वीर 25 जून, 2023 की है. ( IANS )

अमरावती: "इस क्षेत्र में बाघ, तेंदुआ और भालू जैसे जंगली जानवर घूम रहे हैं. स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को शाम और रात में अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए. खेतों या जंगल में जाते समय हमेशा समूह में जाएं. अपने साथ टॉर्च, लाठी और शोर करने वाले उपकरण रखें. पशुओं को सुरक्षित स्थान पर बांधें. जंगली जानवरों का पीछा करने या उनकी तस्वीरें लेने की कोशिश न करें. अगर आपको कोई जंगली जानवर दिखाई दे, तो तुरंत वन विभाग से संपर्क करें."

महाराष्ट्र के अमरावती में वन विभाग की ओर से शहर के सभी इलाकों में सावधानी बरतने की चेतावनी वाले पोस्टर और बैनर भी लगाए गए हैं. इस समय सम्पूर्ण मेलघाट में बाघों का खौफ है. पिछले आठ दिनों से चिखलदरा इलाके में कई लोगों ने बाघ देखे हैं. दिन ढलते ही इस पर्यटन नगरी में बाघों के खौफ से सन्नाटा पसर जाता है. शाम होते ही वन विभाग और पुलिस की गाड़ियां गश्त कर सावधानी बरतने की चेतावनी दे रही हैं.

सड़कों पर पसरा सन्नाटा. (ETV Bharat)

कर्फ्यू जैसे हालातः

दिनभर पर्यटकों से गुलजार रहने वाले चिखलदरा शहर में वन पार्क क्षेत्र, स्काई वॉक पॉइंट, गाविलगढ़ किला, ठाकुर पॉइंट, देवी पॉइंट जैसे कई इलाकों में शाम 6 बजे अघोषित कर्फ्यू लग जाता है. यहां तक ​​कि जब काफी रोशनी होती है, तब भी वन पार्क क्षेत्र के होटल 5:30 से 6 बजे के बीच बंद हो जाते हैं. रात 11 बजे तक खुला रहने वाला बाजार चौक भी शाम 7:30 बजे बंद हो रहा है.

खास बात यह है कि सुबह सूरज उगने के बाद भी मुख्य चौक पर 7:30 बजे तक एक दोपहिया वाहन और एक-दो लोग सड़क पर नजर आते हैं. 8:30 बजे तक सड़क पर ज्यादा आवाजाही नहीं होती है. बाघ की दहाड़ सुनी, सामने दिखा भालू - चिखलदरा वैसे तो एक पर्यटन स्थल है, लेकिन हाल ही में यहां बाघों का खौफ बढ़ गया है.