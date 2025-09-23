महाराष्ट्र में बाघ का आतंक, पुलिस और वन विभाग सावधानी बरतने की कर रहे अपील
दिनभर पर्यटकों से गुलजार रहने वाले महाराष्ट्र के चिखलदरा शहर में शाम 6 बजे अघोषित कर्फ्यू लग जाता है.
Published : September 23, 2025 at 4:19 PM IST
अमरावती: "इस क्षेत्र में बाघ, तेंदुआ और भालू जैसे जंगली जानवर घूम रहे हैं. स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को शाम और रात में अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए. खेतों या जंगल में जाते समय हमेशा समूह में जाएं. अपने साथ टॉर्च, लाठी और शोर करने वाले उपकरण रखें. पशुओं को सुरक्षित स्थान पर बांधें. जंगली जानवरों का पीछा करने या उनकी तस्वीरें लेने की कोशिश न करें. अगर आपको कोई जंगली जानवर दिखाई दे, तो तुरंत वन विभाग से संपर्क करें."
महाराष्ट्र के अमरावती में वन विभाग की ओर से शहर के सभी इलाकों में सावधानी बरतने की चेतावनी वाले पोस्टर और बैनर भी लगाए गए हैं. इस समय सम्पूर्ण मेलघाट में बाघों का खौफ है. पिछले आठ दिनों से चिखलदरा इलाके में कई लोगों ने बाघ देखे हैं. दिन ढलते ही इस पर्यटन नगरी में बाघों के खौफ से सन्नाटा पसर जाता है. शाम होते ही वन विभाग और पुलिस की गाड़ियां गश्त कर सावधानी बरतने की चेतावनी दे रही हैं.
कर्फ्यू जैसे हालातः
दिनभर पर्यटकों से गुलजार रहने वाले चिखलदरा शहर में वन पार्क क्षेत्र, स्काई वॉक पॉइंट, गाविलगढ़ किला, ठाकुर पॉइंट, देवी पॉइंट जैसे कई इलाकों में शाम 6 बजे अघोषित कर्फ्यू लग जाता है. यहां तक कि जब काफी रोशनी होती है, तब भी वन पार्क क्षेत्र के होटल 5:30 से 6 बजे के बीच बंद हो जाते हैं. रात 11 बजे तक खुला रहने वाला बाजार चौक भी शाम 7:30 बजे बंद हो रहा है.
खास बात यह है कि सुबह सूरज उगने के बाद भी मुख्य चौक पर 7:30 बजे तक एक दोपहिया वाहन और एक-दो लोग सड़क पर नजर आते हैं. 8:30 बजे तक सड़क पर ज्यादा आवाजाही नहीं होती है. बाघ की दहाड़ सुनी, सामने दिखा भालू - चिखलदरा वैसे तो एक पर्यटन स्थल है, लेकिन हाल ही में यहां बाघों का खौफ बढ़ गया है.
क्या कहते हैं स्थानीयः
चिखलदरा निवासी संजू येवले ने ईटीवी भारत से बात करते हुए बताया कि उसने करीब 15 दिन पहले ठाकुर पॉइंट इलाके में बाघ की दहाड़ सुनी थी. दस दिन पहले, एक भालू हमारे ठीक सामने आ गया था. चिखलदरा निवासी लॉरेंस चव्हाण ने बताया कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि बाघ बार-बार दिखाई दे. हालांकि, इस बार तो हालात ऐसे हैं जैसे बाघ ने इलाके में डेरा डाल दिया हो. इससे दहशत फैल गई है.
"चिखलदरा इलाके में कुछ लोगों ने बाघ देखा है. इसी वजह से वन्यजीव विभाग के तहत हमारी टीम अंधेरा होते ही गश्त पर निकल जाती है. हम निर्देश दे रहे हैं कि अगर शाम को कोई काम न हो तो कोई भी घर से बाहर न निकले. अगर बहुत जरूरी काम हो तो पांच-छह लोगों के समूह में घर से बाहर निकलें, ऐसी हिदायतें दी जा रही हैं."- प्रकाश शनवरे, चुरानी बीट के वनरक्षक
निम्न घटनाओं से फैली दहशतः
- 3 सितंबर, 2025 को गुगामल वन्यजीव विभाग के अंतर्गत खोंगडा सर्कल के राजदेवबाबा कैंप के जंगल में दिहाड़ी वन मजदूर प्रेम कास्डेकर पर एक बाघ ने हमला कर उसे मार डाला.
- 18 अगस्त, 2025 को कुलंगना गांव के 17 वर्षीय युवक प्रवीण बेलसारे की महादेव मंदिर से लौटते समय बाघ के हमले में मौत हो गई थी.
- 4 जून, 2025 को हरिसाल निवासी मन्नू बाबाला जावरकर की बाघ के हमले में मौत हो गई. वह शिवरीमुंडा के जंगल में ईंधन के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने गया था.
- 4 मार्च, 2025 को घोंगरा इलाके में विनोद चिमोटे की बाघ के हमले में मौत हो गई, जब वह बाजार से मछली बेचकर घर लौट रहे थे.
- 3 नवंबर, 2024 को हरिराम धीकर नामक व्यक्ति की बाघ के हमले में मौत हो गई.
फेक वीडियो बनाने वालों को चेतावनीः
चिखलदरा के बाजार में बाघ के घूमते हुए एक वीडियो दो दिन पहले वायरल हुआ था. जांच में पता चला कि चिखलदरा के एक युवक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके यह वीडियो बनाया था. वन परिक्षेत्र अधिकारी नरेश युवानाते ने बताया कि उस युवक को जागरूक कर छोड़ दिया गया. नरेश युवानाते ने सभी से स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अफवाह नहीं फैलाने की चेतावनी दी है.
