कर्नाटक के जंगल में बाघ की बर्बर हत्या, शव तीन टुकड़ों में मिला, चार महीने में 8 बाघों की मौत
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बाघ की हत्या बदले की भावना से की गई.
Published : October 3, 2025 at 11:25 PM IST
चमाराजनगर: कर्नाटक के हनूर तालुक के पचेड़ोड्डी गांव के पास मले महादेवश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य में एक बाघ को मारकर तीन हिस्सों में काटा गया और दफन कर दिया गया. वन विभाग के अधिकारियों को यह घटना तब पता चली जब हनूर ज़ोन में गश्त के दौरान बाघ का आधा शव मिट्टी में दफन पाया गया.
वनकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और खोजबीन के दौरान बाघ के बाकी हिस्से भी बरामद किए गए. बाघ के पंजे, दांत और चारों पैर भी पाए गए. अनुमान है कि मृत बाघ नर था और लगभग 12 साल का था.
बाघ की हत्या बदले की नीयत से
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बाघ की हत्या बदले की भावना से की गई. आसपास के लोगों का कहना है कि बाघ ने अक्सर पालतू पशुओं और घर के जानवरों पर हमला किया था, जिससे लोग परेशान थे. हत्या के बाद बाघ को कुल तीन हिस्सों में काटा गया. दो हिस्सों को मिट्टी में दबा दिया गया और एक हिस्से को पत्तों से ढक दिया गया.
पोस्टमॉर्टम और फॉरेंसिक जांच
एनटीसीए के नियमों के अनुसार, बाघ के पोस्टमॉर्टम के लिए बंडिपुर के पशु चिकित्सक डॉ. वसीम मिर्ज़ा, हनूर के पशु अधिकारी सिद्धाराजु और एनजीओ के सदस्य शामिल हुए. बाघ के अंगों को फॉरेंसिक लैब भेजा गया ताकि हत्या के कारण और अपराधियों के सुराग मिल सकें. मले महादेवश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य के डीसीएफ भास्कर ने बताया कि अब तक हत्या के पीछे के सुराग सामने आ चुके हैं और अपराधियों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं.
चार महीने में आठ बाघों की मौत
वन्यजीव विभाग की जानकारी के अनुसार, पिछले चार महीनों में मले महादेवश्वर और कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य में आठ बाघ मारे जा चुके हैं. इनमें पांच बाघों की हत्या की गई थी जब उन्होंने गोजातीय पशु पर हमला किया था और ज़हर का उपयोग किया गया. इसके अलावा, 12 अगस्त को दो बाघ के बच्चे कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य में मारे गए थे. अब पचेड़ोड्डी क्षेत्र का बाघ भी तस्करों के शिकार बन गया.
वन्यजीव प्रेमियों में चिंता
पिछले चार महीनों में लगातार बाघों की मौत ने वन्यजीव प्रेमियों और संरक्षणकर्ताओं में चिंता बढ़ा दी है. वन विभाग ने कहा है कि अपराधियों को पकड़ने और बाघों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा.
