उत्तराखंड से सामने आया दुर्लभ नजारा, एक ही फ्रेम में दिखे राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर - TIGER AND PEACOCK IN CORBETT PARK

कॉर्बेट नेशनल पार्क में जैव विविधता की भरमार, एक साथ चहलकदमी करते दिखे बाघ और मोर, अद्भुत नजारा देख पर्यटक हुए गदगद

Tiger And Peacock in Corbett Park
कॉर्बेट पार्क में एक साथ नजर आए बाघ और मोर (फोटो सोर्स- Rakesh Bhatt)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 17, 2025 at 6:28 PM IST

रामनगर: उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक बेहद दुर्लभ वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर एक साथ एक ही फ्रेम में नजर आ रहे हैं. आमतौर पर इन दोनों को एक साथ कैमरे में कैद करना बेहद मुश्किल माना जाता है, लेकिन इस बार किस्मत ने पर्यटकों और गाइड को खास तोहफा दिया है.

यह वीडियो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला ग्रासलैंड जोन में सफारी के दौरान शूट किया गया है. जिसे यहां पर्यटकों को भ्रमण कराने वाले नेचर गाइड राकेश भट्ट ने अपने कैमरे में कैद किया. उनके साथ उस दिन वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर शौर्य प्रताप बिष्ट और उनके पिता भी मौजूद थे. शौर्य प्रताप बिष्ट ने भी इस अद्भुत नजारे को कैमरे में रिकॉर्ड किया.

एक ही फ्रेम में दिखे बाघ और मोर (वीडियो सोर्स- Rakesh Bhatt)

तस्वीर लेने वाले नेचर गाइड राकेश भट्ट ने ईटीवी भारत पर साझा की जानकारी: वहीं, राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर को एक ही फ्रेम में कैमरे में कैद करने वाले नेचर गाइड राकेश भट्ट ने ईटीवी भारत पर अहम जानकारी दी. ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि यह नजारा कभी न भूल पाने वाला है. जो उनके लिए एक अलग ही तरह का अनुभव था.

"वन्यजीव प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए यह पल अविस्मरणीय था. अक्सर जंगल में अलग-अलग जानवर और पक्षी नजर आते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी को एक साथ देख पाना अपने आप में अनोखा अनुभव है. प्रकृति में बाघ और मोर तालमेल बनाकर रह रहे हैं. जो ये संदेश देता है कि हमें भी तालमेल बनाकर रहना चाहिए. इनकी सुरक्षा और संवर्धन के लिए हम सभी को काम करना चाहिए."- राकेश भट्ट, नेचर गाइड

जैव विविधता और प्राकृतिक संतुलन को दर्शाती है तस्वीर: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हर साल हजारों की संख्या में देश-विदेश से पर्यटक वन्यजीवों को देखने आते हैं. यहां बाघ, हाथी, लेपर्ड, भालू, हिरण, विभिन्न प्रजातियों के पक्षी और कई दुर्लभ जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन बाघ और मोर का ऐसा दुर्लभ संगम कैमरे में कैद होना. यहां की जैव विविधता और प्राकृतिक संतुलन को भी दर्शाता है.

Tiger And Peacock in Corbett Park
एक फ्रेम में राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर (फोटो सोर्स- Rakesh Bhatt)

दुर्लभ दृश्यों से कॉर्बेट पार्क की बढ़ रही महत्ता: वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे दुर्लभ दृश्य कॉर्बेट नेशनल पार्क की महत्ता को और बढ़ा देते हैं. इससे न केवल पर्यटकों की रुचि बढ़ती है, बल्कि यह संदेश भी जाता है कि प्राकृतिक आवास और वन्यजीव संरक्षण कितना जरूरी है. वहीं, इस वीडियो को देखकर हर कोई कॉर्बेट की प्राकृतिक सुंदरता और यहां के वन्यजीवों की झलक को सराह रहा है.

बाघों के संरक्षण में अव्वल है कॉर्बेट नेशनल पार्क: बता दें कि कॉर्बेट नेशनल पार्क हमेशा से ही बाघों के संरक्षण और पर्यटन के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध रहा है. अब इस वीडियो ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि उत्तराखंड का यह वन्य क्षेत्र न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रकृति का खजाना है.

CORBETT NATIONAL PARK TIGER PEACOCKकॉर्बेट पार्क में बाघ और मोरउत्तराखंड में बाघों का संरक्षणTIGER IN NAINITALTIGER AND PEACOCK IN CORBETT PARK

