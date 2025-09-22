ETV Bharat / bharat

सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल और भूमि विवाद के बीच थुपस्तान छेवांग ने लद्दाख वार्ता का नेतृत्व किया

श्रीनगर: केंद्रीय गृह मंत्रालय लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के साथ महीनों के गतिरोध के बाद लंबे समय से रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू कर रहा है. ऐसे में वरिष्ठ लद्दाखी नेता थुपस्तान छेवांग 6 अक्टूबर को विरोध समूहों का नेतृत्व करते हुए एक बार फिर से बातचीत के टेबल पर लौटेंगे. जहां एक प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में बातचीत की तैयारी कर रहा है. वहीं कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लेह में भूख हड़ताल पर हैं. वे अपने हिमालयन इंस्टीट्यूट के लिए जमीन आवंटन रद्द किए जाने का विरोध कर रहे हैं और प्रशासन में गहरी जड़ें जमाए बैठे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं. कब होगी बैठक?

गृह मंत्रालय के अनुसार लद्दाख पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) की बैठक नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में होगी. यह बैठक 27 मई को हुई पिछली एचपीसी वार्ता के बाद पहली बातचीत है. इस वार्ता में डोमिसाइल स्टेटस और आरक्षण से जुड़े मुद्दों का समाधान तो हुआ था, लेकिन विरोध समूहों की कई अन्य मांगें लंबित रह गई थीं. LAB के सह-अध्यक्ष और पूर्व मंत्री चेरिंग दोरजय ने पुष्टि की है कि एलएबी और केडीए के सात-सात सदस्यों वाला एक 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्रालय के पैनल से मुलाकात करेगा. इस दल का नेतृत्व दो बार के पूर्व सांसद छेवांग करेंगे, जिनके साथ कई गैर-राजनीतिक प्रतिनिधि भी होंगे. एलएबी ने हाल ही में अपनी वार्ता टीम में फेरबदल किया है, जिसमें वरिष्ठ राजनीतिक दलों के नेताओं को हटाकर लेह स्थित वकील थिंगल्स एंगमो जैसे नए सदस्यों को शामिल किया गया है. छेवांग ने एलएबी नेतृत्व से दिया था इस्तीफा

छेवांग, जिन्होंने मई की वार्ता के बाद पक्षपातपूर्ण हितों और निजी एजेंडे का हवाला देते हुए एलएबी नेतृत्व से इस्तीफा दे दिया था, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कथित तौर पर वार्ता फिर से शुरू करने के लिए उनकी भागीदारी को एक पूर्व शर्त बनाए जाने के बाद वापस लौट आए हैं. गौरतलब है कि कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री नवांग रिग्जिन जोरा को प्रतिनिधिमंडल से हटा दिया गया है.