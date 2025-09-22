ETV Bharat / bharat

सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल और भूमि विवाद के बीच थुपस्तान छेवांग ने लद्दाख वार्ता का नेतृत्व किया

पूर्व मंत्री चेरिंग दोरजय ने पुष्टि की है कि एलएबी और केडीए के सात-सात सदस्यों वाला एक प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्रालय के पैनल से मुलाकात करेगा.

Thupstan Chhewang
थुपस्तान छेवांग ने लद्दाख वार्ता का नेतृत्व किया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 22, 2025 at 4:58 PM IST

4 Min Read
श्रीनगर: केंद्रीय गृह मंत्रालय लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के साथ महीनों के गतिरोध के बाद लंबे समय से रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू कर रहा है. ऐसे में वरिष्ठ लद्दाखी नेता थुपस्तान छेवांग 6 अक्टूबर को विरोध समूहों का नेतृत्व करते हुए एक बार फिर से बातचीत के टेबल पर लौटेंगे.

जहां एक प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में बातचीत की तैयारी कर रहा है. वहीं कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लेह में भूख हड़ताल पर हैं. वे अपने हिमालयन इंस्टीट्यूट के लिए जमीन आवंटन रद्द किए जाने का विरोध कर रहे हैं और प्रशासन में गहरी जड़ें जमाए बैठे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं.

कब होगी बैठक?
गृह मंत्रालय के अनुसार लद्दाख पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) की बैठक नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में होगी. यह बैठक 27 मई को हुई पिछली एचपीसी वार्ता के बाद पहली बातचीत है. इस वार्ता में डोमिसाइल स्टेटस और आरक्षण से जुड़े मुद्दों का समाधान तो हुआ था, लेकिन विरोध समूहों की कई अन्य मांगें लंबित रह गई थीं.

LAB के सह-अध्यक्ष और पूर्व मंत्री चेरिंग दोरजय ने पुष्टि की है कि एलएबी और केडीए के सात-सात सदस्यों वाला एक 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्रालय के पैनल से मुलाकात करेगा. इस दल का नेतृत्व दो बार के पूर्व सांसद छेवांग करेंगे, जिनके साथ कई गैर-राजनीतिक प्रतिनिधि भी होंगे. एलएबी ने हाल ही में अपनी वार्ता टीम में फेरबदल किया है, जिसमें वरिष्ठ राजनीतिक दलों के नेताओं को हटाकर लेह स्थित वकील थिंगल्स एंगमो जैसे नए सदस्यों को शामिल किया गया है.

छेवांग ने एलएबी नेतृत्व से दिया था इस्तीफा
छेवांग, जिन्होंने मई की वार्ता के बाद पक्षपातपूर्ण हितों और निजी एजेंडे का हवाला देते हुए एलएबी नेतृत्व से इस्तीफा दे दिया था, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कथित तौर पर वार्ता फिर से शुरू करने के लिए उनकी भागीदारी को एक पूर्व शर्त बनाए जाने के बाद वापस लौट आए हैं. गौरतलब है कि कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री नवांग रिग्जिन जोरा को प्रतिनिधिमंडल से हटा दिया गया है.

भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक
इस बीच 10 सितंबर से भूख हड़ताल पर बैठे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को प्रतिनिधिमंडल से बाहर रखा गया है. केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा वांगचुक के हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, लद्दाख (HIAL) को दी गई लगभग 1,000 कनाल जमीन को अधूरे लीज समझौतों, बकाया फीस और संपत्ति पर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के न होने का हवाला देते हुए रद्द कर दिए जाने के बाद, वांगचुक ने धरने पर बैठने का फैसला किया.

वांगचुक का दावा है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने उनके और उनके संस्थान के खिलाफ जांच शुरू कर दी है और प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में वांगचुक ने स्थानीय विकास परियोजनाओं में अनियमितताओं के आरोपों का विस्तार से जिक्र किया और अधिकारियों पर पर्यावरण संरक्षण और सोशल इनोवेशन की वकालत करने वाली आवाजों को दबाने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा, "जब लद्दाख जम्मू-कश्मीर का हिस्सा था, तब भ्रष्टाचार के बारे में हमारी शिकायतें 2019 के बाद से कई गुना बढ़ गई हैं. फैसले उपराज्यपाल और नौकरशाहों के हाथों में केंद्रित हैं और आवाज उठाने वालों को निशाना बनाया जाता है."

हालांकि, प्रशासन केंद्र शासित प्रदेश में प्रगति की एक विपरीत तस्वीर पेश करता है. लीड इम्पैक्ट कॉन्क्लेव में बोलते हुए उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त करने के बाद से लद्दाख की उपलब्धियों को रेखांकित किया. उन्होंने पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में विकास पर प्रकाश डालते हुए स्थानीय उत्पादकों की सहायता और सहकारी उद्योगों को मजबूत करने की पहल का हवाला दिया.

उन्होंने स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान के तहत महिला स्वास्थ्य कार्यक्रमों और जियोग्राफिकल इंजिकेशन (GI) टैग मान्यता के बाद पश्मीना कारीगरों के आर्थिक सशक्तिकरण पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य लद्दाख को संतुलित विकास का एक मानदंड बनाना है, जहां आर्थिक विकास सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरणीय संवेदनशीलता के साथ-साथ चलता हो."

