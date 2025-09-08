ETV Bharat / bharat

पुलिकली एक पारंपरिक केरल की लोक कला, 'बाघ नृत्य' को देख रोमांचित हो उठे विदेशी पर्यटक

त्रिशूर: भारत की विविधता को जानने के लिए हर साल लाखों की संख्या में विदेशी सैलानी देश के कोने-कोने का भ्रमण करते हैं. ये विदेशी मेहमान हर साल भारत में होने वाले त्योहारों, यहां की संस्कृति का गवाह बनने के लिए आते रहते हैं. ऐसा ही कुछ नजारा केरल में देखने को मिला. यहां ओणम के अवसर पर पुलिकली लोक कला को देख एक डच पर्यटक रोमांचित हो उठा. बता दें कि, पुलिकली भारत के केरल राज्य की एक मनोरंजक लोक कला है. यह ओणम के अवसर पर लोगों का मनोरंजन करने के लिए प्रशिक्षित कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की जाती है. पुलिकली एक पारंपरिक केरल की लोक कला, 'बाघ नृत्य' को देख रोमांचित हो उठे विदेशी पर्यटक (ETV Bharat) नीदरलैंड से आए 65 वर्षीय पर्यटक मिशेल ने पुलिकली को पहली बार देखकर कहा कि, उनके रोंगटे खड़े हो गए. टोपी और चश्मा पहने और बैग लिए यह डच व्यक्ति जीवंत बाघ नृत्य को देख उसका प्रशंसक बन गया. यह लोक कला नृत्य त्रिशूर के लोगों के दिलों में एक खास स्थान रखता है. सुबह डच व्यक्ति मिशेल केरल के अय्यानथोल पहुंचे जहां कलाकार घंटों अपने शरीर पर चित्रकारी कर खुद को बाघ जैसा दिखाने का प्रयास कर रहे थे. विदेशी मेहमान भारत की इस लोक कला को देख मंत्रमुग्ध हो गए. वे पूरी तरह से इस उत्सव से प्रभावित हो गए थे. उन्होंने खुद को भारत की इस पवित्र आस्था से जोड़ लिया. साथ ही उन्होंने ईटीवी भारत के साथ अपना उत्साह साझा किया. उन्होंने कहा कि, वे तीसरी बार केरल पहुंचे हैं लेकिन पुलिकली को उन्होंने पहली बार देखा है. यह उनके लिए एक अद्भुत अनुभव रहा. मिशेल ने कहा कि, वे सुबह से ही उत्सव को लेकर होने वाले तैयारियों को देख रहे थे. हालांकि, जब उन्होंने बॉडी आर्ट देखा तो वे रोमांचित हुए बिना नहीं रह सके. उन्होंने कहा कि, वे इस उत्सव को लेकर काफी उत्साहित है. पहली बार यहां आने वाली एक और पर्यटक पोलैंड की मिलेना थीं. वह भी पुलिकली की ऊर्जा से काफी मंत्रमुग्ध थीं. उन्होंने कहा कि, पहले उन्होंने कवडियाट्टम देखा और अब पुलिकली को देख रही हैं. उन्होंने कहा, "मुझे आश्चर्य है कि क्या भारत में ऐसे और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं." ये विदेशी पर्यटक केरल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन सोसाइटी और श्रीजीवम रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म क्लब, त्रिशूर द्वारा आयोजित 10 देशों के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे. इस समूह में यूके, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ताइवान, नेपाल, श्रीलंका, रोमानिया और कई भारतीय राज्यों के पर्यटन उद्यमी, शिक्षा विशेषज्ञ और टूर ऑपरेटर शामिल थे. केरल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के सीईओ रूपेश कुमार ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य पुलिकली का प्रत्यक्ष अनुभव और इसे विश्व स्तर पर प्रदर्शित करना है. प्रतिनिधिमंडल का स्वागत नारियल पानी, पारंपरिक लेखन प्रदर्शनों और लाइन लैंड के सीताराम में बाघ-तैयारी के प्रदर्शनों के साथ किया गया. कुछ पर्यटकों ने खुद को बाघों के रूप में चित्रित किया, कलाकारों से बातचीत की, तिरुवथिरा गीतों का आनंद लिया और स्थानीय व्यंजनों का लुत्फ उठाया. उन्हें विशेष स्मृति चिन्ह के रूप में पगड़ियां भी भेंट की गईं.