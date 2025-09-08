ETV Bharat / bharat

पुलिकली एक पारंपरिक केरल की लोक कला, 'बाघ नृत्य' को देख रोमांचित हो उठे विदेशी पर्यटक

इस साल, अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के अलावा, केरल और पड़ोसी राज्यों से अनगिनत घरेलू पर्यटक शानदार बाघ नृत्य देखने के लिए स्वराज राउंड में उमड़ पड़े.

Thrissur pulikkali 2025
पुलिकली एक पारंपरिक केरल की लोक कला, 'बाघ नृत्य' देख आश्चर्यचकित रह जाएंगे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 8, 2025 at 10:19 PM IST

6 Min Read
त्रिशूर: भारत की विविधता को जानने के लिए हर साल लाखों की संख्या में विदेशी सैलानी देश के कोने-कोने का भ्रमण करते हैं. ये विदेशी मेहमान हर साल भारत में होने वाले त्योहारों, यहां की संस्कृति का गवाह बनने के लिए आते रहते हैं. ऐसा ही कुछ नजारा केरल में देखने को मिला. यहां ओणम के अवसर पर पुलिकली लोक कला को देख एक डच पर्यटक रोमांचित हो उठा.

बता दें कि, पुलिकली भारत के केरल राज्य की एक मनोरंजक लोक कला है. यह ओणम के अवसर पर लोगों का मनोरंजन करने के लिए प्रशिक्षित कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की जाती है.

पुलिकली एक पारंपरिक केरल की लोक कला, 'बाघ नृत्य' को देख रोमांचित हो उठे विदेशी पर्यटक (ETV Bharat)

नीदरलैंड से आए 65 वर्षीय पर्यटक मिशेल ने पुलिकली को पहली बार देखकर कहा कि, उनके रोंगटे खड़े हो गए. टोपी और चश्मा पहने और बैग लिए यह डच व्यक्ति जीवंत बाघ नृत्य को देख उसका प्रशंसक बन गया. यह लोक कला नृत्य त्रिशूर के लोगों के दिलों में एक खास स्थान रखता है.

सुबह डच व्यक्ति मिशेल केरल के अय्यानथोल पहुंचे जहां कलाकार घंटों अपने शरीर पर चित्रकारी कर खुद को बाघ जैसा दिखाने का प्रयास कर रहे थे. विदेशी मेहमान भारत की इस लोक कला को देख मंत्रमुग्ध हो गए. वे पूरी तरह से इस उत्सव से प्रभावित हो गए थे. उन्होंने खुद को भारत की इस पवित्र आस्था से जोड़ लिया. साथ ही उन्होंने ईटीवी भारत के साथ अपना उत्साह साझा किया.

उन्होंने कहा कि, वे तीसरी बार केरल पहुंचे हैं लेकिन पुलिकली को उन्होंने पहली बार देखा है. यह उनके लिए एक अद्भुत अनुभव रहा. मिशेल ने कहा कि, वे सुबह से ही उत्सव को लेकर होने वाले तैयारियों को देख रहे थे. हालांकि, जब उन्होंने बॉडी आर्ट देखा तो वे रोमांचित हुए बिना नहीं रह सके. उन्होंने कहा कि, वे इस उत्सव को लेकर काफी उत्साहित है.

पहली बार यहां आने वाली एक और पर्यटक पोलैंड की मिलेना थीं. वह भी पुलिकली की ऊर्जा से काफी मंत्रमुग्ध थीं. उन्होंने कहा कि, पहले उन्होंने कवडियाट्टम देखा और अब पुलिकली को देख रही हैं. उन्होंने कहा, "मुझे आश्चर्य है कि क्या भारत में ऐसे और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं."

ये विदेशी पर्यटक केरल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन सोसाइटी और श्रीजीवम रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म क्लब, त्रिशूर द्वारा आयोजित 10 देशों के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे. इस समूह में यूके, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ताइवान, नेपाल, श्रीलंका, रोमानिया और कई भारतीय राज्यों के पर्यटन उद्यमी, शिक्षा विशेषज्ञ और टूर ऑपरेटर शामिल थे.

केरल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के सीईओ रूपेश कुमार ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य पुलिकली का प्रत्यक्ष अनुभव और इसे विश्व स्तर पर प्रदर्शित करना है. प्रतिनिधिमंडल का स्वागत नारियल पानी, पारंपरिक लेखन प्रदर्शनों और लाइन लैंड के सीताराम में बाघ-तैयारी के प्रदर्शनों के साथ किया गया. कुछ पर्यटकों ने खुद को बाघों के रूप में चित्रित किया, कलाकारों से बातचीत की, तिरुवथिरा गीतों का आनंद लिया और स्थानीय व्यंजनों का लुत्फ उठाया. उन्हें विशेष स्मृति चिन्ह के रूप में पगड़ियां भी भेंट की गईं.

त्रिशूर के लिए, पुलिकली, पूरम की तरह ही सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न अंग है. इस साल, अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के अलावा, केरल और पड़ोसी राज्यों से अनगिनत घरेलू पर्यटक शानदार बाघ नृत्य देखने के लिए स्वराज राउंड में उमड़ पड़े.

अरमानी (बाघों द्वारा धारण किया जाने वाला एक प्रकार का आभूषण) की झंकार और वाद्य यंत्रों की ध्वनि के साथ शहर की सड़कों पर छा जाने के लिए तैयार बाघों ने शाम 4:30 बजे शहर पर कब्जा कर लिया. महापौर, मंत्रियों और विधायकों द्वारा स्वराज राउंड के दक्षिणी टॉवर पर पुलिकली को हरी झंडी दिखाने के बाद 9 बाघ नृत्य समूहों के बाघों ने शहर का अपना नृत्य शुरू किया.

रंगों को मिलाकर, प्रत्येक समूह ने पुलिकली के लिए उपयुक्त पीले और काले रंग और विभिन्न बाघों के लिए सस्पेंस रंग तैयार किए. आज सुबह 7 बजे से ग्रूमिंग शुरू हो गई. प्रत्येक देसम (बाघ समूहों के विभिन्न स्थान) ने पुलिक्कली के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित कलाकारों की व्यवस्था की है.

ग्रूमिंग (श्रृंगार) पूरी होने के बाद, कोलम (उनके शरीर पर चित्रकारी) को सूखने का समय आ गया है. आठ घंटे बाद, बाघों की कमर में अरमानी बांधी जाती है. पुलिकली की पूंछ की एक विशेष लय होती है. प्रत्येक समूह ने बाघ की पूंछ के लिए वाद्य यंत्रों की भी व्यवस्था की थी. शाम होते ही, फ्लोरोसेंट रंगों से सजे बाघ चमक उठे.

जिला प्रशासन, संस्कृति विभाग और त्रिशूर निगम ने अंतरराष्ट्रीय विजिटर्स के लिए विशेष मंडपों की व्यवस्था की थी. प्रवेश मार्गों की सावधानीपूर्वक योजना बनाकर जुलूस को सुचारू रूप से चलाया गया. शाम तक, लयबद्ध पुलिक्कोट्टु (ढोल) के साथ बाघ दस्तों ने माहौल को रोमांचित कर दिया.

पुरस्कार और सम्मान

  • टॉप तीन देसम: 62,500, 50,000 और 43,750 रुपये.
  • झांकियां: 50,000, 43,750, 37,500 रुपये
  • ढोल, वेशभूषा, बाघ गाड़ियां: 12,500, 9,375, 6,250 रुपये.
  • सर्वश्रेष्ठ अनुशासित टीम: 18,750 रुपये
  • पुलिवारा (बॉडी पेंटिंग): 12,500, 9,375, 6,250 रुपये
  • वेशभूषा प्रदर्शनी: 25,001, 20,001, 15,001 रुपये.

पुलिवारा और वेशभूषा प्रदर्शनियों के लिए पहली बार पुरस्कार भी शुरू किए गए है. प्रत्येक टीम को 3,12,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी गई, जिसमें 1,56,000 रुपये अग्रिम रूप से वितरित किए गए. कलाकारों को बाद में रंग धोने में मदद करने के लिए, त्रिशूर निगम ने प्रत्येक टीम को 150 लीटर केरोसिन उपलब्ध कराया. इस आयोजन का 50 लाख रुपये का बीमा भी किया गया है.

पुलिकली
एक सांस्कृतिक विरासत पुलिकली, जिसका मतलब है 'बाघों का खेल', केरल की एक विशिष्ट जीवंत लोक कला है. इसे ओणम के दौरान प्रदर्शित की जाती है. इसमें बाघों के रूप में चित्रित पुरुषों को एक भव्य जुलूस में पारंपरिक धुनों पर नृत्य करते हुए दिखाया जाता है. इसमें प्रयुक्त रंग गोरिल्ला पेंट से बनाए जाते हैं,जो आमतौर पर लकड़ी की कलाकृतियों पर इस्तेमाल किए जाते हैं. इसके लिए पिगमेंट पाउडर को वार्निश के साथ पीसकर उपयोग किया जाता है. पीसने के दौरान जब पेंट में दरार आ जाती है, तो उसे तैयार माना जाता है.

