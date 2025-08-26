मुंबई: पुलिस ने रेल यात्रियों के मोबाइल फोन चोरी करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 4.06 लाख रुपये की कीमत के 30 गैजेट जब्त किए हैं. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि ये गिरफ्तारियां रविवार को उस समय की गईं जब पुलिस जनवरी 2024 में एक यात्री के मोबाइल फोन चोरी होने के मामले की जांच कर रही थी. ठाणे राजकीय रेलवे पुलिस के वरिष्ठ निरीक्षक विजय खेड़कर ने बताया कि आरोपी एक्सप्रेस ट्रेनों में सोते हुए यात्रियों को निशाना बनाते थे और उनके मोबाइल फोन चुरा लेते थे.

उन्होंने कहा, "हमें 25 जनवरी 2024 को एक 25 वर्षीय यात्री से ऐसी ही एक शिकायत मिली, जो महानगरी एक्सप्रेस के AC कोच में वाराणसी जा रहा था. उसका फोन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (दक्षिण मुंबई में CSMT) और ठाणे स्टेशनों के बीच चोरी हो गया."

गुप्त सूचना पर एक्शन

अधिकारी ने कहा, "हमने कई सुरागों को फॉलो किया और फिर मध्य प्रदेश के तीन व्यक्तियों की संलिप्तता का संकेत देने वाली एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई. उनकी पहचान शंकर निर्मल शाह, धनंजय ओमप्रकाश शुक्ला और मोहम्मद अफजल जहीर अहमद अंसारी के रूप में हुई."

चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने बिछाया जाल

जांच चल ही रही थी कि पुलिस को एक और सूचना मिली कि तीनों संदिग्ध फिर से चोरी करने की योजना बना रहे हैं. अधिकारी ने बताया, "हमें पता चला कि आरोपी ठाणे स्टेशन पर एक और चोरी करने वाले हैं. इसके बाद हमारी टीम ने रविवार को स्टेशन के पूर्वी हिस्से में जाल बिछाया. जैसे ही संदिग्ध पहुंचे, उन्हें पकड़ लिया गया."

30 फोन जब्त

उन्होंने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के बाद पुलिस ने अंसारी के बैग की तलाशी ली और उसमें 30 चोरी के मोबाइल फोन मिले. अधिकारी ने बताया कि यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि क्या आरोपी ट्रेनों में हुई अन्य चोरियों में भी शामिल थे. साथ ही बरामद फोन के मालिकों का पता लगाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं.

