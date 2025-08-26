ETV Bharat / bharat

ट्रेन से मोबाइल चोरी करने के आरोप में तीन युवक गिरफ्तार, 4 लाख से ज्यादा की कीमत के 30 गैजेट जब्त - MOBILE THEFT

गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने रेल यात्रियों के मोबाइल चोरी करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.

THEFTS
ट्रेन से मोबाइल चोरी करने के आरोप में तीन युवक गिरफ्तार (सांकेतिक तस्वीर)
author img

By PTI

Published : August 26, 2025 at 4:13 PM IST

2 Min Read

मुंबई: पुलिस ने रेल यात्रियों के मोबाइल फोन चोरी करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 4.06 लाख रुपये की कीमत के 30 गैजेट जब्त किए हैं. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि ये गिरफ्तारियां रविवार को उस समय की गईं जब पुलिस जनवरी 2024 में एक यात्री के मोबाइल फोन चोरी होने के मामले की जांच कर रही थी. ठाणे राजकीय रेलवे पुलिस के वरिष्ठ निरीक्षक विजय खेड़कर ने बताया कि आरोपी एक्सप्रेस ट्रेनों में सोते हुए यात्रियों को निशाना बनाते थे और उनके मोबाइल फोन चुरा लेते थे.

उन्होंने कहा, "हमें 25 जनवरी 2024 को एक 25 वर्षीय यात्री से ऐसी ही एक शिकायत मिली, जो महानगरी एक्सप्रेस के AC कोच में वाराणसी जा रहा था. उसका फोन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (दक्षिण मुंबई में CSMT) और ठाणे स्टेशनों के बीच चोरी हो गया."

गुप्त सूचना पर एक्शन
अधिकारी ने कहा, "हमने कई सुरागों को फॉलो किया और फिर मध्य प्रदेश के तीन व्यक्तियों की संलिप्तता का संकेत देने वाली एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई. उनकी पहचान शंकर निर्मल शाह, धनंजय ओमप्रकाश शुक्ला और मोहम्मद अफजल जहीर अहमद अंसारी के रूप में हुई."

चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने बिछाया जाल
जांच चल ही रही थी कि पुलिस को एक और सूचना मिली कि तीनों संदिग्ध फिर से चोरी करने की योजना बना रहे हैं. अधिकारी ने बताया, "हमें पता चला कि आरोपी ठाणे स्टेशन पर एक और चोरी करने वाले हैं. इसके बाद हमारी टीम ने रविवार को स्टेशन के पूर्वी हिस्से में जाल बिछाया. जैसे ही संदिग्ध पहुंचे, उन्हें पकड़ लिया गया."

30 फोन जब्त
उन्होंने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के बाद पुलिस ने अंसारी के बैग की तलाशी ली और उसमें 30 चोरी के मोबाइल फोन मिले. अधिकारी ने बताया कि यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि क्या आरोपी ट्रेनों में हुई अन्य चोरियों में भी शामिल थे. साथ ही बरामद फोन के मालिकों का पता लगाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें- केरल: युवक के लापता होने के मामले में 6 साल बाद बड़ा मोड़, दोस्तों का चौंकाने वाला खुलासा, जानें पूरा मामला

मुंबई: पुलिस ने रेल यात्रियों के मोबाइल फोन चोरी करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 4.06 लाख रुपये की कीमत के 30 गैजेट जब्त किए हैं. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि ये गिरफ्तारियां रविवार को उस समय की गईं जब पुलिस जनवरी 2024 में एक यात्री के मोबाइल फोन चोरी होने के मामले की जांच कर रही थी. ठाणे राजकीय रेलवे पुलिस के वरिष्ठ निरीक्षक विजय खेड़कर ने बताया कि आरोपी एक्सप्रेस ट्रेनों में सोते हुए यात्रियों को निशाना बनाते थे और उनके मोबाइल फोन चुरा लेते थे.

उन्होंने कहा, "हमें 25 जनवरी 2024 को एक 25 वर्षीय यात्री से ऐसी ही एक शिकायत मिली, जो महानगरी एक्सप्रेस के AC कोच में वाराणसी जा रहा था. उसका फोन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (दक्षिण मुंबई में CSMT) और ठाणे स्टेशनों के बीच चोरी हो गया."

गुप्त सूचना पर एक्शन
अधिकारी ने कहा, "हमने कई सुरागों को फॉलो किया और फिर मध्य प्रदेश के तीन व्यक्तियों की संलिप्तता का संकेत देने वाली एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई. उनकी पहचान शंकर निर्मल शाह, धनंजय ओमप्रकाश शुक्ला और मोहम्मद अफजल जहीर अहमद अंसारी के रूप में हुई."

चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने बिछाया जाल
जांच चल ही रही थी कि पुलिस को एक और सूचना मिली कि तीनों संदिग्ध फिर से चोरी करने की योजना बना रहे हैं. अधिकारी ने बताया, "हमें पता चला कि आरोपी ठाणे स्टेशन पर एक और चोरी करने वाले हैं. इसके बाद हमारी टीम ने रविवार को स्टेशन के पूर्वी हिस्से में जाल बिछाया. जैसे ही संदिग्ध पहुंचे, उन्हें पकड़ लिया गया."

30 फोन जब्त
उन्होंने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के बाद पुलिस ने अंसारी के बैग की तलाशी ली और उसमें 30 चोरी के मोबाइल फोन मिले. अधिकारी ने बताया कि यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि क्या आरोपी ट्रेनों में हुई अन्य चोरियों में भी शामिल थे. साथ ही बरामद फोन के मालिकों का पता लगाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें- केरल: युवक के लापता होने के मामले में 6 साल बाद बड़ा मोड़, दोस्तों का चौंकाने वाला खुलासा, जानें पूरा मामला

For All Latest Updates

TAGGED:

MOBILE THEFT ARRESTEDYOUTHS ARRESTED FOR STEALING MOBILEMAHARASHTRAYOUTH STEALING MOBILE IN TRAINMOBILE THEFT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप ने जारी किया नोटिफिकेशन, भारत पर लागू होगा 50 फीसदी टैरिफ

एशिया कप से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, अब बीसीसीआई ने की इस शख्स की छुट्टी

भारतीय वायुसेना की MiG-21 को विदाई, बीकानेर-बाड़मेर के आसमां से आखिरी उड़ान

रूस और यूक्रेन वार्ता से बचते हैं तो गंभीर परिणाम होंगे, ट्रंप की चेतावनी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.