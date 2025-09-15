ETV Bharat / bharat

गार्डन के पास खेल रहे बच्चों पर गिरा लौहे का गेट, तीन साल के मासूम की मौत

अहमदाबाद: गुजरात के सूरत स्थित पर्वत गांव में नगर निगम संचालित बगीचे का जर्जर लोहे का गेट गिरने से तीन साल के मासूम बच्चे आर्यन संजय सुवालिया की दर्दनाक मौत हो गई है. इस हादसे में दो अन्य बच्चों के घायल होने की भी उम्मीद है.

इस घटना के बाद मृतक के परिवार और समुदाय के लोगो में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है. परिजनों ने न्याय मिलने तक तब शव लेने से भी इनकार कर दिया है और घटना पर अपना कड़ा विरोध जताया.

डॉक्टरों ने बच्चों को मृत घोषित किया

जानकारी के मुताबिक जिस समय हादसा उस समय हुआ, जब आर्यन और उसके दो दोस्त बगीचे के गेट के पास खेल रहे थे. इसी दौरान अचानक भारी और जर्जर गेट गिर गया, जिससे आर्यन को गंभीर चोट लगी. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां ड्यूटी पर तैनात डोक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया हादसे में घायल हुए दो अन्य बच्चों का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है

परिवार का शव लेने से इनकार

आर्यन के माता-पिता, संजय और भूरी सुवालिया इस घटना से स्तब्ध हैं. उन्होंने समुदाय के नेता हितेशभाई डामोर के साथ मिलकर सूरत नगर निगम (SMC) के अधिकारीओ पर लापरवाही का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों की देखभाल और रखरखाव करना उद्यान विभाग और उसके अधिकारियों का कर्तव्य है.