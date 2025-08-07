Essay Contest 2025

म्यांमार कैंप पर हमले के बाद तीन उल्फा-आई कैडरों का नागालैंड में सरेंडर - THREE ULFA I CADRES SURRENDER

उल्फा आई की तीन कैडर ने नागालैंड में असम राइफल्स के सामने सरेंडर कर दिया.

Three ULFA-I cadres surrender in Nagaland
तीन उल्फा-आई कैडरों का नागालैंड में सरेंडर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 7, 2025 at 5:21 PM IST

2 Min Read

डिब्रूगढ़ : म्यांमार में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम-इंडिपेंडेंट (उल्फा-आई) शिविर पर हुए घातक हमले के बाद बढ़ी संख्या में उग्रवादी हथियार डाल रहे हैं और मुख्यधारा में लौटने का विकल्प चुन रहे हैं.

5 अगस्त को, तीन सक्रिय उल्फा-आई सदस्यों ने नागालैंड के सांगलांगसू में असम राइफल्स के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया. आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों की पहचान चराइदेव से परागज्योति चेतिया उर्फ प्रणब असोम, बोइथालांगसो से दीपज्योति सैकिया उर्फ ​​भार्गव असोम, कार्बी आंगलोंग और तिनसुकिया से एंथोनी मोरन के रूप में हुई है.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, तीनों 2022 (चेतिया और सैकिया) और 2023 (मोरन) में उल्फा (आई) में शामिल हुए थे और संगठन के शिविरों में सशस्त्र प्रशिक्षण लिया था.

आत्मसमर्पण के बाद उन्हें चराईदेव पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जो उनसे पूछताछ कर रही है. इस बारे में चराईदेव के पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पनेसर ने कहा कि लंबी यात्रा के बाद उल्फा कार्यकर्ता थके हुए लग रहे थे और कुछ देर आराम करने के बाद उनसे औपचारिक पूछताछ की जाएगी.

पनेसर ने कहा, "उन्होंने बिना हथियार के आत्मसमर्पण किया है और वे नीति के अनुसार सभी सरकारी पुनर्वास लाभों के हकदार हैं."

उन्होंने यह भी बताया कि उल्फा (आई) को हाल ही में मिली असफलताओं, विशेष रूप से म्यांमार स्थित उसके अड्डे पर हमले, जिसके परिणामस्वरूप कथित तौर पर कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मारे गए और घायल हुए, के मद्देनजर अधिक संख्या में कैडरों ने सुरक्षा बलों के साथ संपर्क स्थापित किया है और आत्मसमर्पण करने की इच्छा व्यक्त की है.

चराईदेव पुलिस के अनुसार, एक अन्य कैडर जनार्दन गोगोई उर्फ जीत असोम भी कथित तौर पर आत्मसमर्पण करने की तैयारी में है.

यह आत्मसमर्पण ऐसे समय में हुआ है जब केंद्र और राज्य सरकारें उल्फा (आई) के कमांडर-इन-चीफ परेश बरुआ से वार्ता की मेज पर आने और सशस्त्र संघर्ष का रास्ता छोड़ने का आह्वान दोहरा चुकी हैं.

हालिया सैन्य दबाव और आंतरिक क्षति से संगठन की पकड़ कमजोर होती दिख रही है, जिससे कई सदस्य अपने रुख पर पुनर्विचार करने को मजबूर हो रहे हैं. सुरक्षा विश्लेषक इसे एक महत्वपूर्ण सफलता मानते हैं. उनके मुताबिक यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रही तो बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण हो सकते हैं.

