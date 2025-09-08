ETV Bharat / bharat

प्रेमी से बात कर रही युवती के साथ गैंगरेप, पुलिस ने दर्ज किया केस

चेन्नई: तमिलनाडु के रानीपेट में तीन लोगों ने नारियल के बाग के पास अपने प्रेमी के साथ बैठकर बात कर रही एक युवती को जबरन घसीटा और फिर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है. जानकारी के मुताबिक रानीपेट के थेंगल इलाके में एक सरकारी नारियल का बाग है. बताया जाता है कि रात के समय इस इलाके में युवा शराब पीने के लिए इकठ्ठा होते हैं और राहगीरों से झगड़ करते हैं.

यह घटना उस समय हुई, जब कल रात एक युवती उस इलाके में अकेली बैठी अपने प्रेमी के साथ बातें कर रही थी. तभी वहां से गुजर रहे तीन लोगों के एक गिरोह की नजर उन पर पड़ी. तीनों ने तुरंत उनका रास्ता रोक लिया और युवती से बदतमीजी से बात करने लगे. युवती के प्रेमी ने यह बात सुन ली.

युवती के प्रेमी पर हमला

इससे गुस्साए गिरोह ने पहले तो युवती के प्रेमी पर हमला कर दिया और फिर युवती को जबरन वहां से ले गए. और उसके के साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद तीनों वहां से भाग गए.यौन उत्पीड़न से स्तब्ध युवती तुरंत अपने घर गई और अपने माता-पिता के साथ सिपकोट पुलिस स्टेशन में घटना की शिकायत दर्ज कराई.