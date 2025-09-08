प्रेमी से बात कर रही युवती के साथ गैंगरेप, पुलिस ने दर्ज किया केस
तमिलनाडु में एक लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.
Published : September 8, 2025 at 7:30 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु के रानीपेट में तीन लोगों ने नारियल के बाग के पास अपने प्रेमी के साथ बैठकर बात कर रही एक युवती को जबरन घसीटा और फिर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है. जानकारी के मुताबिक रानीपेट के थेंगल इलाके में एक सरकारी नारियल का बाग है. बताया जाता है कि रात के समय इस इलाके में युवा शराब पीने के लिए इकठ्ठा होते हैं और राहगीरों से झगड़ करते हैं.
यह घटना उस समय हुई, जब कल रात एक युवती उस इलाके में अकेली बैठी अपने प्रेमी के साथ बातें कर रही थी. तभी वहां से गुजर रहे तीन लोगों के एक गिरोह की नजर उन पर पड़ी. तीनों ने तुरंत उनका रास्ता रोक लिया और युवती से बदतमीजी से बात करने लगे. युवती के प्रेमी ने यह बात सुन ली.
युवती के प्रेमी पर हमला
इससे गुस्साए गिरोह ने पहले तो युवती के प्रेमी पर हमला कर दिया और फिर युवती को जबरन वहां से ले गए. और उसके के साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद तीनों वहां से भाग गए.यौन उत्पीड़न से स्तब्ध युवती तुरंत अपने घर गई और अपने माता-पिता के साथ सिपकोट पुलिस स्टेशन में घटना की शिकायत दर्ज कराई.
पुलिस ने दर्ज किया केस
शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तुरंत रानीपेट महिला पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दिया. इसके अलावा जिला पुलिस उपाधीक्षक इमायावर्मन के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई और गहन जांच शुरू की गई.
मामले की जांच शुरू
शुरुआत में पुलिस ने संदिग्ध रूप से घूम रहे तीन लोगों को गिरफ्तार किया और आगे की पूछताछ के लिए उन्हें एक गुप्त स्थान पर रखा है. इस बारे में पूछे जाने पर पुलिस ने कहा, "हम इस मामले की गहन जांच कर रहे हैं. हम जल्द ही इस घटना में शामिल लोगों को न्याय के कटघरे में लाएंगे."
