ETV Bharat / bharat

जयपुर: घर से कहासुनी के बाद पटरी पर पहुंचा शख्स, मनाने आए भाई व बेटी भी ट्रेन की चपेट में आए, तीनों की मौत - THREE PEOPLE HIT BY TRAIN IN JAIPUR

खोह नागोरियान थाना, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : April 21, 2025 at 9:23 AM IST 2 Min Read

जयपुर: राजधानी में ट्रेन की चपेट में आने से दो भाइयों और बेटी की मौत हो गई. पुलिस ने तीनों के शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हैं. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किए जाएंगे. घटना जयपुर में खोह नागोरियान थाना इलाके में सीबीआई फाटक की है, जहां एक शख्स आत्महत्या करने की नीयत से रेलवे ट्रेक पर पहुंचा था. काफी देर तक ट्रेन का इंतजार करता रहा. इसी बीच उसका भाई और बेटी उसे तलाशते हुए वहां पहुंच गए. आत्महत्या करने आए शख्स ने ट्रेन आती देख पटरियों पर छलांग लगा दी. उसे बचाने भाई और बेटी आगे बढ़े, लेकिन ट्रेन की चपेट में आने से तीनों की मौत हो गई. खोह नागोरियान थानाधिकारी ओमप्रकाश मातवा ने बताया कि घटना रविवार देर रात की है. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि घरेलू विवाद के चलते सुमित नाम का शख्स आत्महत्या करने सीबीआई फाटक के पास पटरियों की तरफ पहुंचा था. उसकी तलाश करते भाई गणेश और बेटी निशा भी वहां आ गए. ट्रेन आती देख सुमित ने पटरियों पर छलांग लगा दी. उसे बचाने भाई गणेश और बेटी निशा भी आगे बढ़े तो तीनों ट्रेन की चपेट में आ गए.

पढ़ें: बूंदी: ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत, चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप, पुलिस जांच में जुटी थानाधिकारी मातवा का कहना है कि मृतकों के शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हैं. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपेंगे. मर्ग के तहत प्रकरण दर्ज कर पुलिस पड़ताल में जुटी है. उनका कहना है कि परिजन यदि कोई आशंका जताते हैं तो उसे ध्यान में रखते हर पहलू पर जांच की जाएगी. फिलहाल, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत से परिजन सदमे में हैं.