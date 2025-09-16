ETV Bharat / bharat

सुंदरनगर में लैंडस्लाइड की चपेट में आया मकान, 3 शव बरामद, 2 महिलाएं और 8 माह का बच्चा शामिल

मंडी में बारिश ने एक बार फिर कहर बरपाया है. रात को हुए लैंड स्लाइड में परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई.

घटना स्थल पर मौजूद पुलिस और स्थानीय
मौके पर मौजूद पुलिस और स्थानीय (ETV Bharat)
ETV Bharat Himachal Pradesh Team

September 16, 2025

मंडी: बीती रात को हिमाचल में भारी बारिश देखने को मिली है. बारिश ने कई जगहों पर भयंकर तबाही मचाई है. बारिश के कारण सुंदरनगर उपमंडल में निहरी तहसील के ब्रगटा गांव में बीती रात को लैंडस्लाइड की घटना में तीन लोगों की मौत हुई है, जबकि दो लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. मिली जानकारी के अनुसार ब्रगटा गांव में एक घर पास लैंडस्लाइड होने से पूरा घर जमींदोज हो गया. हादसे के समय घर पर पांच लोग मौजूद थे. इस हादसे में तीन लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है, जिसमें दो महिलाएं और एक 8 महीने का बच्चा शामिल है.

मृतकों में 64 वर्षीय तांगू देवी, 33 वर्षीय कमला देवी और 8 माह का भीष्म सिंह शामिल हैं. इसके अलावा घायलों में 65 वर्षीय खूब राम और उनकी पत्नी 58 वर्षीय दर्शन देवी शामिल हैं. इस घटना में देवराज ने अपनी पत्नी कमला देवी और आठ साल के बेटे को खो दिया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. लैंडस्लाइड के कारण पहाड़ का पूरा मलबा मकान पर आ गिरा. इसके कारण मकान मलबे में पूरी तरह से दब गया. मौके पर मकान की जगह बस मलबा ही नजर आ रहा था. एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि इस दुखद घटना में तीन लोगों की मौत हुई है.

यहां मकान पर गिरा था मलबा
यहां मकान पर गिरा मलबा (ETV Bharat)

अभी भी मलबा गिरने का खतरा

3 सितंबर को सुंदरनगर उपमंडल के जंगमबाग में भी इसी तरह का मामला सामने आया था, जिसमें 7 लोगों की जान गई थी. अब बीती रात को इसी उपमंडल के निहरी में हुए दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. एसडीएम सुंदरनगर अमर नेगी, डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए हैं. बताया जा रहा है कि क्षेत्र के अधिकतर मार्ग लैंडस्लाइड के कारण बंद पड़े हैं, जिस कारण घटनास्थल तक पहुंचने में दिक्कतें पेश आ रही हैं. स्थानीय लोगों ने ही अपने स्तर पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को बाहर निकाला है. क्षेत्र में अभी भी रूक रूककर बारिश का दौर जारी है, जिस पहाड़ी से अभी भी मलबा गिरने का खतरा बना हुआ है.

मंडी समेत कई जिलों में रात को भारी बारिश

बता दें कि हिमाचल में अभी भी भारी बारिश का दौर जारी है. आधी रात को शिमला, मंडी, सोलन समेत कई जिलों में भारी बारिश हुई. मंडी में कई जगह लैंड स्लाइड की घटनाएं हुई हैं. मंडी में रात करीब एक बजे ये बारिश इतनी ज्यादा तेज हो गई कि लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए. घरों के आसपास पानी का स्तर बढ़ने लगा और लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुसने लगा, जिसके चलते लोगों ने पूरी रात दहशत के साए में गुजारी. मंडी जिले के सरकाघाट और धर्मपुर उपमंडलों में बहुत ज्यादा बारिश हुई है. धर्मपुर से होकर बहने वाली सोनखड्ड ने इतना विकराल रूप धारण किया कि धर्मपुर बस स्टैंड और आसपास के इलाके में भंयकर तबाही मचा दी. सोनखड्ड से आए पानी ने बस स्टैंड में खड़ी एचआरटीसी और अन्य गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया है. बस स्टैंड में खड़ी एचआरटीसी की बसें छत तक पानी में डूब गईं.

ये भी पढ़ें: रात भर लीक होती रही गैस, सुबह बीड़ी जलाने के लिए लाइटर ऑन करते ही हुआ सिलेंडर ब्लास्ट, चपेट में आया पूरा परिवार

