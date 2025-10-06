गुजरात में बड़ा हादसा : 80 साल पुरानी इमारत गिरी, मां-बेटी समेत तीन की मौत, दो घायल
मृतकों में इमारत के पास से गुजर रहा एक बाइक सवार भी शामिल है. उसकी मलबे में दब जाने से मौत हो गई.
Published : October 6, 2025 at 4:50 PM IST
गिर सोमनाथ (गुजरात) : गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के वेरावल शहर में देर रात 80 साल पुरानी तीन मंजिला जर्जर इमारत के अचानक ढह जाने से तीन लोगों की मौत हो गई और दो अन्य को बचा लिया गया.
इमारत गिरने से मलबे में दबने से एक मां और बेटी के अलावा बाइक सवार समेत तीन लोगों की मौत हो गई.
पुलिस के मुताबिक हादसा वेरावल के खारवाड इलाके में स्थित आवासीय इमारत में देर रात करीब डेढ़ बजे हुआ. इस दौरान उस इलाके से गुजर रहा बाइक सवार भी इसके चपेट में आ गया जिससे मलबे में दब जाने से उसकी मौत हो गई. वहीं हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
मलबे से 3 शव निकाले गए
खारवाड इलाके में एक मकान के ढहने की सूचना मिलने पर, अग्निशमन विभाग, पुलिस और नगर पालिका की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और बचाव अभियान सुबह तक जारी रहा. प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद बचाव दल ने मकान का मलबा हटाकर बाइक सवार दिनेश प्रेमजीभाई जंगी (34), देवकी बेन सुयानी (65) और उनकी बेटी जशोदाबेन सुयानी (35) के शवों को बाहर निकाला.
दो लोगों को सुरक्षित बचाया गया
इमारत में रह रहे शंकरभाई सुयानी और एक महिला समेत दो लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया. उन्हें इलाज के लिए अस्पतला ले जाया गया है. जर्जर मकान के अचानक ढहने से पूरे खारवा समाज और वेरावल शहर में शोक का माहौल है.
मृतकों को पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया
ईटीवी भारत से बात करते हुए वेरावल शहर के पुलिस निरीक्षक एचआर गोस्वामी ने बताया कि खारवाड इलाके में एक पुरानी इमारत गिरने की घटना रात डेढ़ बजे हुई. सूचना मिलने पर पुलिस, दमकल विभाग, नगर निगम, पीजीवीसीएल और अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे और रात में ही मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया. शव मिलते ही उन्हें पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया. इस घटना में मां-बेटी समेत तीन लोगों की मौत हो गई और दो लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है.
ये भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल: जलपाईगुड़ी में भीड़ ने BJP सांसद खगेन मुर्मू पर किया हमला, घायल