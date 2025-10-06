ETV Bharat / bharat

गुजरात में बड़ा हादसा : 80 साल पुरानी इमारत गिरी, मां-बेटी समेत तीन की मौत, दो घायल

मृतकों में इमारत के पास से गुजर रहा एक बाइक सवार भी शामिल है. उसकी मलबे में दब जाने से मौत हो गई.

80-year-old building collapses
80 साल पुरानी इमारत गिरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 6, 2025 at 4:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गिर सोमनाथ (गुजरात) : गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के वेरावल शहर में देर रात 80 साल पुरानी तीन मंजिला जर्जर इमारत के अचानक ढह जाने से तीन लोगों की मौत हो गई और दो अन्य को बचा लिया गया.

इमारत गिरने से मलबे में दबने से एक मां और बेटी के अलावा बाइक सवार समेत तीन लोगों की मौत हो गई.

पुलिस के मुताबिक हादसा वेरावल के खारवाड इलाके में स्थित आवासीय इमारत में देर रात करीब डेढ़ बजे हुआ. इस दौरान उस इलाके से गुजर रहा बाइक सवार भी इसके चपेट में आ गया जिससे मलबे में दब जाने से उसकी मौत हो गई. वहीं हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

मलबे से 3 शव निकाले गए
खारवाड इलाके में एक मकान के ढहने की सूचना मिलने पर, अग्निशमन विभाग, पुलिस और नगर पालिका की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और बचाव अभियान सुबह तक जारी रहा. प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद बचाव दल ने मकान का मलबा हटाकर बाइक सवार दिनेश प्रेमजीभाई जंगी (34), देवकी बेन सुयानी (65) और उनकी बेटी जशोदाबेन सुयानी (35) के शवों को बाहर निकाला.

Debris scattered after the accident
हादसे के बाद बिखरा इमारत का मलबा (ETV Bharat)

दो लोगों को सुरक्षित बचाया गया
इमारत में रह रहे शंकरभाई सुयानी और एक महिला समेत दो लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया. उन्हें इलाज के लिए अस्पतला ले जाया गया है. जर्जर मकान के अचानक ढहने से पूरे खारवा समाज और वेरावल शहर में शोक का माहौल है.

मृतकों को पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया
ईटीवी भारत से बात करते हुए वेरावल शहर के पुलिस निरीक्षक एचआर गोस्वामी ने बताया कि खारवाड इलाके में एक पुरानी इमारत गिरने की घटना रात डेढ़ बजे हुई. सूचना मिलने पर पुलिस, दमकल विभाग, नगर निगम, पीजीवीसीएल और अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे और रात में ही मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया. शव मिलते ही उन्हें पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया. इस घटना में मां-बेटी समेत तीन लोगों की मौत हो गई और दो लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है.

ये भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल: जलपाईगुड़ी में भीड़ ने BJP सांसद खगेन मुर्मू पर किया हमला, घायल

For All Latest Updates

TAGGED:

HOUSE COLLAPSE IN VERAVALGUJARATS GIR SOMNATH80 साल पुरानी इमारत गिरीTHREE PEOPLE DIEDTHREE KILLED IN HOUSE COLLAPSE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत में लॉन्च हुई Maserati MCPura सुपरकार, जाने क्या है कीमत और कैसा है डिजाइन

RBI ने जारी किया नया ड्राफ्ट सर्कुलर, शून्य बैलेंस खातों में बड़े बदलाव – मुफ्त सेवाएं, डिजिटल लेनदेन और आसान बैंकिंग का मिलेगा लाभ

'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3: बजट का 100% वसूल, 200 करोड़ के करीब ऋषभ शेट्टी का प्रीक्वल

आरजी कर रेप पीड़िता के माता-पिता का आरोप, NCRB की रिपोर्ट भ्रामक, कोलकाता सुरक्षित नहीं है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.