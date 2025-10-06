ETV Bharat / bharat

गुजरात में बड़ा हादसा : 80 साल पुरानी इमारत गिरी, मां-बेटी समेत तीन की मौत, दो घायल

80 साल पुरानी इमारत गिरी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 6, 2025 at 4:50 PM IST 2 Min Read

गिर सोमनाथ (गुजरात) : गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के वेरावल शहर में देर रात 80 साल पुरानी तीन मंजिला जर्जर इमारत के अचानक ढह जाने से तीन लोगों की मौत हो गई और दो अन्य को बचा लिया गया. इमारत गिरने से मलबे में दबने से एक मां और बेटी के अलावा बाइक सवार समेत तीन लोगों की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक हादसा वेरावल के खारवाड इलाके में स्थित आवासीय इमारत में देर रात करीब डेढ़ बजे हुआ. इस दौरान उस इलाके से गुजर रहा बाइक सवार भी इसके चपेट में आ गया जिससे मलबे में दब जाने से उसकी मौत हो गई. वहीं हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. मलबे से 3 शव निकाले गए

खारवाड इलाके में एक मकान के ढहने की सूचना मिलने पर, अग्निशमन विभाग, पुलिस और नगर पालिका की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और बचाव अभियान सुबह तक जारी रहा. प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद बचाव दल ने मकान का मलबा हटाकर बाइक सवार दिनेश प्रेमजीभाई जंगी (34), देवकी बेन सुयानी (65) और उनकी बेटी जशोदाबेन सुयानी (35) के शवों को बाहर निकाला.