सबरीमला गोल्ड विवाद: केरल विधानसभा में जोरदार हंगामा, विपक्ष के तीन विधायक निलंबित

केरल विधानसभा में हंगामे के बीच तीन विपक्षी विधायक निलंबित ( ETV Bharat )

Published : October 9, 2025 at 5:08 PM IST

तिरुवनंतपुरम: सबरीमला गोल्ड विवाद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीन दिनों तक चली लगातार झड़पों के बाद केरल विधानसभा ने तीन विपक्षी विधायकों को मौजूदा सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया है. निलंबित विधायकों में कांग्रेस सदस्य एम विंसेंट, रोजी एम जॉन और सनीश कुमार जोसेफ शामिल हैं. यह निलंबन संसदीय कार्य मंत्री एमबी राजेश द्वारा पेश किए गए एक प्रस्ताव के बाद हुआ, जिसमें विधायकों पर विधानसभा और अध्यक्ष के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने और विधानसभा के चीफ मार्शल को गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया गया था. निलंबित विधायक कार्यवाही के दौरान अनुपस्थित रहे, इसलिए प्रस्ताव बिना किसी विरोध के पारित हो गया. परिणामस्वरूप, तीनों विधायक शुक्रवार को होने वाले 15वीं केरल विधानसभा के 14वें सत्र के अंतिम दिन की कार्यवाही में भाग नहीं ले पाएंगे. प्रस्ताव में विपक्ष की लगातार आक्रामक कार्रवाइयों, जिसमें महिला कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों का उत्पीड़न भी शामिल है, पर प्रकाश डाला गया. चीफ मार्शल चोटिल

मंत्री राजेश ने कहा कि विपक्षी सदस्यों के हमलों के दौरान चीफ मार्शल के दाहिने हाथ में गंभीर चोटें आईं और डॉक्टरों की सलाह के अनुसार उन्हें सर्जरी की आवश्यकता है. प्रस्ताव में 6 अक्टूबर को विधानसभा के फिर से आरंभ होने के बाद से बार-बार हुए व्यवधानों का विस्तृत विवरण दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि विपक्ष ने लगातार कार्यवाही में बाधा डाली, विधानसभा की मर्यादा का उल्लंघन किया और शत्रुतापूर्ण माहौल बनाया. विपक्ष ने सत्र का बहिष्कार किया

सुचारू कार्यवाही के लिए अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई बैठक के बावजूद विपक्ष ने सत्र का बहिष्कार किया. महिलाओं सहित सुरक्षाकर्मियों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार और उत्पीड़न किया गया. इस दौरान अध्यक्ष का ध्यान भटकाने के लिए बैनर लगाए गए और विपक्ष ने प्रमुख अधिकारियों और मुख्यमंत्री को निशाना बनाते हुए आक्रामक नारे लगाए. सदस्यों ने अध्यक्ष के आसन के पास जबरन पहुंचने की कोशिश की और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप करने वाले सुरक्षाकर्मियों पर हमला किया. प्रस्ताव के बाद अध्यक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री को दोपहर एक बजे सरकार का पक्ष रखने के लिए बुलाया. निलंबन पर प्रतिक्रिया देते हुए, रोजी एम जॉन ने कहा कि सबरीमला गोल्ड मुद्दे से संबंधित विरोध प्रदर्शन वापस लेने का कोई इरादा नहीं है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वॉच एंड वार्ड वर्दी में सरकार के समर्थकों ने विपक्षी विधायकों को उकसाया. एम विंसेंट का बयान

इस बीच एम विंसेंट ने ईटीवी भारत को बताया कि विपक्ष का व्यवहार सुरक्षाकर्मियों द्वारा किए गए आक्रामक व्यवहार की प्रतिक्रिया थी. दोनों विधायकों ने इस बात पर जोर दिया कि वे अध्यक्ष से व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि कथित धमकियों का सामना कर रहे थे. केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने सरकार की आलोचना करते हुए दावा किया कि चीफ मार्शल की चोट सत्र के अस्थायी रूप से स्थगित होने के बाद रची गई एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा थी. उन्होंने चेतावनी दी कि विधानसभा के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे.