तेलंगाना: कक्षा 9 की तीन छात्राओं से रेप, घुमाने के बहाने नाबालिगों को फंसाया

तेलंगाना के यदागिरिगुट्टा इलाके में तीन स्कूली छात्राओं को बहला फुसलाकर ले जाने और रेप करने का मामला सामने आया है.

Telangana school girls rape
तेलंगाना में तीन छात्राओं से रेप का मामला सामने आया (प्रतीकात्मक फोटो) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2025 at 11:56 AM IST

2 Min Read
हैदराबाद: तेलंगाना में तीन नाबालिग छात्राओं से रेप का मामला सामने आया है. तीनों पीड़ित 9वीं कक्षा के छात्र हैं. घुमाने के बहाने इन्हें ले जाया गया जहां वारदात को दिया गया. मामला प्रकाश में आने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. मेडिकल जांच में रेप की पुष्टी हो गई.

हैदराबाद में एक क्रूर घटना घटी. नौवीं कक्षा की तीन लड़कियों को तीन आरोपियों ने बंधक बनाकर रेप किया. वे उन्हें छुट्टियों में घुमाने के बहाने यादगिरिगुट्टा के एक होटल में ले गए और इस दरिंदगी को अंजाम दिया. हैदराबाद लौटने पर लड़कियों ने अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया और अलवल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को रिमांड पर ले लिया. रविवार को हुई यह घटना देर रात सामने आई.

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार अलवल थाना क्षेत्र की तीन लड़कियां इस महीने की 20 तारीख को स्कूल में बतुकम्मा उत्सव होने की बात कहकर निकलीं. वे उस्मानिया विश्वविद्यालय क्षेत्र गईं. वहाँ उनकी मुलाकात माणिक्येश्वरी नगर निवासी एक युवक (19) से हुई. वह जीएचएमसी में संविदा कर्मचारी है. लड़कियों से बातचीत करने के दौरान युवक ने वारासिगुडा में रहने वाले अपने एक दोस्त (22) और मल्लेश्वरनगर में रहने वाले अपने एक करीबी रिश्तेदार (21) को बुला लिया.

उन सभी ने एक होटल में साथ में दोपहर का भोजन किया. जैसे-जैसे लड़कियों को उन पर भरोसा होने लगा वे उन्हें बस से यदागिरिगुट्टा ले गए और एक मनोरंजक सैर पर ले गए. वहाँ उन्होंने एक लॉज में तीन अलग-अलग कमरे लिए और लड़कियों के साथ रेप किया. अगले दिन रविवार शाम को उन्हें तरनाका लाया गया और छोड़ दिया गया. हालाँकि लड़कियाँ पहले तो डर के मारे हिचकिचाईं, लेकिन बाद में उन्होंने अपने माता-पिता को अपने साथ हुए अत्याचारों के बारे में बताया.

अलवल पुलिस पीड़ितों को एक आश्वासन केंद्र ले गई और उनकी काउंसलिंग की. मेडिकल जाँच में पता चला कि उनके साथ रेप हुआ था. पुलिस ने आरोपी और कमरा किराए पर लेने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है. इस महीने की 20 तारीख को अलवल पुलिस स्टेशन में लड़कियों के लापता होने का मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने बताया कि जाँच के बाद मामले की पूरी जानकारी दी जाएगी.

