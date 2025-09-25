ETV Bharat / bharat

तेलंगाना: कक्षा 9 की तीन छात्राओं से रेप, घुमाने के बहाने नाबालिगों को फंसाया

हैदराबाद: तेलंगाना में तीन नाबालिग छात्राओं से रेप का मामला सामने आया है. तीनों पीड़ित 9वीं कक्षा के छात्र हैं. घुमाने के बहाने इन्हें ले जाया गया जहां वारदात को दिया गया. मामला प्रकाश में आने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. मेडिकल जांच में रेप की पुष्टी हो गई.

हैदराबाद में एक क्रूर घटना घटी. नौवीं कक्षा की तीन लड़कियों को तीन आरोपियों ने बंधक बनाकर रेप किया. वे उन्हें छुट्टियों में घुमाने के बहाने यादगिरिगुट्टा के एक होटल में ले गए और इस दरिंदगी को अंजाम दिया. हैदराबाद लौटने पर लड़कियों ने अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया और अलवल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को रिमांड पर ले लिया. रविवार को हुई यह घटना देर रात सामने आई.

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार अलवल थाना क्षेत्र की तीन लड़कियां इस महीने की 20 तारीख को स्कूल में बतुकम्मा उत्सव होने की बात कहकर निकलीं. वे उस्मानिया विश्वविद्यालय क्षेत्र गईं. वहाँ उनकी मुलाकात माणिक्येश्वरी नगर निवासी एक युवक (19) से हुई. वह जीएचएमसी में संविदा कर्मचारी है. लड़कियों से बातचीत करने के दौरान युवक ने वारासिगुडा में रहने वाले अपने एक दोस्त (22) और मल्लेश्वरनगर में रहने वाले अपने एक करीबी रिश्तेदार (21) को बुला लिया.