पश्चिम बंगाल: झोपड़ी में आग लगने से तीन बच्चे जिंदा जले, दो जुड़वां भाई और बहन की मौत
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में झोपड़ी में आग लगने से तीन बच्चों की जलकर मौत हो गई. इनमें से दो जुड़वां भाई थे.
Published : September 14, 2025 at 8:11 PM IST
मुर्शिदाबाद: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में शनिवार रात झोपड़ी में आग लगने से तीन भाई-बहनों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि इनमें से दो जुड़वां भाई थे और एक बच्ची थी. यह घटना जिले के भगवानगोला के रानीतला स्थित बेनीपुर में हुई. शनिवार रात 12:05 बजे शयान शेख की झोपड़ी में आग लग गई. इसके कारण आस-पास के दो अन्य घर भी जलकर खाक हो गए.
पुलिस सूत्रों के अनुसार, शयान शेख, स्वपन शेख और नयन शेख तीन भाई हैं. वे आस-पास के तीन घरों में रहते हैं. शनिवार रात 12:05 बजे शयान शेख के घर में अचानक आग लग गई. उस समय शयान शेख घर पर नहीं थे. उनकी पत्नी सरजीना बीबी अपने जुड़वां बेटों साहिल शेख (9), आदिल शेख (9) और बच्ची साजिदा खातून (6) के साथ सो रही थी.
पड़ोस में चीख-पुकार की आवाज सुनकर सरजीना की नींद खुली और उसने देखा कि घर धुएं से भर गया है. कुछ समझ न पाने पर वह अकेली घर से बाहर निकल गई. उसी समय घर में आग लग गई और घर में सो रहे तीन भाई-बहन जलकर मर गए. सरजीना ने कहा, "मैं अपने तीन बच्चों के साथ सो रही थी. मुझे कुछ समझ नहीं आया. धुआं देखकर मैं बाहर आ गई. मेरे तीन बच्चे घर में ही रह गए."
पुलिस के मुताबिक, आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है. हालांकि, पुलिस की शुरुआती जांच से पता चलता है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी.
इस घटना में, आग शयान शेख के दो भाइयों, स्वपन और नयन की झोपड़ी तक भी फैल गई. उनका घर भी जलकर राख हो गया. घटना के बाद, स्थानीय लोग पानी की बाल्टियां लेकर आए और आग बुझाने की कोशिश की. खबर मिलने पर दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गईं. आग बुझने के बाद, सरजीना के तीनों बच्चों को जली हुई हालत में घर से बाहर निकाला गया. उन्हें नशीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
भगवानगोला के विधायक रेयात हुसैन सरकार (Reyat Hossain Sarkar) रात में ही मौके पर पहुंच गए. उन्होंने कहा, "घटना रात करीब 12:05 बजे हुई. आग में तीनों घर जलकर राख हो गए. पुलिस आग लगने के कारणों की जांच करेगी. हालांकि, आग में तीन बच्चों की मौत हो गई. यह बेहद दुखद घटना है."
डोमकल के एसडीपीओ शुभम बजाज ने कहा, "शुरुआत में यह अनुमान लगाया गया था कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी. हम आगे की जांच कर रहे हैं."
यह भी पढ़ें- पंजाब: पूर्व सांसद और शिअद नेता मोहिंदर केपी के बेटे की सड़क हादसे में मौत