पश्चिम बंगाल: झोपड़ी में आग लगने से तीन बच्चे जिंदा जले, दो जुड़वां भाई और बहन की मौत

मुर्शिदाबाद: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में शनिवार रात झोपड़ी में आग लगने से तीन भाई-बहनों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि इनमें से दो जुड़वां भाई थे और एक बच्ची थी. यह घटना जिले के भगवानगोला के रानीतला स्थित बेनीपुर में हुई. शनिवार रात 12:05 बजे शयान शेख की झोपड़ी में आग लग गई. इसके कारण आस-पास के दो अन्य घर भी जलकर खाक हो गए.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, शयान शेख, स्वपन शेख और नयन शेख तीन भाई हैं. वे आस-पास के तीन घरों में रहते हैं. शनिवार रात 12:05 बजे शयान शेख के घर में अचानक आग लग गई. उस समय शयान शेख घर पर नहीं थे. उनकी पत्नी सरजीना बीबी अपने जुड़वां बेटों साहिल शेख (9), आदिल शेख (9) और बच्ची साजिदा खातून (6) के साथ सो रही थी.

पड़ोस में चीख-पुकार की आवाज सुनकर सरजीना की नींद खुली और उसने देखा कि घर धुएं से भर गया है. कुछ समझ न पाने पर वह अकेली घर से बाहर निकल गई. उसी समय घर में आग लग गई और घर में सो रहे तीन भाई-बहन जलकर मर गए. सरजीना ने कहा, "मैं अपने तीन बच्चों के साथ सो रही थी. मुझे कुछ समझ नहीं आया. धुआं देखकर मैं बाहर आ गई. मेरे तीन बच्चे घर में ही रह गए."

पुलिस के मुताबिक, आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है. हालांकि, पुलिस की शुरुआती जांच से पता चलता है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी.