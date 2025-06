ETV Bharat / bharat

केरल में पुरानी बिल्डिंग ढहने से तीन प्रवासी मजदूरों की मौत, मृतकों में पश्चिम बंगाल के भी शामिल - MIGRANT WORKERS KILLED IN KERALA

मलबे को हटाने और फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करती अग्निशमन दल ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : June 27, 2025 at 11:00 AM IST | Updated : June 27, 2025 at 11:15 AM IST 3 Min Read

त्रिशूर: केरल के कोडगरा क्षेत्र में स्थित एक जीर्ण-शीर्ण और कमजोर पड़ चुकी दो मंजिला इमारत के अचानक ढह जाने से तीन प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई. यह दुखद घटना आज सुबह लगभग 6 बजे हुई, जब भारी बारिश के कारण इमारत की नींव और संरचना पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी. इस इमारत में कुल 17 प्रवासी श्रमिक रह रहे थे, जो काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे. अचानक इमारत जोरदार आवाज के साथ गिर गई और मलबे के नीचे कई लोग दब गए. मृतकों की पहचान और बचाव अभियान

मृतकों में से दो युवकों की पहचान राहुल (19) और रूपेल (21) के रूप में हुई है, जो दोनों पश्चिम बंगाल के निवासी थे. तीसरे मृतक की पहचान अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, हालांकि एक अलीम नामक व्यक्ति के लापता होने की खबर पहले से थी, जिसकी तलाश जारी है. सूचना मिलने के बाद अग्निशमन दल बचाव कार्य में जुट गए. (ETV Bharat) सूचना मिलने के बाद पुलिस, अग्निशमन दल और स्थानीय लोग तत्काल बचाव कार्य में जुट गए. बचाव दल ने जेसीबी और हिताची जैसी भारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए मलबे को हटाने और फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की. कड़ी मेहनत के बाद रूपेल को घटनास्थल पर मृत पाया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल राहुल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई. मलबे से तीसरे मृतक का शव भी बरामद किया गया.

सुरक्षा पर गंभीर सवाल

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि भारी बारिश और इमारत की जीर्ण-शीर्ण स्थिति इसके ढहने का मुख्य कारण थी. इस घटना ने प्रवासी श्रमिकों के लिए बनाए गए आवास की सुरक्षा और उनकी रहने की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जिला प्रशासन ने इस घटना की गहन जांच के आदेश दिए हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि इन आवासों में सुरक्षा के कौन-कौन से मानक अपनाए गए थे और कहां कमी रही. जांच में सामने आया है कि भारी बारिश और इमारत की जीर्ण-शीर्ण स्थिति इसके ढहने का मुख्य कारण थी (ETV Bharat) प्रशासन की प्रतिक्रिया

त्रिशूर जिला कलेक्टर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए और बचाव कार्यों की निगरानी करने लगे. उन्होंने प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता मुहैया कराने के निर्देश दिए. साथ ही, दुर्घटना के कारण कोडगरा क्षेत्र के यातायात को डायवर्ट कर दिया गया ताकि बचाव कार्य में कोई बाधा न आए. अधिकारीयों ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की इस समय आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि स्थानीय बचाव दल और पुलिस ने मिलकर त्वरित कार्यवाही की. शवों को पोस्टमार्टम के लिए त्रिशूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है. केरल: सड़क किनारे सो रहे लोगों को ट्रक ने रौंदा, 2 बच्चों समेत 5 की मौत

Last Updated : June 27, 2025 at 11:15 AM IST