तेलंगाना में पति-पत्नी समेत तीन माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण, डीजीपी ने मुख्यधारा में लौटने की अपील की
Published : October 10, 2025 at 8:34 PM IST
हैदराबादः तेलंगाना में माओवादियों को एक बड़ा झटका लगा है. तीन प्रमुख माओवादी नेताओं ने तेलंगाना के डीजीपी शिवधर रेड्डी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. शुक्रवार 10 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी ने इसकी जानकारी दी. डीजीपी ने बताया माओवादी तेलंगाना राज्य समिति के कुनकटी वेंकटय्या उर्फ विकास, मोगिलिचरला वेंकटराजू उर्फ चंदू और छत्तीसगढ़ की तोडेम गंगा उर्फ सोनी ने माओवादी पार्टी छोड़ मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं.
डीजीपी ने बताया कि तीनों माओवादी पार्टी में राज्य समिति स्तर के नेता हैं. सिद्दीपेट ज़िले के कुंकटी वेंकटय्या ने 1990 में पीडब्ल्यूडी द्वारा आयोजित किसान-मज़दूर सभाओं में भाग लिया था और उसी साल छिप गए थे. उन्होंने बताया कि वह पीडब्ल्यूडी कमांडर बालन्ना के नेतृत्व में बल में शामिल हुए और फिर 35 साल तक संगठन में सक्रिय रहे.
"हम बाकी लोगों से जल्द आत्मसमर्पण करने की अपील कर रहे हैं. अब तक, चार राज्य समिति सदस्यों और दो संभागीय समिति सदस्यों ने आत्मसमर्पण किया है. सरकार द्वारा घोषित इनाम आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को दिए जाएंगे." - शिवधर रेड्डी, तेलंगाना के डीजीपी
हनुमानकोंडा ज़िले के धर्मसागरम मंडल के थाटिकायला गांव का मोगिलिचर्ला वेंकटराजू (45) 11 साल की उम्र में माओवादी आंदोलन में शामिल हो गया था. 1993 में नरसम्पेटा बल में भर्ती किया गया. राज्य स्तरीय समिति में विभिन्न पदों पर काम किया. डीजीपी शिवधर रेड्डी ने खुलासा किया कि माओवादियों से वैचारिक मतभेद के कारण, वेंकटराजू ने अपनी पत्नी तोडेम गंगा उर्फ सोनी के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया.
डीजीपी ने बताया कि हाल के दिनों में 412 माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है. उनमें से 72 तेलंगाना के हैं. डीजीपी ने कहा कि यह सच है कि माओवादियों के बीच मतभेद हैं. उन्होंने कहा माओवादियों से आत्मसमर्पण करने की अपील की जा रही है.
