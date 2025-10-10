ETV Bharat / bharat

तेलंगाना में पति-पत्नी समेत तीन माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण, डीजीपी ने मुख्यधारा में लौटने की अपील की

तेलंगाना के डीजीपी शिवधर रेड्डी. ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 10, 2025 at 8:34 PM IST 2 Min Read