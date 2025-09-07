ETV Bharat / bharat

मारुति की 300 गाड़ियों ने ली जलसमाधि, सैलाबी पानी में डूबी, तस्वीरें देख लोग भी दंग

हरियाणा के झज्जर के बहादुरगढ़ में मारुति के स्टाॅकयार्ड में पानी भर गया और मारुति की 300 नई गाड़ियों ने जलसमाधि ले डाली.

मारुति की 300 नई गाड़ियों ने ली जलसमाधि (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 7, 2025 at 4:37 PM IST

3 Min Read

झज्जर : हरियाणा के कई इलाकों में बाढ़ से हालात खराब है और लोग परेशानियों का सामना करने को मजबूर है. इस बीच झज्जर के बहादुरगढ़ में मारुति कंपनी के स्टॉकयार्ड में सैलाबी पानी भर गया और 300 गाड़ियों ने जलसमाधि ले डाली.

मारुति की 300 गाड़ियां पानी में डूबी : झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में बाढ़ से हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं. रिहायशी क्षेत्र में लोगों का रहना मुश्किल हो गया है. वहीं औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों में काम बंद हो गया है. दिल्ली से सटे आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र की कई फैक्ट्रियों में चार से पांच फीट तक पानी भरा हुआ है. बारिश और मुंगेशपुर ड्रेन का पानी आने से मारुति के स्टाॅकयार्ड में खड़ी तकरीबन 300 गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं. उन्हें किसी भी तरह निकालना तक मुश्किल है.

मारुति की 300 नई गाड़ियों ने ली जलसमाधि (Etv Bharat)

सैलाबी पानी में गाड़ियां डूबी : मारूति के स्टाॅकयार्ड में आल्टो से लेकर वैगनआर, विटारा, ब्रेजा और इनविक्टो तक खड़ी हुई है. कई गाड़ियों के एयरबैग तक खुले हुए हैं और कई के ड्राइवर साईड का विंडो ग्लास भी उतरा हुआ है. नई नवेली गाड़ियों के बोनट से ऊपर तक पानी भरा हुआ है. आसपास की फैक्ट्रियों में काम करने वाले कामगारों लक्ष्मण और अमृतलाल ने बताया कि " ये गाड़ियां स्थानीय शोरूम वालों की है. जब रात को पानी आया तो उन्होंने चौकीदार को इसकी सूचना दी लेकिन तब तक सभी गाड़ियां डूब चुकी थी और गाड़ियों के सायरन बज रहे थे. फैक्ट्रियां भी बंद हैं, क्योंकि पानी भरा हुआ है और फिलहाल उनके पास कोई काम नही है."

मारुति के स्टाॅकयार्ड में गाड़ियां डूबी (Etv Bharat)

ड्रेन में जलस्तर बढ़ रहा : वहीं फैक्ट्री एरिया के साथ लगती मुंगेशपुर ड्रेन में जिस कटाव को रोकने की जिम्मेदारी भारतीय सेना को सौंपी गई थी, वो कटाव बंद कर सेना के जवान वापस लौट गए हैं. लेकिन ड्रेन में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है जिसके कारण दूसरी जगहों से भी ड्रेन में कटाव शुरू हो गया है जिन्हें बंद करने के लिए एसडीआरएफ , नगर परिषद और सिंचाई विभाग की टीमें लगी हुई हैं.

300 नई गाड़ियां पानी में डूबी (Etv Bharat)
कारों की जलसमाधि (Etv Bharat)
ड्रेन में कटाव रोकने की कोशिश (Etv Bharat)

