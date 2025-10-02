ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु: कार हादसे में तीन दोस्तों की मौत, दो ने शीशा तोड़कर बचाई जान

तमिलनाडु: कार हादसे में तीन दोस्तों की मौत, दो ने शीशा तोड़कर बचाई जान ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 2, 2025 at 9:33 PM IST 2 Min Read

विल्लुपुरम: तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में विक्रवंडी के पास चेन्नई-त्रिची नेशनल हाईवे पर गुरुवार को एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस दुर्घटना में कार में सवार तीन दोस्तों की मौत हो गई. तीनों दोस्त चेन्नई से मुन्नार जा रहे थे. घटना के संबंध में विक्रवंडी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, चेन्नई के पांच दोस्त गुरुवार सुबह छुट्टी मनाने के लिए एक साथ कार से मुन्नार के लिए निकले थे. वे विल्लुपुरम जिले में विक्रवंडी के पास पहुंचे थे, तभी चालक को झपकी आई और कार डिवाइडर से टकरा गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई. कार विपरीत दिशा में जा रहे एक ट्रक से भी टकराई और पलट गई. कार में सवार पांच लोग अंदर ही फंस गए. हादसे के बाद आग लगने से जली कार (ETV Bharat)