चेन्नई से पांच दोस्त छुट्टी मनाने मुन्नार जा रहे थे. इस दौरान विल्लुपुरम जिले में चेन्नई-त्रिची नेशनल हाईवे पर उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई.

तमिलनाडु: कार हादसे में तीन दोस्तों की मौत, दो ने शीशा तोड़कर बचाई जान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 2, 2025 at 9:33 PM IST

विल्लुपुरम: तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में विक्रवंडी के पास चेन्नई-त्रिची नेशनल हाईवे पर गुरुवार को एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस दुर्घटना में कार में सवार तीन दोस्तों की मौत हो गई. तीनों दोस्त चेन्नई से मुन्नार जा रहे थे. घटना के संबंध में विक्रवंडी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.

पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, चेन्नई के पांच दोस्त गुरुवार सुबह छुट्टी मनाने के लिए एक साथ कार से मुन्नार के लिए निकले थे. वे विल्लुपुरम जिले में विक्रवंडी के पास पहुंचे थे, तभी चालक को झपकी आई और कार डिवाइडर से टकरा गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई. कार विपरीत दिशा में जा रहे एक ट्रक से भी टकराई और पलट गई. कार में सवार पांच लोग अंदर ही फंस गए.

हादसे के बाद आग लगने से जली कार
हादसे के बाद आग लगने से जली कार (ETV Bharat)

पुलिस के मुताबिक, दुर्घटना के कुछ ही मिनटों बाद कार में आग लग गई. कार की अगली सीट पर बैठे चेन्नई के तिरुवल्लिकेनी इलाके के दीपक और अब्दुल अजीज को झटका लगा. उन्होंने तुरंत कार का अगला शीशा तोड़ा और बाहर निकल आए. जबकि पिछली सीट पर बैठे तीन अन्य दोस्त शम्सुद्दीन, ऋषि और मोहन की दम घुटने से मौके पर ही मौत हो गई.

अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलने पर विक्रवंडी पुलिस मौके पर पहुंची और कार से तीनों लोगों के शवों को निकाला. हादसे में घायल हुए दीपक और अब्दुल अजीज को बचा लिया गया और इलाज के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया

वहीं, सुबह-सुबह हुई इस दुर्घटना के कारण चेन्नई-त्रिची नेशनल हाईवे पर आधे घंटे से ज्यादा समय तक यातायात बाधित रहा.

