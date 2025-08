ETV Bharat / bharat

रांची में महिला ने अपने दो बच्चों संग की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

रांची: रांची: राजधानी रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. थाना क्षेत्र के लटमा स्थित एक घर से महिला और दो बच्चों का शव बरामद किया गया है. तीनों ने सामूहिक आत्महत्या की है. मामले की जानकारी मिलने के बाद जगन्नाथपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. तीनों ने की आत्महत्या लटमा निवासी ब्रजेश सिंह की पत्नी और दो बच्चों का शव उनके कमरे से बरामद किया गया है. तीनों ने एक साथ आत्महत्या की है. मृतकों में 34 वर्षीय संयुक्ता सिंह और उनके दो बच्चे आरव और आराध्या शामिल हैं. आत्महत्या का कारण आर्थिक तंगी और शादी के बाद उत्पन्न घरेलू कलह बताया जा रहा है. मामले की जानकारी मिलने के बाद जगन्नाथपुर पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और घटना की जांच की और मौके से कई सैंपल एकत्र कर जांच के लिए भेज दिए हैं. हटिया डीएसपी पीके मिश्रा ने बताया कि महिला ने अपने दो बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली है. मामले की जांच की जा रही है. कोर्ट में चल रहा था मामला मृतक संयुक्ता सिंह के पड़ोसियों ने बताया कि पति-पत्नी के बीच संबंध ठीक नहीं थे. संयुक्ता सिंह अपने पति बृजेश को प्रताड़ित करती थीं, जिसके बाद मामला तलाक तक पहुंच गया था. जानकारी के अनुसार, मामला अभी कोर्ट में है. कोर्ट में अटके रहने के कारण बृजेश सिंह के साथ-साथ संयुक्ता सिंह की आर्थिक स्थिति भी काफी खराब हो गई थी.

