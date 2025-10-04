ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश: नाबालिग से गैंगरेप के आरोप में तीन गिरफ्तार, आरोपियों का जुलूस निकाला

चित्तूर (आंध्र प्रदेश) : नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही मामले का पटाक्षेप हो गया. इस बारे में चित्तूर पुलिस ने बताया कि मुराकम्बट्टू नागरवनम रेप के आरोपियों को पकड़ लिया गया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान महेश, किशोर और हेमंत प्रसाद के रूप में हुई है. इनको शुक्रवार को गिरफ्तार किया.

पुलिस उपाधीक्षक (DSP) साईनाथ ने आरोपियों को मीडिया के समक्ष पेश किया. घटना 25 सितंबर को घटी, जब आरोपी पीड़िता और उसके दोस्त के पास नागरवनम पहुंचे. इसके साथ ही आरोपियों ने घटना का वीडियो बनाया और लड़की के दोस्त को बंधक बनाने के बाद लड़की के साथ रेप किया. इतना ही नहीं भागने से पहले आरोपियों ने दोस्त से सोना भी लूट लिया.

हालांकि मामले में शुरू में कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई, लेकिन 29 सितंबर को पीड़िता के दोस्तों और रिश्तेदारों ने नागरवनम में आरोपी की पहचान कर ली. वहीं आरोपी फरार हो गया, फिर भी पुलिस ने उसी दिन मामला दर्ज कर लिया. साथ ही लड़की की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया.

दूसरी तरफ चित्तूर,चेन्नई और बेंगलुरु में व्यापक तलाशी के बाद पुलिस की विशेष टीमों ने शुक्रवार को चित्तूर शह के बाहरी इलाके चेन्नामगुडीपल्ले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. इस बारे में डीएसपी साईनाथ ने बताया कि मामले में कोई राजनीतिक संलिप्तता नहीं है. वहीं गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को हथकड़ी लगाई गई और पुराने जिला पुलिस कार्यालय (DPO) से जिला अदालत तक एक किलोमीटर तक सबके सामने जुलूस निकाला गया.

आरोपियों को चतुर्थ अतिरिक्त सिविल न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें 17 अक्टूबर तक रिमांड पर भेज दिया गया. साथ ही जांच से पता चला कि आरोपियों का आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो बनाकर पैसे ऐंठने या यौन उत्पीड़न करने का इतिहास रहा है.