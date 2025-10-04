ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश: नाबालिग से गैंगरेप के आरोप में तीन गिरफ्तार, आरोपियों का जुलूस निकाला

आंध्र प्रदेश में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.

Three arrested for gangrape of minor
नाबालिग से गैंगरेप के आरोप में तीन गिरफ्तार (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 4, 2025 at 1:03 PM IST

चित्तूर (आंध्र प्रदेश) : नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही मामले का पटाक्षेप हो गया. इस बारे में चित्तूर पुलिस ने बताया कि मुराकम्बट्टू नागरवनम रेप के आरोपियों को पकड़ लिया गया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान महेश, किशोर और हेमंत प्रसाद के रूप में हुई है. इनको शुक्रवार को गिरफ्तार किया.

पुलिस उपाधीक्षक (DSP) साईनाथ ने आरोपियों को मीडिया के समक्ष पेश किया. घटना 25 सितंबर को घटी, जब आरोपी पीड़िता और उसके दोस्त के पास नागरवनम पहुंचे. इसके साथ ही आरोपियों ने घटना का वीडियो बनाया और लड़की के दोस्त को बंधक बनाने के बाद लड़की के साथ रेप किया. इतना ही नहीं भागने से पहले आरोपियों ने दोस्त से सोना भी लूट लिया.

हालांकि मामले में शुरू में कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई, लेकिन 29 सितंबर को पीड़िता के दोस्तों और रिश्तेदारों ने नागरवनम में आरोपी की पहचान कर ली. वहीं आरोपी फरार हो गया, फिर भी पुलिस ने उसी दिन मामला दर्ज कर लिया. साथ ही लड़की की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया.

दूसरी तरफ चित्तूर,चेन्नई और बेंगलुरु में व्यापक तलाशी के बाद पुलिस की विशेष टीमों ने शुक्रवार को चित्तूर शह के बाहरी इलाके चेन्नामगुडीपल्ले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. इस बारे में डीएसपी साईनाथ ने बताया कि मामले में कोई राजनीतिक संलिप्तता नहीं है. वहीं गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को हथकड़ी लगाई गई और पुराने जिला पुलिस कार्यालय (DPO) से जिला अदालत तक एक किलोमीटर तक सबके सामने जुलूस निकाला गया.

आरोपियों को चतुर्थ अतिरिक्त सिविल न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें 17 अक्टूबर तक रिमांड पर भेज दिया गया. साथ ही जांच से पता चला कि आरोपियों का आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो बनाकर पैसे ऐंठने या यौन उत्पीड़न करने का इतिहास रहा है.

डीएसपी साईनाथ ने खुलासा किया कि आरोपियों के फोन में ऐसे चार-पांच वीडियो मिले हैं. उन्होंने अन्य संभावित पीड़ितों से आगे आने का आग्रह किया और गोपनीयता का आश्वासन दिया और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया.

पिछले आपराधिक रिकॉर्ड
डीएसपी साईनाथ ने बताया कि महेश इससे पहले 2019 में तालुका पुलिस स्टेशन में छेड़छाड़ के एक मामले में शामिल था, जबकि किशोर पर 2022 में अवैध शराब की बिक्री के आरोप लगे थे. बताया गया है कि आरोपियों का पार्कों में कपल को निशाना बनाने, उनसे नकदी और कीमती सामान लूटने तथा यौन उत्पीड़न करने का एक तरीका था.

मीडिया ब्रीफिंग में सर्किल इंस्पेक्टर नित्याबाबू, महेश्वरा और श्रीधर नायडू मौजूद थे. पुलिस ने पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए उनसे संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया है.

ये भी पढ़ें- 5.25 करोड़ रुपये के बीमा के लिए हत्या, छह आरोपी गिरफ्तार, हत्या को बनाया गया सड़क दुर्घटना जैसा

