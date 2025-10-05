ETV Bharat / bharat

पंजाब : पूर्व सरपंच के बेटे की हत्या का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार

पंजाब के बरनाला में पूर्व सरपंच के बेटे के हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Accused of murdering former Sarpanch's son with police officers
पूर्व सरपंच के बेटे की हत्या के आरोपी पुलिस अधिकारियों के साथ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 5, 2025 at 7:59 PM IST

बरनाला (पंजाब): पूर्व सरपंच के बेटे की हत्या के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है. राज्य में सुर्खियों में रहे बरनाला के शाहना गांव में पूर्व सरपंच के बेटे सुखविंदर सिंह कलकत्ता की हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने इस हत्याकांड में तीन आरोपियों को गिरफ़्तार किया है.

इस बारे में पटियाला रेंज के डीआईजी कुलदीप सिंह चहल ने बताया, 'पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया है. साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्तौल और गाड़ी भी बरामद कर ली गई है. इस मामले में आरोपी हरजिंदर सिंह उर्फ ​​जिंदर, गुरदीप दास उर्फ ​​दीपी बाबा और जगविंदर सिंह निवासी शाहना को गिरफ़्तार किया गया है.'

हत्या का मुख्य आरोपी हरजिंदर सिंह खुद मृतक सुखविंदर सिंह कलकत्ता के साथ रहता था और उनके बीच पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद था. इस मामले में पंचायती विवाद भी शामिल हो सकता है, लेकिन शुरुआती जांच में सिर्फ पैसों के लेन-देन की बात सामने आई है.

हरजिंदर सिंह कुछ दिन पहले लुधियाना से आरोपी जगविंदर सिंह के साथ यह अवैध पिस्तौल लेकर आया था और उसने घटनास्थल पर सुखविंदर सिंह कलकत्ता से पैसे मांगे थे. इसी दौरान दोनों में बहस हो गई और आरोपियों ने सुखविंदर सिंह कलकत्ता की गोली मारकर हत्या कर दी.

डीआईजी चहल ने और जानकारी देते हुए बताया, 'आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी है. आरोपी हरजिंदर सिंह के खिलाफ एनडीपीएस और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है. वहीं आरोपी गुरदीप दास उर्फ दीपी ​बाबा के खिलाफ आर्म्स एक्ट और मारपीट का मामला दर्ज है. मृतक सुखविंदर सिंह कलकत्ता का हथियार लाइसेंस 2029 तक वैध था, जबकि उसने डीसी बरनाला से एनओसी लेकर मई 2025 में अपना लाइसेंसी हथियार बेच दिया था और उस समय वह नया हथियार खरीदने की तैयारी में था.'

डीआईजी के मुताबिक, इस पूरे मामले में अभी तक कोई राजनीतिक पहलू सामने नहीं आया है. तीनों आरोपियों को अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड लिया जाएगा और इस मामले में आगे की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. मृतक के परिवार को उनकी पूरी संतुष्टि के साथ हर तरह का न्याय दिलाया जाएगा.

