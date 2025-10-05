ETV Bharat / bharat

पंजाब : पूर्व सरपंच के बेटे की हत्या का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार

बरनाला (पंजाब): पूर्व सरपंच के बेटे की हत्या के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है. राज्य में सुर्खियों में रहे बरनाला के शाहना गांव में पूर्व सरपंच के बेटे सुखविंदर सिंह कलकत्ता की हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने इस हत्याकांड में तीन आरोपियों को गिरफ़्तार किया है.

इस बारे में पटियाला रेंज के डीआईजी कुलदीप सिंह चहल ने बताया, 'पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया है. साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्तौल और गाड़ी भी बरामद कर ली गई है. इस मामले में आरोपी हरजिंदर सिंह उर्फ ​​जिंदर, गुरदीप दास उर्फ ​​दीपी बाबा और जगविंदर सिंह निवासी शाहना को गिरफ़्तार किया गया है.'

हत्या का मुख्य आरोपी हरजिंदर सिंह खुद मृतक सुखविंदर सिंह कलकत्ता के साथ रहता था और उनके बीच पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद था. इस मामले में पंचायती विवाद भी शामिल हो सकता है, लेकिन शुरुआती जांच में सिर्फ पैसों के लेन-देन की बात सामने आई है.

हरजिंदर सिंह कुछ दिन पहले लुधियाना से आरोपी जगविंदर सिंह के साथ यह अवैध पिस्तौल लेकर आया था और उसने घटनास्थल पर सुखविंदर सिंह कलकत्ता से पैसे मांगे थे. इसी दौरान दोनों में बहस हो गई और आरोपियों ने सुखविंदर सिंह कलकत्ता की गोली मारकर हत्या कर दी.