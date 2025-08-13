गुवाहाटी: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरा देश तीन रंगों के रंग में रंग जाता है. ऐसे मौके पर हमें उन लोगों के बारे में जानना चाहिए जो, तिरंगा झंडा को तैयार करते हैं. आज हम चांदमारी स्थित असम राज्य खादी एंव ग्राम उद्योग बोर्ड की एक साधारण सी वर्कशॉप और वहां काम करने वाले वर्करों के बारे में जानेंगे.

इस वर्कशॉप में सिलाई मशीनों की लयबद्ध ध्वनि दशकों से निरंतर सुनाई देती रही है. महिलाएं मजदूरी के लिए नहीं बल्कि तिरंगा के प्रति अथाह प्रेम के कारण इस कार्यशाला में काम करती हैं. उनकी हर सिलाई में एक समर्पण और देशभक्ति का जज्बा झलकता है. वे पूरे जज्बे के साथ यहां तिरंगा झंडा तैयार करती हैं.

वर्कशॉप में सिलाई मशीनों से तैयार हो रहा तिरंगा झंडा (ETV Bharat)

यहां पिछले 35 से 40 सालों से, बसिष्ठ की थुनु बर्मन जैसी महिलाएं रोजाना राष्ट्रीय ध्वज सिलने आती रही हैं. यह काम देश के स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस की उल्टी गिनती शुरू होने से बहुत पहले ही शुरू हो जाता है. महीनों पहले, खादी के कपड़े के टुकड़ों को काटा जाता है, नापा जाता है और प्रतिष्ठित केसरिया, सफेद और हरे रंग की पट्टियों में सिल दिया जाता है, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सावधानीपूर्वक मुद्रित होता है.

थुनु बर्मन बताती हैं कि, वह 1980 से इस तिरंगा झंडा बनाने के काम में जुड़ी हुई हैं. तब से लेकर अब तक उन्होंने हजारों झंडे, बड़े और छोटे, सिले हैं. थुनु याद करती हैं, उनके हाथ कपड़े पर तेजी से चलते हैं. यह उनके लिए सिर्फ काम नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि, जब वह अपने सिले हुए झंडों को आसमान में गर्व से लहराते हुए देखती हैं, तो उन्हें काफी गर्व महसूस होता है. उनका कहना है कि, कोई भी कठिनाई इसे छीन नहीं सकती.

तिरंगा झंडा तैयार करती असम की महिलाएं (ETV Bharat)

थुनु बर्मन के साथ छह अन्य महिलाएं भी काम करती हैं. उनके नाम सबिता, चारु, तुलसी, और अन्य महिलाएं हैं. साथ ही दो पुरुष भी तिरंगा निर्माण के कार्य से जुड़े हैं. ये सभी देशभक्ति से बंधे हैं. इस साल के स्वतंत्रता दिवस के लिए, उन्होंने पिछले तीन महीनों में मिलकर लगभग 6 हजार झंडे बनाए हैं.

हालांकि, थुनु बर्मन इस बात से इनकार नहीं करती हैं कि, इस काम से जुड़े होने के बावजूद उनकी स्थिति बहुत ही खराब है. इस वर्कशॉप में महिलाओं को काम के हिसाब से भुगतान किया जाता है, जिससे उनकी कमाई छोटे-मोटे निजी खर्चों के लिए तो पर्याप्त हो जाती है, लेकिन घर चलाने के लिए यह धन पर्याप्त नहीं है. थुनु बर्मन ने कहा, "हम इस पैसे से अपने परिवार का पेट नहीं भर सकते, लेकिन हम साल-दर-साल काम करते रहते हैं, क्योंकि इस काम का मतलब सिर्फ कमाई से कहीं बढ़कर है."

चांदमारी स्थित असम राज्य खादी एंव ग्राम उद्योग बोर्ड (ETV Bharat)

वहीं, यहां काम करने वाली एक दूसरी महिला सबिता डेका का कहना है कि, वह पिछले 40 साल से तिरंगा झंडा बना रही हैं. उन्होंने भी थुनु बर्मन की तरह ही अपने विचार व्यक्त किया. सबिता डेका का कहना है, "हम खादी की अन्य वस्तुएं भी सिलते हैं, लेकिन झंडा खास होता है. चाहे भूमिका कितनी भी छोटी क्यों न हो, इससे जुड़कर आपको गर्व महसूस होता है."

खादी बोर्ड के मार्केटिंग अधिकारी प्रकाश महंत के मुताबिक, गणतंत्र दिवस की तुलना में स्वतंत्रता दिवस के दौरान झंडों की मांग कहीं अधिक होती है. इस साल, हमारा लक्ष्य अलग-अलग आकारों में 25 लाख रुपये मूल्य के झंडे बनाना था. लगभग 20 लाख रुपये मूल्य के झंडे असम भर के 25 खादी आउटलेट्स के साथ-साथ सरकारी विभागों और जिला आयुक्त कार्यालयों को भेजे जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि, कार में लगाए जाने वाले झंडे से लेकर बड़े औपचारिक झंडों की कीमत 100 रुपये से लेकर 4,700 तक है.

उन्होंने कहा कि, महिलाओं के लिए, यह प्रक्रिया ऑर्डर पाने की मौसमी भागदौड़ से कहीं बढ़कर है. यह रंगों को सही ढंग से मिलाने, चक्र की 24 तीलियों की सटीकता सुनिश्चित करने और प्रत्येक तैयार झंडे को सम्मान के साथ मोड़ने की एक रस्म है. वे जानते हैं कि जल्द ही असम के स्कूलों, कार्यालयों, घरों और वाहनों में झंडे लहराएंगे, जिससे अन्य लोगों में भी वही गर्व पैदा होगा जो उन्हें दशकों से सिलाई की मेज पर बैठाए हुए है.

