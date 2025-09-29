राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी मिलने से भड़की कांग्रेस, कहा, 'विपक्ष के नेता को चुप कराने का षड्यंत्र'
राहुल गांधी को जान से मारने की मिली धमकी को लेकर कांग्रेस ने अमित शाह को पत्र लिखा है.
Published : September 29, 2025 at 2:32 PM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस ने पूर्व एबीवीपी नेता की राहुल गांधी पर की गई विवादास्पद टिप्पणी को लेकर भाजपा-आरएसएस पर निशाना साधा है. कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि जो लोग वैचारिक लड़ाई हार रहे हैं और जिनकी 'चोरी' उजागर हो गई है, वे विपक्ष के नेता को चुप कराने के लिए 'षड्यंत्र' रच रहे हैं.
विपक्षी पार्टी ने आरएसएस की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रिंटू महादेव द्वारा राहुल गांधी को दी गई जान से मारने की धमकी को उजागर किया है. कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने सोमवार को आरोप लगाते हुए कहा कि, बीजेपी के एक प्रवक्ता ने टीवी पर राहुल गांधी के सीने में गोली मारने की बात कही. उन्होंने कहा कि, बीजेपी प्रवक्ता के इस बयान पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.
राहुल को मिली धमकी पर भड़की कांग्रेस
खेड़ा ने कहा कि, इससे पहले सीआरपीएफ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर एक पत्र लिखा था और उसे लीक कर दिया था. तो फिर उनकी सुरक्षा का राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है और ऐसा माहौल क्यों बनाया जा रहा है.
साजिश की बू आ रही है
उन्होंने कहा कि इसमें साजिश की बू आ रही है और पूछा कि यह साजिश कौन रच रहा है. उन्होंने कहा, "ये वही लोग हैं जो वैचारिक लड़ाई हार रहे हैं, जिनके पास विचारों के हथियार नहीं हैं, जिससे वे विपरीत विचारों को परास्त कर सकें. उन्होंने कहा कि, इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए. खेड़ा ने कहा कि, पहले आपने (भाजपा) गालियों से राहुल गांधी को चुप कराने की कोशिश की और अब आप उन्हें गोलियों से धमका रहे हैं."
कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना
पवन खेड़ा ने एक वीडियो बयान में भाजपा पर गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों का जिक्र करते हुए कहा, "आप (भाजपा) इस तथ्य को पचा नहीं पा रहे हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों की ओर आकर्षित हो रहे हैं. उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि, आपकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है, अब आप जानते हैं कि आपका समय बीत चुका है.
उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस ऐसे लोगों को हिंसा का सहारा नहीं लेने देगी. देश जानता है कि यह साजिश कौन रच रहा है और उसका सार क्या है. एक्स पर अपने पोस्ट में, कांग्रेस नेता ने कहा, "जब भी आरएसएस भारत की विचारधारा को हराने में विफल रहता है, उनके कार्यकर्ता शारीरिक हिंसा का सहारा लेते हैं और एक गोडसे गांधी की हत्या कर देता है.
उन्होंने कहा कि, अब जब भाजपा वैचारिक लड़ाई हार रही है, तो उनके प्रवक्ता और नेता राहुल गांधी को मारने की धमकी दे रहे हैं. खेड़ा ने कहा कि, लाखों गरीबों, हाशिए पर पड़े और कमजोर वर्गों की आवाज दबाने की साजिश चल रही है. उन्होंने आगे कहा कि, राहुल गांधी को चुप कराने की साजिश चल रही है.
कांग्रेस ने विवादास्पद बयान को लेकर अमित शाह को पत्र लिखा
वहीं, कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने रविवार को पूर्व एबीवीपी नेता द्वारा एक टेलीविजन बहस के दौरान गांधी पर निशाना साधते हुए की गई विवादास्पद टिप्पणी पर शाह को पत्र लिखा और कहा कि उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई न करने को लोकसभा में विपक्ष के नेता के खिलाफ हिंसा में मिलीभगत और हिंसा को सामान्य बनाने के रूप में आंका जाएगा.
वेणुगोपाल ने दावा किया कि महादेव भाजपा के प्रवक्ता हैं और उन्होंने यह टिप्पणी एक मलयालम चैनल पर एक टेलीविजन बहस के दौरान की थी. वेणुगोपाल ने कहा, "हिंसा भड़काने का काम करते हुए महादेव ने खुलेआम घोषणा की कि 'राहुल गांधी के सीने में गोली मारी जाएगी. उन्होंने कहा कि, यहां पर प्रवक्ता की कोई जुबान न तो फिसली है और नहीं लापरवाही से यह बात कही गई है.
सोची-समझी और खौफनाक मौत की धमकी
उन्होंने कहा कि, यह विपक्ष के नेता और भारत के अग्रणी राजनेताओं में से एक के खिलाफ एक सोची-समझी और खौफनाक मौत की धमकी है. कांग्रेस महासचिव और संगठन प्रभारी ने कहा, "सत्तारूढ़ दल के एक आधिकारिक प्रवक्ता द्वारा इस तरह के जहरीले शब्द न केवल राहुल गांधी के जीवन को तत्काल खतरे में डालते हैं, बल्कि संविधान, कानून के शासन और हर नागरिक को मिलने वाले बुनियादी सुरक्षा आश्वासन को भी कमजोर करते हैं, विपक्ष के नेता की तो बात ही छोड़ दें."
'यह जानबूझकर फैलाए गए नफरत के जहरीले माहौल का प्रतीक है'
वेणुगोपाल ने भाजपा से पूछा, "अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि वे स्पष्ट करें कि उनकी पार्टी और सरकार किस विचारधारा के पक्षधर हैं. क्या आप खुले तौर पर आपराधिक धमकी, मौत की धमकियों और हिंसा की राजनीति का समर्थन करते हैं जो भारत के सार्वजनिक जीवन में जहर घोल रही है."
वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, बल्कि उस लोकतांत्रिक भावना पर हमला है जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं. उन्होंने कहा कि, यह धमकी सिर्फ एक तुच्छ पदाधिकारी का लापरवाही भरा प्रकोप नहीं है. यह जानबूझकर फैलाए गए नफरत के जहरीले माहौल का प्रतीक है जो विपक्ष के नेता को बिना सोचे-समझे हिंसा का शिकार बनाता है.
