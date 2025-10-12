ETV Bharat / bharat

कोलकाता की प्रतिष्ठित काली पूजा, जहां आते हैं सेलेब्रिटीज

क्या भविष्य में इसे विदेश में आयोजित किया जा सकता है? इस संबंध में प्रबन्ध रॉय ने कहा, "मेरे कई दोस्त अमेरिका और इटली वगैरह में रहते हैं. वे सचमुच वहां यह काली पूजा करना चाहते हैं. उन्होंने मुझे कई बार बताया है, लेकिन मैं डरता था. क्योंकि, मैं खुद कभी विदेश नहीं गया. हालांकि, भविष्य में यह पूजा विदेश में फटाकेस्टो काली पूजा के नाम से आयोजित की जा सकती है. अगर नई पीढ़ी आगे आए तो ऐसा न हो, इसकी कोई वजह नहीं है."

किसी समय इलाके के प्रसिद्ध फटाकेस्टो पूजा को नव युवक संघ के बैनर तले इस पूजा की शुरुआत की गई थी. उनके निधन के बाद से क्लब के सचिव प्रबंध रॉय से लेकर अन्य लोगों ने इस पूजा की जिम्मेदारी संभाली है. इस पूजा की प्रसिद्धि शहर, देश और देश की सीमाओं से परे पहुंच गई है. यह पूजा कभी मुंबई में आयोजित होती थी.

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की एक संकरी गली में होने वाली देवी काली की भव्य पूजा अब विश्व प्रसिद्ध हो चुकी है. बंगाली सुपरस्टार उत्तम कुमार से लेकर बॉलीवुड के बिग बी तक, किसी ने भी इस पूजा को नहीं छोड़ा. कोलकाता की बहुचर्चित यह फटाकेस्टो पूजा अब अपने 68वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है. भविष्य में इस पूजा के विदेश में आयोजन की संभावना धीरे-धीरे प्रबल होती जा रही है.

कोलकाता की प्रतिष्ठित काली पूजा (ETV Bharat)

दूर-दूर से आते हैं भक्त

फटाकेस्टो काली पूजा की लोकप्रियता जगजाहिर है. लाखों भक्त दूर-दूर से आते हैं. मां की मूर्ति मंडप में आ चुकी है. इसके साथ ही मंडप बनाने का काम भी जोरों पर चल रहा है. इस मंडप में श्यामा काली की पूजा होती है. मूर्ति की ऊंचाई मुकुट सहित करीब साढ़े 16 फीट है. इस बार मूर्ति बनाने वाले कलाकार बदल गए हैं. इस पूजा की मूर्ति कलाकार मिंटू पाल ने बनाई है. कॉलेज स्ट्रीट का यह सदियों पुराना इलाका अब पूजा से गुलजार हो गया है. इन सबके बीच ईटीवी भारत ने पूजा से जुड़े कई रहस्यों से पर्दा उठाया है. मुंबई के अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित फाटकेश्टर काली पूजा की कहानी भी सामने आई.

कोलकाता की प्रतिष्ठित काली पूजा (ETV Bharat)

पूजा के लिए आते हैं सेलेब्रिटीज

एक जमाने में उत्तम कुमार हर साल कोलकाता की इस प्रसिद्ध पूजा में आते थे. सुप्रिया देवी भी यहां आ चुकी हैं. बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन भी आ चुके हैं. उनकी पत्नी जया ने अमिताभ को हीरे की नथ दी थी. वह आज भी मां ने पहनी हुई है. रानी मुखर्जी से लेकर संगीतकार जीत गंगोपाध्याय या प्रीतम तक - सभी ने यहां पूजा कर चुके हैं. सभी अनुष्ठान मंडपम में किए जाते हैं. हालांकि, यहाँ के अनुष्ठानों का एक विशेष महत्व है.

रॉय ने कहा, "हम सिर्फ खिचड़ी या पोला पकाकर उसे भोग के रूप में बांटने में विश्वास नहीं रखते. यहां पुजारी स्वयं माता के लिए भोग बनाते हैं. माता को चावल, दाल, पांच प्रकार के तले हुए व्यंजन, कढ़ी और पायस का भोग लगाया जाता है. फिर उस भोग में पोला, आलू का स्टू और पनीर मिलाया जाता है. वह प्रसाद हर साल हज़ारों भक्तों में बांटा जाता है."

मुंबई की पूजा और विडंबना

प्रभात रॉय ने कहा, "यह पूजा 2009 में मुंबई के अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू हुई थी. इसे फटाकेस्टो काली पूजा नव युवक संघ कहा जाता था. इसके लिए बड़ी संख्या में बंगाली इकट्ठा होते थे. मुंबई के अलावा, कोलकाता में भी पूजा को लेकर काफी चहल-पहल रहती थी. कोलकाता में इससे पहले किसी भी पूजा का इतना बड़ा शाखा विस्तार नहीं हुआ था. इसलिए, यह कहने की जरूरत नहीं है कि इसकी शुरुआत अच्छी रही. हालांकि, पूजा के संचालन के लिए सक्रिय सदस्यों और कर्मचारियों की कमी के कारण तीन साल बाद ही पूजा बंद करनी पड़ी. इससे कई लोग निराश हुए."

यह भी पढ़ें- क्या दामाद को मिल सकता है ससुर की प्रॉपर्टी में हिस्सा? जानें क्या कहता है कानून?