ETV Bharat / bharat

बीजापुर में 30 नक्सलियों का सरेंडर, 20 माओवादियों पर था 81 लाख का इनाम, नक्सल पुनर्वास नीति से हुए प्रभावित - THIRTY NAXALITES SURRENDERED

बीजापुर में लाल आतंक की जंग में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. एक साथ 30 नक्सलियों ने सरेंडर किया है.

Thirty Naxalites surrender in Bijapur
बीजापुर में तीस नक्सलियों का सरेंडर (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 27, 2025 at 7:07 PM IST

Updated : August 27, 2025 at 8:27 PM IST

6 Min Read

बीजापुर: बस्तर में नक्सल मोर्चे पर सुरक्षाबलों को लगातार कामयाबी मिल रही है. बुधवार 27 अगस्त 2025 को पूना मारगेम पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान के तहत कुल 30 नक्सलियों ने सरेंडर किया है. इनमें 20 नक्सली इनामी है. जिनके ऊपर कुल 81 लाख रुपये का इनाम घोषित था. बीजापुर के एसपी जितेंद्र यादव ने ताया कि सभी सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने नियद नेल्लानार योजना और सरकार की नई नक्सल पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर हिंसा का रास्ता छोड़ने का फैसला किया.

कई बड़े कैडर के नक्सलियों का संगठन: बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने मीडिया को बताया कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों में अलग अलग कैडर के माओवादी शामिल हैं.

बीजापुर में लाल आतंक का सरेंडर (ETV BHARAT)

आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की कैडरवार जानकारी

  1. उत्तर बस्तर डिवीजन अंतर्गत सब डिवीजन ब्यूरो इंचार्ज DVCM कैडर के एक नक्सली का सरेंडर
  2. नक्सलियों की कंपनी नम्बर 02 के 5 माओवादियों का सरेंडर
  3. नक्सली के एसीएम स्तर के 2 नक्सली
  4. एरिया कमेटी पार्टी सदस्य-5 नक्सली
  5. एरिया कमेटी पीएलजीए सदस्य- 1
  6. सीएनएम सदस्य- 2
  7. जनताना सरकरा उपाध्यक्ष-1
  8. जनताना सरकार सदस्य-5
  9. मिलिशिया प्लाटून सदस्य-2
  10. DAKMS सदस्य-2

81 लाख के इनामी नक्सली शामिल: सरेंडर करने वाले नक्सलियों में कुल 81 लाख के इनामी नक्सली शामिल हैं. इनामी माओवादियों की संख्या 20 है.

Surrendered Naxalites Got Benefit
सरेंडर करने वाले नक्सलियों को मिला आर्थिक लाभ (ETV BHARAT)

सरेंडर करने वाले नक्सलियों की पूरी जानकारी: सभी नक्सलियों ने उप पुलिस महानिरीक्षक दंतेवाड़ा रेंज , बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव और सीआरपीएफ के अधिकारियों के सामने सरेंडर किया है.

आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के बारे में जानिए

  1. सोनू हेमला ऊर्फ कोरोटी, उम्र 38 साल, 8 लाख रुपये का इनामी
  2. कल्लू पूनेम ऊर्फ रंजीत , उम्र 28 साल, 8 लाख रुपये का इनामी
  3. कोसी कुंजाम, उम्र 28 साल, 8 लाख रुपये का इनामी
  4. मोटी पूनेम, उम्र 25 साल, 8 लाख रुपये का इनामी
  5. पाण्डे पूनेम, उम्र 25 साल, 8 लाख रुपये का इनामी
  6. छोटू कुंजाम, उम्र 19 साल, 8 लाख रुपये का इनामी
  7. मंगली पोटाम, उम्र 30 साल, 5 लाख रुपये का इनामी
  8. बोटी ओयाम ऊर्फ लालू, उम्र 40 साल, 5 लाख रुपये का इनामी
  9. मंगली मोड़ियम, उम्र 35 साल, 2 लाख रुपये की इनामी
  10. सोमड़ी अवलम ,उम्र 21 वर्ष, 2 लाख रुपये की इनामी
  11. पूनेम पांडे, उम्र 24 साल, 2 लाख रुपये का इनामी
  12. छोटू कुंजाम ,उम्र 24 वर्ष, 2 लाख रुपये का इनामी
  13. सोमारी कलमू , उम्र 23 साल, 2 लाख का इनामी
  14. सुकड़ी गावड़े, उम्र 30 साल, 2 लाख रुपये की इनामी
  15. विमला पूनेम, 23 वर्ष, 2 लाख रुपये की इनामी
  16. मंगडू अवलम, उम्र 24 साल, 2 लाख रुपये की इनामी
  17. महादेव ताती, उम्र 20 साल, 2 लाख रुपये का इनामी
  18. छोटू कुंजाम, उम्र 19 साल, 2 लाख रुपये का इनामी
  19. राजू मड़कम, उम्र 24 साल, 50 हजार का इनामी
  20. बामन कोवासी ऊर्फ कोर्राम, उम्र 27 साल, 50 हजार का इनामी
  21. बिच्चेम पूनेम ऊर्फ ठाकुर, उम्र 42 साल
  22. राजू पूनेम, उम्र 31 साल
  23. मनकू पूनेम, उम्र 30 साल
  24. सुखराम ओयाम, उम्र 27 साल
  25. सुखराम हेमला ऊर्फ भोड़ा, उम्र 40 साल
  26. राजूराम हपका, उम्र 33 साल
  27. बोमड़ा पोडियाम, उम्र 22 साल
  28. मंगू कुंजाम, उम्र 40 साल
  29. सन्नू पूनेम, उम्र 47 साल
  30. पील्लू वेटटी, उम्र 28 साल

नई नक्सल पुनर्वास नीति से हुए प्रभावित: सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने कहा कि वे छत्तीसगढ़ सरकार की नई नक्सल पुनर्वास नीति से प्रभावित हैं. सरकार ने नियद नेल्लानार योजना चलाई है. जिससे अधिकांश नक्सलियों का नक्सल संगठन से मोहभंग हुआ और वह सरेंडर की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.

press conference of bijapur police
बीजापुर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV BHARAT)

छत्तीसगढ़ शासन की नवीन पुनर्वास नीति के तहत सरेंडर करने वाले नक्सलियों को मदद पहुंचाई जा रही है

  1. आत्मसमर्पण करने वालों को ₹50,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है.
  2. पुनर्वास के तहत रोजगार, शिक्षा और सामाजिक पुनर्स्थापन की व्यवस्था की जाती है.
  3. आत्मसमर्पित माओवादियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर मिलता है.

गई नक्सल उन्मूलन नीति और नियद नेल्लानार योजना ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इस योजना के तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को पुनर्वास, रोजगार, शिक्षा और आर्थिक सहायता जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं- कमलोचन कश्यप, डीआईजी, दंतेवाड़ा रेंज

नक्सलवाद के खिलाफ जंग में हमे बड़ी सफलता मिली है. आज 30 नक्सलियों ने सरेंडर किया है. इसमें 20 पर कुल 81 लाख रुपये का इनाम था. इससे नक्सल ऑपरेशन को और मजबूती मिलेगी- बीएस नेगी, डीआईजी सीआरपीएफ, नक्सल ऑप्स

नक्सलियों के सरेंडर करने की वजह जानिए: सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने बताया कि राज्य में विकास कार्यों से वे प्रभावित हो रहे हैं. इसलिए उन्होंने आत्मसमर्पण किया है.

विकास कार्यों की तेज गति ने किया प्रभावित: सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की पहुंच ने माओवादियों को गहराई से प्रभावित किया है.

नक्सल संगठन से मोहभंग: नक्सल संगठन में कलह और मतभेद की वजह से माओवादियों का मोहभंग हो रहा है.

सुरक्षित भविष्य की तलाश: संगठन के भीतर शोषण और क्रूर व्यवहार से त्रस्त होकर कई माओवादी समाज की मुख्यधारा में लौटने को तैयार हुए हैं.

सुरक्षा बलों की सक्रियता का असर : आत्मसमर्पण करने मे डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ, केरिपु 199, केरिपु 170, केरिपु 85 और कोबरा 202 का विशेष योगदान रहा है.

बीजापुर एसपी ने की अपील: इस अवसर पर बीजापुर एसपी ने नक्सलियों से अपील की है कि वे हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हों. जिससे उन्हें शासन की पुनर्वास नीति का फायदा मिल सके.

सरकार की पुनर्वास नीति माओवादियों को आकर्षित कर रही है। आत्मसमर्पण करने वालों के परिजन भी चाहते हैं कि वे सामान्य जीवन जिये और समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें. माओवादियों से आग्रह है कि वे भ्रामक विचारधाराओं को त्यागें और निर्भय होकर समाज की मुख्यधारा में लौटें- जितेंद्र यादव, एसपी बीजापुर

नक्सलवाद से जंग में मिल रही सफलता: बस्तर में सुरक्षाबलों को नक्सलवाद के मोर्चे पर सफलता मिल रही है. 1 जनवरी 2025 से अब तक बीजापुर में कुल 331 माओवादी गिरफ्तार हुए हैं. 307 माओवादियों ने सरेंडर किया है. जबकि एनकाउंटर में कुल 132 नक्सली मारे गए हैं. इसी तरह 1 जनवरी 2024 से अब तक बीजापुर में कुल 834 माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं. 496 माओवादियों ने सरेंडर किया है. एनकाउंटर में 190 माओवादियों का खात्मा हुआ है.

नारायणपुर में सुरक्षाबलों ने घेराबंदी कर एक नक्सली को पकड़ा, जंगल से हथियार और विस्फोटक भी मिले

कोईमेंटा पहाड़ी पर मिला माओवादिया का गोला बारूद, मेट्टागुड़ा कैंप से सर्चिंग पर नकली टीम को सफलता

पूना मारगेम, लोन वर्राटू अभियान में सफलता, दंतेवाड़ा में 13 इनामी समेत 21 नक्सलियों का सरेंडर

बस्तर की बाढ़ में भारतीय वायुसेना बनी देवदूत, हेलीकॉप्टर से 6 लोगों का किया रेस्क्यू

बीजापुर: बस्तर में नक्सल मोर्चे पर सुरक्षाबलों को लगातार कामयाबी मिल रही है. बुधवार 27 अगस्त 2025 को पूना मारगेम पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान के तहत कुल 30 नक्सलियों ने सरेंडर किया है. इनमें 20 नक्सली इनामी है. जिनके ऊपर कुल 81 लाख रुपये का इनाम घोषित था. बीजापुर के एसपी जितेंद्र यादव ने ताया कि सभी सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने नियद नेल्लानार योजना और सरकार की नई नक्सल पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर हिंसा का रास्ता छोड़ने का फैसला किया.

कई बड़े कैडर के नक्सलियों का संगठन: बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने मीडिया को बताया कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों में अलग अलग कैडर के माओवादी शामिल हैं.

बीजापुर में लाल आतंक का सरेंडर (ETV BHARAT)

आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की कैडरवार जानकारी

  1. उत्तर बस्तर डिवीजन अंतर्गत सब डिवीजन ब्यूरो इंचार्ज DVCM कैडर के एक नक्सली का सरेंडर
  2. नक्सलियों की कंपनी नम्बर 02 के 5 माओवादियों का सरेंडर
  3. नक्सली के एसीएम स्तर के 2 नक्सली
  4. एरिया कमेटी पार्टी सदस्य-5 नक्सली
  5. एरिया कमेटी पीएलजीए सदस्य- 1
  6. सीएनएम सदस्य- 2
  7. जनताना सरकरा उपाध्यक्ष-1
  8. जनताना सरकार सदस्य-5
  9. मिलिशिया प्लाटून सदस्य-2
  10. DAKMS सदस्य-2

81 लाख के इनामी नक्सली शामिल: सरेंडर करने वाले नक्सलियों में कुल 81 लाख के इनामी नक्सली शामिल हैं. इनामी माओवादियों की संख्या 20 है.

Surrendered Naxalites Got Benefit
सरेंडर करने वाले नक्सलियों को मिला आर्थिक लाभ (ETV BHARAT)

सरेंडर करने वाले नक्सलियों की पूरी जानकारी: सभी नक्सलियों ने उप पुलिस महानिरीक्षक दंतेवाड़ा रेंज , बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव और सीआरपीएफ के अधिकारियों के सामने सरेंडर किया है.

आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के बारे में जानिए

  1. सोनू हेमला ऊर्फ कोरोटी, उम्र 38 साल, 8 लाख रुपये का इनामी
  2. कल्लू पूनेम ऊर्फ रंजीत , उम्र 28 साल, 8 लाख रुपये का इनामी
  3. कोसी कुंजाम, उम्र 28 साल, 8 लाख रुपये का इनामी
  4. मोटी पूनेम, उम्र 25 साल, 8 लाख रुपये का इनामी
  5. पाण्डे पूनेम, उम्र 25 साल, 8 लाख रुपये का इनामी
  6. छोटू कुंजाम, उम्र 19 साल, 8 लाख रुपये का इनामी
  7. मंगली पोटाम, उम्र 30 साल, 5 लाख रुपये का इनामी
  8. बोटी ओयाम ऊर्फ लालू, उम्र 40 साल, 5 लाख रुपये का इनामी
  9. मंगली मोड़ियम, उम्र 35 साल, 2 लाख रुपये की इनामी
  10. सोमड़ी अवलम ,उम्र 21 वर्ष, 2 लाख रुपये की इनामी
  11. पूनेम पांडे, उम्र 24 साल, 2 लाख रुपये का इनामी
  12. छोटू कुंजाम ,उम्र 24 वर्ष, 2 लाख रुपये का इनामी
  13. सोमारी कलमू , उम्र 23 साल, 2 लाख का इनामी
  14. सुकड़ी गावड़े, उम्र 30 साल, 2 लाख रुपये की इनामी
  15. विमला पूनेम, 23 वर्ष, 2 लाख रुपये की इनामी
  16. मंगडू अवलम, उम्र 24 साल, 2 लाख रुपये की इनामी
  17. महादेव ताती, उम्र 20 साल, 2 लाख रुपये का इनामी
  18. छोटू कुंजाम, उम्र 19 साल, 2 लाख रुपये का इनामी
  19. राजू मड़कम, उम्र 24 साल, 50 हजार का इनामी
  20. बामन कोवासी ऊर्फ कोर्राम, उम्र 27 साल, 50 हजार का इनामी
  21. बिच्चेम पूनेम ऊर्फ ठाकुर, उम्र 42 साल
  22. राजू पूनेम, उम्र 31 साल
  23. मनकू पूनेम, उम्र 30 साल
  24. सुखराम ओयाम, उम्र 27 साल
  25. सुखराम हेमला ऊर्फ भोड़ा, उम्र 40 साल
  26. राजूराम हपका, उम्र 33 साल
  27. बोमड़ा पोडियाम, उम्र 22 साल
  28. मंगू कुंजाम, उम्र 40 साल
  29. सन्नू पूनेम, उम्र 47 साल
  30. पील्लू वेटटी, उम्र 28 साल

नई नक्सल पुनर्वास नीति से हुए प्रभावित: सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने कहा कि वे छत्तीसगढ़ सरकार की नई नक्सल पुनर्वास नीति से प्रभावित हैं. सरकार ने नियद नेल्लानार योजना चलाई है. जिससे अधिकांश नक्सलियों का नक्सल संगठन से मोहभंग हुआ और वह सरेंडर की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.

press conference of bijapur police
बीजापुर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV BHARAT)

छत्तीसगढ़ शासन की नवीन पुनर्वास नीति के तहत सरेंडर करने वाले नक्सलियों को मदद पहुंचाई जा रही है

  1. आत्मसमर्पण करने वालों को ₹50,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है.
  2. पुनर्वास के तहत रोजगार, शिक्षा और सामाजिक पुनर्स्थापन की व्यवस्था की जाती है.
  3. आत्मसमर्पित माओवादियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर मिलता है.

गई नक्सल उन्मूलन नीति और नियद नेल्लानार योजना ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इस योजना के तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को पुनर्वास, रोजगार, शिक्षा और आर्थिक सहायता जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं- कमलोचन कश्यप, डीआईजी, दंतेवाड़ा रेंज

नक्सलवाद के खिलाफ जंग में हमे बड़ी सफलता मिली है. आज 30 नक्सलियों ने सरेंडर किया है. इसमें 20 पर कुल 81 लाख रुपये का इनाम था. इससे नक्सल ऑपरेशन को और मजबूती मिलेगी- बीएस नेगी, डीआईजी सीआरपीएफ, नक्सल ऑप्स

नक्सलियों के सरेंडर करने की वजह जानिए: सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने बताया कि राज्य में विकास कार्यों से वे प्रभावित हो रहे हैं. इसलिए उन्होंने आत्मसमर्पण किया है.

विकास कार्यों की तेज गति ने किया प्रभावित: सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की पहुंच ने माओवादियों को गहराई से प्रभावित किया है.

नक्सल संगठन से मोहभंग: नक्सल संगठन में कलह और मतभेद की वजह से माओवादियों का मोहभंग हो रहा है.

सुरक्षित भविष्य की तलाश: संगठन के भीतर शोषण और क्रूर व्यवहार से त्रस्त होकर कई माओवादी समाज की मुख्यधारा में लौटने को तैयार हुए हैं.

सुरक्षा बलों की सक्रियता का असर : आत्मसमर्पण करने मे डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ, केरिपु 199, केरिपु 170, केरिपु 85 और कोबरा 202 का विशेष योगदान रहा है.

बीजापुर एसपी ने की अपील: इस अवसर पर बीजापुर एसपी ने नक्सलियों से अपील की है कि वे हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हों. जिससे उन्हें शासन की पुनर्वास नीति का फायदा मिल सके.

सरकार की पुनर्वास नीति माओवादियों को आकर्षित कर रही है। आत्मसमर्पण करने वालों के परिजन भी चाहते हैं कि वे सामान्य जीवन जिये और समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें. माओवादियों से आग्रह है कि वे भ्रामक विचारधाराओं को त्यागें और निर्भय होकर समाज की मुख्यधारा में लौटें- जितेंद्र यादव, एसपी बीजापुर

नक्सलवाद से जंग में मिल रही सफलता: बस्तर में सुरक्षाबलों को नक्सलवाद के मोर्चे पर सफलता मिल रही है. 1 जनवरी 2025 से अब तक बीजापुर में कुल 331 माओवादी गिरफ्तार हुए हैं. 307 माओवादियों ने सरेंडर किया है. जबकि एनकाउंटर में कुल 132 नक्सली मारे गए हैं. इसी तरह 1 जनवरी 2024 से अब तक बीजापुर में कुल 834 माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं. 496 माओवादियों ने सरेंडर किया है. एनकाउंटर में 190 माओवादियों का खात्मा हुआ है.

नारायणपुर में सुरक्षाबलों ने घेराबंदी कर एक नक्सली को पकड़ा, जंगल से हथियार और विस्फोटक भी मिले

कोईमेंटा पहाड़ी पर मिला माओवादिया का गोला बारूद, मेट्टागुड़ा कैंप से सर्चिंग पर नकली टीम को सफलता

पूना मारगेम, लोन वर्राटू अभियान में सफलता, दंतेवाड़ा में 13 इनामी समेत 21 नक्सलियों का सरेंडर

बस्तर की बाढ़ में भारतीय वायुसेना बनी देवदूत, हेलीकॉप्टर से 6 लोगों का किया रेस्क्यू

Last Updated : August 27, 2025 at 8:27 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

NAXALITES SURRENDERED IN BIJAPURPOLICIES OF SAI GOVERNMENTबीजापुर नक्सल मोर्चाबस्तर में नक्सलियों का सरेंडरTHIRTY NAXALITES SURRENDERED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.