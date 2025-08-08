पटना : दो-दो एपिक नंबर को लेकर तेजस्वी यादव को निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने तीसरा पत्र जारी किया है. अनुमंडल पदाधिकारी पटना (सदर) ने तेजस्वी यादव के दो एपिक नंबर को लेकर एक बार फिर से नोटिस जारी किया. नोटिस में तेजस्वी यादव को एपिक कार्ड की मूल कॉपी 16 अगस्त तक उपलब्ध करने को कहा गया है. पत्र में आज स्पष्ट कर दिया गया कि तेजस्वी यादव द्वारा बताया गया एपिक नंबर फर्जी है.
तेजस्वी यादव को तीसरी नोटिस : निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर के पत्रांक 353 दिनांक 8-8-2025 को जारी पत्र के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से एपिक नंबर को फर्जी बताया. उन्होंने तेजस्वी यादव से उनके द्वारा बताये गये एपिक नंबर की मूल प्रति मांगी है. पत्र में लिखा गया है कि एपिक कार्ड की मूल कॉपी तत्काल उपलब्ध करवाई जाए ताकि इसकी गहन जांच की जा सके.
प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला : अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जारी पत्र में लिखा गया है कि, उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि दिनांक 2-8-2025 को आयोजित प्रेस वार्ता में आपके द्वारा जानकारी दी गई थी कि आपका एपिक संख्या RAB2916120 है. इस एपिक संख्या से भारत निर्वाचन आयोग के ऑफिसियल वेबसाइट पर सर्च करने पर विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के उपरांत प्रकाशित प्रारूप निर्वाचन सूची में आपका नाम अंकित नहीं मिला एवं आपका नाम विलोपित कर दिया गया है.
''हमारी जांच के दौरान पाया गया कि आपका नाम मतदाता केंद्र संख्या 204, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन है. इसके क्रमांक 416 पर एपिक नंबर RAB0456228 से अंकित है.''- अनुमंडल पदाधिकारी पटना (सदर)
#SIR@CEOBihar @SpokespersonECI @ECISVEEP @yadavtejashwi pic.twitter.com/yhcJMxPpL1— District Administration Patna (@dm_patna) August 8, 2025
दो विधानसभा चुनाव का जिक्र : अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर के पत्र में लिखा गया है कि, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव (बिहार विधानसभा सह सदस्य 128 राघोपुर विधानसभा) निर्वाचन क्षेत्र द्वारा वर्ष 2015 एवं 2020 के नामांकन पत्र में दायर शपथ पत्र में आपके द्वारा एपिक संख्या RAB0456228 अंकित किया गया था.
विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के दौरान आपके द्वारा BLO के माध्यम से जो गणना प्रपत्र समर्पित किया गया था उस गणना प्रपत्र में भी एपिक संख्या RAB0456228 ही अंकित है. विगत कई वर्षों की मतदाता सूची के डेटाबेस से मिलान करने पर भी दिनांक 2 8 2025 को आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदर्शित एपिक संख्या- RAB2916120 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया हुआ नहीं पाया गया.
तेजस्वी यादव द्वारा जारी एपिक कार्ड फर्जी : अनुमंडल पदाधिकारी ने तेजस्वी यादव को लिखें अपने तीसरे पत्र में लिखा है कि उपयुक्त तथ्यों से प्रतीत होता है कि आपके द्वारा प्रयुक्त प्रेस वार्ता में प्रदर्शित एपिक कार्ड संख्या RAB2916120 फर्जी है. फर्जी सरकारी दस्तावेज बनाना और उपयोग करना कानूनी अपराध है. आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि आपका वोटर कार्ड फर्जी प्रतीत होता है. ऐसे में एपिक कार्ड निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में दिनांक 16-8-2025 के अपराह्न 5 बजे तक जमा करवाएं.
तेजस्वी यादव ने लगाया था आरोप : बता दें कि तेजस्वी यादव ने प्रेस कांफ्रेंस करके कहा था कि SIR के बाद उनका नाम निर्वाचन आयोग के साइट पर शो नहीं कर रहा है. उन्होंने अपना एपिक नंबर RAB2916120 बताते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग के साइट पर जब अपना नाम खोज रहे हैं, तो वह नो फाउंड शो कर रहा है.
ये भी पढ़ें-
दो-दो वोटर कार्ड मामला: तेजस्वी यादव ने कहा- 'नहीं मिली है चुनाव आयोग की एक भी नोटिस'
तेजस्वी यादव ने कहा, 'मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं', चुनाव आयोग ने बताया गलत