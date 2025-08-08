Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

दो-दो वोटर कार्ड मामला: तेजस्वी यादव को तीसरी नोटिस, 16 अगस्त तक जवाब देने को कहा - TEJASHWI YADAV

तेजस्वी यादव द्वारा दिखाये गये एपिक नंबर पर घमासान जारी है. इसी बीच उन्हें तीसरी नोटिस भेजी गई है. पढ़ें खबर.

TEJASHWI YADAV
तेजस्वी यादव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 8, 2025 at 7:36 PM IST

3 Min Read

पटना : दो-दो एपिक नंबर को लेकर तेजस्वी यादव को निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने तीसरा पत्र जारी किया है. अनुमंडल पदाधिकारी पटना (सदर) ने तेजस्वी यादव के दो एपिक नंबर को लेकर एक बार फिर से नोटिस जारी किया. नोटिस में तेजस्वी यादव को एपिक कार्ड की मूल कॉपी 16 अगस्त तक उपलब्ध करने को कहा गया है. पत्र में आज स्पष्ट कर दिया गया कि तेजस्वी यादव द्वारा बताया गया एपिक नंबर फर्जी है.

तेजस्वी यादव को तीसरी नोटिस : निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर के पत्रांक 353 दिनांक 8-8-2025 को जारी पत्र के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से एपिक नंबर को फर्जी बताया. उन्होंने तेजस्वी यादव से उनके द्वारा बताये गये एपिक नंबर की मूल प्रति मांगी है. पत्र में लिखा गया है कि एपिक कार्ड की मूल कॉपी तत्काल उपलब्ध करवाई जाए ताकि इसकी गहन जांच की जा सके.

प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला : अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जारी पत्र में लिखा गया है कि, उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि दिनांक 2-8-2025 को आयोजित प्रेस वार्ता में आपके द्वारा जानकारी दी गई थी कि आपका एपिक संख्या RAB2916120 है. इस एपिक संख्या से भारत निर्वाचन आयोग के ऑफिसियल वेबसाइट पर सर्च करने पर विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के उपरांत प्रकाशित प्रारूप निर्वाचन सूची में आपका नाम अंकित नहीं मिला एवं आपका नाम विलोपित कर दिया गया है.

''हमारी जांच के दौरान पाया गया कि आपका नाम मतदाता केंद्र संख्या 204, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन है. इसके क्रमांक 416 पर एपिक नंबर RAB0456228 से अंकित है.''- अनुमंडल पदाधिकारी पटना (सदर)

दो विधानसभा चुनाव का जिक्र : अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर के पत्र में लिखा गया है कि, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव (बिहार विधानसभा सह सदस्य 128 राघोपुर विधानसभा) निर्वाचन क्षेत्र द्वारा वर्ष 2015 एवं 2020 के नामांकन पत्र में दायर शपथ पत्र में आपके द्वारा एपिक संख्या RAB0456228 अंकित किया गया था.

विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के दौरान आपके द्वारा BLO के माध्यम से जो गणना प्रपत्र समर्पित किया गया था उस गणना प्रपत्र में भी एपिक संख्या RAB0456228 ही अंकित है. विगत कई वर्षों की मतदाता सूची के डेटाबेस से मिलान करने पर भी दिनांक 2 8 2025 को आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदर्शित एपिक संख्या- RAB2916120 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया हुआ नहीं पाया गया.

तेजस्वी यादव द्वारा जारी एपिक कार्ड फर्जी : अनुमंडल पदाधिकारी ने तेजस्वी यादव को लिखें अपने तीसरे पत्र में लिखा है कि उपयुक्त तथ्यों से प्रतीत होता है कि आपके द्वारा प्रयुक्त प्रेस वार्ता में प्रदर्शित एपिक कार्ड संख्या RAB2916120 फर्जी है. फर्जी सरकारी दस्तावेज बनाना और उपयोग करना कानूनी अपराध है. आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि आपका वोटर कार्ड फर्जी प्रतीत होता है. ऐसे में एपिक कार्ड निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में दिनांक 16-8-2025 के अपराह्न 5 बजे तक जमा करवाएं.

तेजस्वी यादव ने लगाया था आरोप : बता दें कि तेजस्वी यादव ने प्रेस कांफ्रेंस करके कहा था कि SIR के बाद उनका नाम निर्वाचन आयोग के साइट पर शो नहीं कर रहा है. उन्होंने अपना एपिक नंबर RAB2916120 बताते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग के साइट पर जब अपना नाम खोज रहे हैं, तो वह नो फाउंड शो कर रहा है.

ये भी पढ़ें-

दो-दो वोटर कार्ड मामला: तेजस्वी यादव ने कहा- 'नहीं मिली है चुनाव आयोग की एक भी नोटिस'

तेजस्वी यादव ने कहा, 'मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं', चुनाव आयोग ने बताया गलत

पटना : दो-दो एपिक नंबर को लेकर तेजस्वी यादव को निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने तीसरा पत्र जारी किया है. अनुमंडल पदाधिकारी पटना (सदर) ने तेजस्वी यादव के दो एपिक नंबर को लेकर एक बार फिर से नोटिस जारी किया. नोटिस में तेजस्वी यादव को एपिक कार्ड की मूल कॉपी 16 अगस्त तक उपलब्ध करने को कहा गया है. पत्र में आज स्पष्ट कर दिया गया कि तेजस्वी यादव द्वारा बताया गया एपिक नंबर फर्जी है.

तेजस्वी यादव को तीसरी नोटिस : निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर के पत्रांक 353 दिनांक 8-8-2025 को जारी पत्र के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से एपिक नंबर को फर्जी बताया. उन्होंने तेजस्वी यादव से उनके द्वारा बताये गये एपिक नंबर की मूल प्रति मांगी है. पत्र में लिखा गया है कि एपिक कार्ड की मूल कॉपी तत्काल उपलब्ध करवाई जाए ताकि इसकी गहन जांच की जा सके.

प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला : अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जारी पत्र में लिखा गया है कि, उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि दिनांक 2-8-2025 को आयोजित प्रेस वार्ता में आपके द्वारा जानकारी दी गई थी कि आपका एपिक संख्या RAB2916120 है. इस एपिक संख्या से भारत निर्वाचन आयोग के ऑफिसियल वेबसाइट पर सर्च करने पर विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के उपरांत प्रकाशित प्रारूप निर्वाचन सूची में आपका नाम अंकित नहीं मिला एवं आपका नाम विलोपित कर दिया गया है.

''हमारी जांच के दौरान पाया गया कि आपका नाम मतदाता केंद्र संख्या 204, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन है. इसके क्रमांक 416 पर एपिक नंबर RAB0456228 से अंकित है.''- अनुमंडल पदाधिकारी पटना (सदर)

दो विधानसभा चुनाव का जिक्र : अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर के पत्र में लिखा गया है कि, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव (बिहार विधानसभा सह सदस्य 128 राघोपुर विधानसभा) निर्वाचन क्षेत्र द्वारा वर्ष 2015 एवं 2020 के नामांकन पत्र में दायर शपथ पत्र में आपके द्वारा एपिक संख्या RAB0456228 अंकित किया गया था.

विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के दौरान आपके द्वारा BLO के माध्यम से जो गणना प्रपत्र समर्पित किया गया था उस गणना प्रपत्र में भी एपिक संख्या RAB0456228 ही अंकित है. विगत कई वर्षों की मतदाता सूची के डेटाबेस से मिलान करने पर भी दिनांक 2 8 2025 को आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदर्शित एपिक संख्या- RAB2916120 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया हुआ नहीं पाया गया.

तेजस्वी यादव द्वारा जारी एपिक कार्ड फर्जी : अनुमंडल पदाधिकारी ने तेजस्वी यादव को लिखें अपने तीसरे पत्र में लिखा है कि उपयुक्त तथ्यों से प्रतीत होता है कि आपके द्वारा प्रयुक्त प्रेस वार्ता में प्रदर्शित एपिक कार्ड संख्या RAB2916120 फर्जी है. फर्जी सरकारी दस्तावेज बनाना और उपयोग करना कानूनी अपराध है. आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि आपका वोटर कार्ड फर्जी प्रतीत होता है. ऐसे में एपिक कार्ड निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में दिनांक 16-8-2025 के अपराह्न 5 बजे तक जमा करवाएं.

तेजस्वी यादव ने लगाया था आरोप : बता दें कि तेजस्वी यादव ने प्रेस कांफ्रेंस करके कहा था कि SIR के बाद उनका नाम निर्वाचन आयोग के साइट पर शो नहीं कर रहा है. उन्होंने अपना एपिक नंबर RAB2916120 बताते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग के साइट पर जब अपना नाम खोज रहे हैं, तो वह नो फाउंड शो कर रहा है.

ये भी पढ़ें-

दो-दो वोटर कार्ड मामला: तेजस्वी यादव ने कहा- 'नहीं मिली है चुनाव आयोग की एक भी नोटिस'

तेजस्वी यादव ने कहा, 'मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं', चुनाव आयोग ने बताया गलत

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR ELECTION 2025तेजस्वी यादवतेजस्वी यादव को तीसरी नोटिसBIHAR NEWSTEJASHWI YADAV

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

दुर्गापूजा-छठ और चुनाव.. बिहार में विरोधियों को पटखनी देने के लिए नीतीश कुमार का मेगा प्लान

Explainer: बिहार के शाहाबाद में हारी हुई बाजी को कैसे पलटेगी BJP? 22 सीटों के लिए विशेष 'प्लान'

क्या होता है क्लाउडबर्स्ट? कब फटते हैं बादल और कैसे करें इससे बचाव, जानें सबकुछ

क्या है डोमिसाइल नीति, नीतीश कुमार ने लागू की, किसे होगा फायदा?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.