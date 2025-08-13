मुंबई: महिलाओं और लड़कियों के साथ उत्पीड़न और उनका मजाक उड़ाना सामान्य बात है और आज समाज इस सोच का आदी हो गया है. आए दिन इसके उदाहरण भी सामने आते रहते हैं. साथ ही इन घटनाओं को लेकर लोगों प्रतिक्रिया भी उदासीन है. महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर लोगों को अक्सप सोच में बदलाव लाने की बजाय, हम क्या कर सकते हैं' ऐसा होता ही रहता है, हमें एक लड़की होने के नाते अपना ख्याल रखना चाहिए जैसी बेकार सलाह दी जाती है.

हालांकि, कुछ लोगों ऐसे भी होते हैं जो मानते हैं कि उत्पीड़न करना और उसे होते हुए देखना एक सोशल डिसओर्डर है. ऐसा एक शख्स दीपेश टांक हैं. दीपेश टांक ने महिलाओं पर उत्पीड़न और अभद्र हमले की परेशान करने वाली घटनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने समान विचारधारा वाले दोस्तों के साथ एक अभियान शुरू किया है.

वॉर अगेंस्ट रेलवे राउडीज

जानकारी के मुताबिक उनके अभियान का नाम है 'वॉर अगेंस्ट रेलवे राउडीज'. इस अभियान के लिए एक टीम यह दिखाने के लिए काम कर रही है कि संवेदनशील युवा अब ऐसी घटनाओं को देखकर मूकदर्शक नहीं रहेंगे, बल्कि अपनी 'तीसरी आंख' खोलेंगे और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाएंगे.

मुंबई लोकल में महिला सुरक्षा के लिए दीपेश टैंक का संघर्ष

16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में एक बस में एक युवती के साथ हुए गैंग रेप के बाद पूरा देश हैरान रह गया था. दीपेश कहते हैं कि उस समय उन्हें एक पुरुष होने के नाते खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई. उस समय दीपेश सोचने लगे कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए वह क्या कर सकते हैं.

दीपेश टैंक

पुलिस में करने लगे शिकायत

इसी बीच एक बार बांद्रा जाने के लिए मलाड स्टेशन पर ट्रेन पकड़ते समय उन्होंने चलती ट्रेन से कुछ लोगों को प्लेटफॉर्म पर खड़ी महिलाओं पर फूल फेंकते देखा. उन्होंने रेलवे पुलिस को इस बारे में बताया, लेकिन पुलिस ने सवाल उठाया कि अगर फूल फेंकने वाले लोग ट्रेन से उतर गए तो उन्हें कैसे पकड़ा जाएगा? इस घटना के बाद, दीपेश और उनके दोस्त ट्रेन में महिलाओं के साथ होने वाली हर हरकत की शिकायत पुलिस से करने लगे.

2013 में शुरू किया WARR

शुरुआत में रेलवे पुलिस और आरपीएफ ने इन शिकायतों के प्रति उदासीनता दिखाई. इसके समाधान के लिए अगस्त 2013 में दीपेश और उनकी टीम ने 'अगेंस्ट रेलवे राउडीज' (WARR) अभियान शुरू किया. इसके बाद चार दिनों तक WARR की टीम और सिविल ड्रेस रेलवे पुलिस ने सुबह के व्यस्त समय में गोरेगांव और मलाड स्टेशनों पर नजर रखी.

दीपेश टैंक

इस दौरान अगेंस्ट रेलवे राउडीज की एक टीम ने गोरेगांव स्टेशन पर महिलाओं को छूने और उनके साथ छेड़छाड़ करने वाले पुरुषों की हरकतों को कैमरे में रिकॉर्ड किया और फिर अगले स्टेशन पर इंतजार कर रही एक अन्य टीम को ट्रेन में गुंडों का हुलिया बताया.

दीपेश टांक ने बताया इस विवरण के आधार पर टीम और रेलवे पुलिस ने अगले स्टेशन पर गुंडों को पकड़ लिया. इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की. हालांकि, चार दिन बाद पुलिस ने अभियान से मुंह मोड़ लिया.उन चार दिनों में टीम ने रेलवे पुलिस की मदद से ट्रेन में 35 से ज़्यादा गुंडों को पकड़ा. यह बात सामने आने के बाद अधिकारी भी महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जाग उठे.

महिला कोच में कैमरे

अब, रेलवे स्टेशनों और महिला डिब्बों में भी कैमरे लग गए हैं. पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा उपायों को लागू किया गया है. साथ ही रेलवे स्टेशनों पर गश्त और रात में डिब्बों में पुलिस की ड्यूटी जैसे सकारात्मक बदलाव भी हुए हैं. दीपेश गर्व से कहते हैं, "इसका नतीजा यह हुआ है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में काफी कमी आई है." शुरुआती चार दिनों के बाद पुलिस ने WARR अभियान से अपनी भागीदारी वापस ले ली. हालांकि, दीपेश और उनकी टीम ने यह काम जारी रखा.

उन्होंने बताया कि अक्सर, भारी भीड़ में मोबाइल और बैग लेकर वीडियो रिकॉर्ड करना मुश्किल होता था. इसके अलावा किसी को अपनी हरकतें रिकॉर्ड करते देख, गुंडे आक्रामक हो जाते थे और हम पर हमला कर देते थे. उन्हें दो-तीन झड़पें भी याद हैं.

180 से ज़्यादा गुंडों पुलिस के हवाले किया

मुसीबत आने पर भी काम रुक नहीं सकता था. इसलिए, उपाय के तौर पर दीपेश ने एक जासूसी कैमरे की तलाश शुरू कर दी. दीपेश ने अपने एक दोस्त की मदद से 25 हजार रुपये खर्च करके एक बड़ा वीडियो रिकॉर्डर और हाई क्वालिटी वाला कैमरा वाला चश्मा खरीदा. फिर, इन चश्मों की मदद से दीपेश ने गुंडों की हरकतों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया. इसके जरिए दीपेश अब तक 180 से ज़्यादा गुंडों को पुलिस के हवाले कर चुके हैं.

दीपेश टांक कहते हैं अगर कोई शख्स अपनी आंखों के सामने महिला के साथ हो रही छेड़छाड़ को अनदेखा कर देता है, अगर वह किसी पुरुष से महिला को पीट रहा है और हस्तक्षेप नहीं करता, भीड़ भरी बस या ट्रेन में महिलाओं को प्राथमिकता देने के बजाय उसको धक्का देता है, यह मुझे एक पुरुष के रूप में शर्मिंदा करता है.जब उनके आस-पास ऐसा हो रहा हो, तो लोगों को कम से कम संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और हस्तक्षेप करना चाहिए.

बम विस्फोट के बाद रक्तदान

दीपेश आत्मचिंतन करते हुए पूछते हैं, "अगर हमारे परिवार की महिलाओं के साथ ऐसा हो और बाकी लोग तमाशबीन बने रहें, तो क्या होगा?" 11 जुलाई 2006 को जब बम विस्फोट हुआ था, दीपेश को याद आया कि कैसे उनकी मां ने टीवी पर समाचार देखकर उन्हें गहरी नींद से जगाया था. इसके बाद दीपेश कूपर अस्पताल गया और अपने छोटे भाई की शव उठाने और बम विस्फोट में घायलों को सहारा देने में मदद की.

दीपेश ने रक्तदान करके अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाई. जब दीपेश को अस्पताल में रक्त की कमी का पता चला, तो वह तुरंत अस्पताल से बाहर आए और भीड़ से रक्तदान करने की अपील की. रात भर हर संभव मदद करने के बाद दोनों सुबह घर लौट आए.

'यूथ फॉर पीपल'NGO बनाया

इसके बाद दीपेश ने अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ मिलकर 'यूथ फॉर पीपल' नाम से एक एनजीओ शुरू किया. 2012 तक इस एनजीओ के जरिए उन्होंने रक्तदान शिविर, ग्रामीण इलाकों में ज़रूरतमंद बच्चों को स्कूल की सामग्री का वितरण, कंप्यूटर, प्रयोगशालाए, पुस्तकालय और समुद्र तट की सफाई जैसे कार्यक्रम आयोजित किए.

दीपेश अब तक कई सामाजिक पहल कर चुके हैं. उनका कहना है कि महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए काम करने की प्रेरणा उन्हें अपनी मां से मिलती है. बचपन में उनकी मां को खानपान का काम करते हुए ट्रेन से सफ़र करना पड़ता था. उसी समय, उन्हें काम के दौरान आने वाली कठिनाइयों का एहसास हुआ, और मुझे लगता है कि उन्हीं दिनों से मैंने ट्रेन से सफ़र करने वाली महिलाओं की समस्याओं को गहराई से समझना शुरू किया.

दीपेश ने कहा कि रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने बताया है कि मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में महिला और पुलिसकर्मी गश्त करते हैं और महिला यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए मुंबई सेंट्रल डिवीजन के सुरक्षा आयुक्त रजत कुंदगीर ने कहा कि, "रेलवे सुरक्षा बल ने महिला सुरक्षा को लेकर ऑपरेशन मेरी सहेली के तहत 139 हेल्पलाइन नंबर सक्रिय किया है और इस पर आने वाली कॉल पर सूचना मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई की जाती है."

