तीसरी कक्षा का छात्र रोज घोड़े से स्कूल जाता, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान - CHILD GOES SCHOOL ON HORSE

असम-मेघालय सीमा पर बसे गांव का एक बच्चा अपने सपने को पूरा करने के लिए घोड़े से स्कूल जाता है.

Child goes school on horse
असम में घोड़ा से स्कूल जाता छात्र. (ETV Bharat)
Published : September 3, 2025 at 2:37 PM IST

मिर्जा: भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने कहा था, "सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें." असम-मेघालय की सीमा पर बसे बारबाकारा गांव का एक बच्चा अपने सपने को पूरा करने के लिए जंगल के रास्ते घोड़े की सवारी करता है. हर सुबह वह बच्चा, घोड़े पर सवार होकर जंगल के रास्तों को पार करते हुए स्कूल जाता है.

इस बच्चे का नाम युवराज राभा है. असम-मेघालय सीमा पर बसे बारबाकारा के घने जंगलों में घोड़े की टापों की गूंज सुनाई देती है तो आसपास के लोग समझ जाते हैं कि यह युवराज की सवारी है. तीसरी कक्षा का नन्हा छात्र स्कूल जाने के लिए चार किलोमीटर की दूरी तय करता है. अपने घोड़े पर सवार, स्कूल बैग कंधे पर लटकाए, युवराज हर दिन जंगल के रास्तों को पार करता है.

असम में घोड़ा से स्कूल जाता छात्र. (ETV Bharat)

स्कूल जाने के लिए साधन नहींः

युवराज राभा, दक्षिण कामरूप के पहाड़ी गांव बारबाकारा का निवासी है. इस गांव में न तो बसें चलती हैं, न वैन और न ही पक्की सड़कें हैं. उसका स्कूल, साउथ पंतन ट्राइबल मिडिल इंग्लिश स्कूल, गांव से चार किलोमीटर दूर है, और रास्ता जंगल के कच्चे, उबड़-खाबड़ रास्तों से होकर गुज़रता है. लेकिन इन मुश्किलों ने कभी युवराज के कदम नहीं रोके.

उसके घोड़े का नाम 'पखिराज' है. उसके घोड़े का नाम असमिया लोकगीत में अमर "पखिराज घोड़ा" से प्रेरित है. युवराज के लिए सिर्फ़ सवारी नहीं, बल्कि उसका सबसे वफादार साथी है. स्कूल पहुंचने पर, जब वह घोड़े पर उतरता है, तो हर किसी की नज़रें उस पर ठहर जाती हैं. क्लास खत्म होने के बाद, वह अपने घोड़े को प्यार से खाना खिलाता है, उसे आराम देता है और अगले दिन के लिए तैयार होता है.

पिता ने दिया हौसलाः

इस इलाके में परिवहन की कमी के कारण कई बच्चे स्कूल नहीं आ पाते. लेकिन, युवराज के पिता ने इस समस्या का एक अनोखा हल निकाला. उन्होंने अपने बेटे के लिए एक घोड़ा की व्यवस्था की, जो अब युवराज के सपनों का वाहन बन चुका है. स्कूल ने अब सरकार से इस क्षेत्र में बेहतर परिवहन सुविधाएं और एक नया स्कूल स्थापित करने की मांग की है, ताकि युवराज जैसे बच्चों को इस तरह की चुनौतियों का सामना न करना पड़े.

शुरुआत में स्कूल के शिक्षकों को युवराज की सुरक्षा की चिंता थी. एक शिक्षक बताते हैं, 'पहले हमें डर लगता था कि इतना छोटा बच्चा अकेले घोड़े पर कैसे आएगा. लेकिन जब हमने देखा कि वह कितने आत्मविश्वास से घोड़े को संभालता है, हमारी चिंता दूर हो गई.'

पुलिस बनने की इच्छाः

युवराज के लिए उसका घोड़ा सिर्फ़ स्कूल तक की सवारी नहीं है, बल्कि यह उसके सपनों का सेतु है. उसकी आंखों में एक साफ़ सपना चमकता है। वह कहता है, "मैं अच्छे से पढ़ाई करना चाहता हूं और पुलिसवाला बनना चाहता हूं. मुझे पुलिस बहुत पसंद है." उसकी इस मासूम और दृढ़ इच्छा में एक ऐसी ताकत है, जो असंभव को भी संभव बना सकती है.

