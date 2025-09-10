ETV Bharat / bharat

क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई? संजय राउत बोले, '10 वोट बंटने का शक पहले से था लेकिन....'

संजय राउत ने कहा कि, 10 वोट बंटने का शक पहले से था, लेकिन महाराष्ट्र से क्रॉस वोटिंग नहीं हुई.

संजय राउत (ANI)
संजय राउत (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 10, 2025 at 4:43 PM IST

4 Min Read
मुंबई: उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवार राधाकृष्णन ने विपक्ष के प्रत्याशी बी. सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों के भारी अंतर से पराजित किया. वहीं, उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन के वोटों के बंटवारे ने इस गठबंधन की एकता पर सवालिया निशान लगा दिया है.

बता दें कि, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की एक धुरी रहे चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन मंगलवार को देश के 15वें उप राष्ट्रपति निर्वाचित हुए. गौरतलब है कि सांसद श्रीकांत शिंदे ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के विपक्षी सांसदों के 7 वोट बंट गए. वहीं, शिवसेना का कहना है कि इसमें शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के 5 वोट शामिल हैं. हालांकि, पार्टी सांसद संजय राउत ने इससे साफ इनकार किया है.

'उनके पास पेगासस है, तो हमारे पास कई कुल्हाड़ी हैं'
सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया है कि इस चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग किया गया है. उन्होंने कहा कि, जिनके पास सत्ता है, अपार शक्ति और पैसा है, वे केवल 10 वोट ही इधर-उधर कर सकते हैं. संजय राउत ने कहा, यह शक पूरे देश का है. यह किसी एक राज्य का नहीं है. उन्होंने कहा, "हम जानते हैं कि किसने किससे मुलाकात की, किसने किसे चाय पर बुलाया. अगर उनके पास पेगासस है, तो हमारे पास कई कुल्हाड़ी हैं."

संजय राउत ने कहा कि, उनके 15 वोट अवैध घोषित कर दिए गए. संजय राउत ने कहा, पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ को 75 प्रतिशत वोट मिले थे. उसमें और मौजूदा जीत में बहुत अंतर है. उन्होंने कहा, "हमारे पास 314 वोटों की ताकत थी, हमें 300 वोट मिले. यह स्पष्ट हो गया कि जो 15 वोट अवैध घोषित किए गए थे, वे इंडिया गठबंधन को मिलने वाले थे.

उन्होंने कहा कि, आखिरकार, सभी जानते हैं कि चुनाव के निर्णायक कौन हैं. जैसा कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में हुआ, वहां भी (उपराष्ट्रपति चुनाव) ऐसा हो सकता है. संजय राउत का कहना था, "जिन 15 वोटों को अवैध घोषित किया गया, उन पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी के नाम के आगे का निशान बना था. उन वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया... उसके बाद भी आप कहते हैं कि क्रॉस वोटिंग हुई है."

शिवसेना ने दावा किया कि महाराष्ट्र से शिवसेना (यूबीटी) के 5 वोट और शरद पवार गुट के 2 वोट बंट गए. इस बारे में पूछे जाने पर संजय राउत ने शिवसेना के इस दावे को खारिज कर दिया. राउत ने कहा, "सौभाग्य से, उन्होंने यह दावा नहीं किया कि हमारे 25 वोट और शरद पवार के 27 वोट बंट गए. ऐसा बयान देने वालों के पास दिमाग नहीं है."

संजय राउत ने सवाल किया, ये कौन है, जो हमारे वोटों का बंटवारा कर रहा है. शिवसेना पर निशाना साधते हुए शिवसेना यूबीटी के सांसद ने कहा कि, आप उन वफादारों का अपमान कर रहे हैं जो हमारी पार्टी के साथ मजबूती से जुड़े रहे हैं. आप खुद बिक गए हैं और दूसरों पर पत्थर फेंक रहे हैं.

कैबिनेट में गैंगवार होना अभी बाकी है
राउत ने कहा, "हमसे कोई नाराज नहीं था, न शरद पवार से, न ही कांग्रेस में. अगर कोई नाराज था, तो वह भाजपा में था. सबके वोट सबके लिए हैं, मैं बस इतना ही कह सकता हूं." उन्होंने कहा कि, देवेंद्र फडणवीस को फिलहाल महाराष्ट्र में अपनी स्थिति बनाए रखनी चाहिए क्योंकि उनके मंत्रिमंडल में गैंगवार होना बाकी है. उन्होंने दावा किया कि, यह गैंगवार ठाणे, नवी मुंबई में निश्चित रूप से होगा. उन्होंने कहा कि,, गणेश नाइक नेपाल शैली में क्रांति की मशाल लेकर खड़े हैं.

