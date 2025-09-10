ETV Bharat / bharat

क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई? संजय राउत बोले, '10 वोट बंटने का शक पहले से था लेकिन....'

मुंबई: उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवार राधाकृष्णन ने विपक्ष के प्रत्याशी बी. सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों के भारी अंतर से पराजित किया. वहीं, उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन के वोटों के बंटवारे ने इस गठबंधन की एकता पर सवालिया निशान लगा दिया है.

बता दें कि, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की एक धुरी रहे चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन मंगलवार को देश के 15वें उप राष्ट्रपति निर्वाचित हुए. गौरतलब है कि सांसद श्रीकांत शिंदे ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के विपक्षी सांसदों के 7 वोट बंट गए. वहीं, शिवसेना का कहना है कि इसमें शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के 5 वोट शामिल हैं. हालांकि, पार्टी सांसद संजय राउत ने इससे साफ इनकार किया है.

'उनके पास पेगासस है, तो हमारे पास कई कुल्हाड़ी हैं'

सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया है कि इस चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग किया गया है. उन्होंने कहा कि, जिनके पास सत्ता है, अपार शक्ति और पैसा है, वे केवल 10 वोट ही इधर-उधर कर सकते हैं. संजय राउत ने कहा, यह शक पूरे देश का है. यह किसी एक राज्य का नहीं है. उन्होंने कहा, "हम जानते हैं कि किसने किससे मुलाकात की, किसने किसे चाय पर बुलाया. अगर उनके पास पेगासस है, तो हमारे पास कई कुल्हाड़ी हैं."

संजय राउत ने कहा कि, उनके 15 वोट अवैध घोषित कर दिए गए. संजय राउत ने कहा, पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ को 75 प्रतिशत वोट मिले थे. उसमें और मौजूदा जीत में बहुत अंतर है. उन्होंने कहा, "हमारे पास 314 वोटों की ताकत थी, हमें 300 वोट मिले. यह स्पष्ट हो गया कि जो 15 वोट अवैध घोषित किए गए थे, वे इंडिया गठबंधन को मिलने वाले थे.

उन्होंने कहा कि, आखिरकार, सभी जानते हैं कि चुनाव के निर्णायक कौन हैं. जैसा कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में हुआ, वहां भी (उपराष्ट्रपति चुनाव) ऐसा हो सकता है. संजय राउत का कहना था, "जिन 15 वोटों को अवैध घोषित किया गया, उन पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी के नाम के आगे का निशान बना था. उन वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया... उसके बाद भी आप कहते हैं कि क्रॉस वोटिंग हुई है."