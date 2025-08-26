मुंबई: आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पूरे देश में चर्चा हुई. इस मौके पर पशु प्रेमियों और आवारा कुत्तों का विरोध करने वाले नागरिकों ने सोशल मीडिया पर अलग-अलग राय रखी. इससे यह एहसास हुआ कि आवारा कुत्तों का मुद्दा कितना संवेदनशील है, लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आवारा कुत्तों की वजह से मुंबई में दंगा हुआ था?

उस समय बेहद शांत समुदाय माने जाने वाले पारसी समुदाय ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया था. दरअसल, मूल रूप से केवल व्यापार करने आए अंग्रेजों ने अपनी शक्ति का आधार मजबूत करने के लिए मुंबई के व्यापारिक समुदायों को संरक्षण और व्यावसायिक प्रोत्साहन प्रदान किए थे. उन्होंने इसके लिए सहयोग की नीति बनाई थी. इसका फायदा मुंबई के पारसी समुदाय को हुआ. इसी वजह से इतिहास में दर्ज है कि 1826 तक मुंबई में लगभग दस हजार लोग रहते थे. अंग्रेजों ने इस पारसी समुदाय को अपना बना लिया था.

क्यों हुआ था दंगा?

बता दें कि मुंबई में 1832 में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा कुत्तों को मारने पर इनाम की घोषणा की गई थी, जिसा पारसी समुदाय ने विरोध किया था. इस विरोध प्रदर्शन के कारण मुंबई में दंगे भड़क उठे थे. पारसी समुदाय को यह पसंद नहीं था कि अंग्रेज कुत्तों के विनाश को बढ़ावा देने की नीति अपनाएं. चूंकि पारसी समुदाय में कुत्तों को पवित्र माना जाता है, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के इस फैसले का विरोध किया. हालांकि, इस लड़ाई में सभी धर्म के लोग एकजुट थे.

इतिहासकार भी इस बात पर सहमत हैं कि इस लड़ाई की शुरुआत पारसी समुदाय ने की थी. इतिहासकार जेसीएस पलेस्टिया ने इस संबंध में कहा, "इस घटना ने भारत में शुरुआती ब्रिटिश प्रशासन की असुरक्षा को उजागर किया. इसने पारसी समुदाय की व्यावसायिक शक्ति को दर्शाया जिसने बंबई (अब मुंबई) में दैनिक जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया. यह दंगा बंबई के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने अंग्रेजों और स्थानीय आबादी के बीच के जटिल संबंधों को उजागर किया."

दंगे कैसे हुए?

1832 में ब्रिटिश शासन के अधीन बंबई के पुलिस मजिस्ट्रेटों ने शहर में आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने का फैसला किया. इसके लिए अधिकारियों ने कुत्तों को मारने का फैसला किया, क्योंकि कुत्ते आक्रामक थे और सार्वजनिक स्थानों के लिए खतरा थे. इतना ही नहीं उन्होंने कुत्ते मारने के लिए इनाम भी देने का फैसला किया, जिसके कारण कई लोगों ने इनाम के लालच में जो कुत्ते आक्रामक नहीं थे उन्हें भी मारना शुरू कर दिया.

इनाम के लिए एक तरह की होड़ शुरू हो गई. कुछ लोगों ने घरों में घुसकर पालतू कुत्तों को भी मार डाला. पारसी समुदाय इस बात से नाराज था कि सरकार के इस फैसले के कारण घर में पालतू कुत्ते भी सुरक्षित नहीं थे. इस कारण पारसी समुदाय नाराज था और उसने कुत्ते पकड़ने वालों का विरोध किया.

दरअसल, पारसी धर्म में इन कुत्तों को जीवन और मृत्यु की दहलीज का पवित्र रक्षक माना जाता है. इसलिए, पारसी समुदाय ने कुत्तों को मारने की नीति को बेहद अपमानजनक माना. परिणामस्वरूप 6 जून, 1832 को दंगे भड़क उठे.

अंग्रेजों को फैसला बदलने पर किया मजबूर

पारसी समुदाय के लोग आक्रामक हो गए और उन्होंने अपने व्यवसाय बंद कर दिए. शहर के बाज़ारों और व्यवसायों के बंद होने से शहर में अराजकता फैल गई. चूंकि मुंबई के व्यापार पर पारसी समुदाय का बहुत बड़ा प्रभाव था, इसलिए ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा.

पारसी समुदाय के प्रमुख नेताओं से बातचीत के बाद उन्होंने अपना फैसला बदल दिया. आवारा कुत्तों को देखते ही मारने के बजाय, उन्होंने उन्हें शहर से बाहर करने का फैसला किया. मुंबई के लोगों, खासकर पारसी समुदाय के लोगों ने अंग्रेजों को दिखा दिया कि जनमत कितना प्रभावशाली होता है.

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिए थे निर्देश

देश में कुत्तों के काटने की औसतन 20,000 घटनाएं सामने आती हैं. इनमें से 2,000 घटनाएं दिल्ली में प्रतिदिन होती हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आश्चर्य व्यक्त किया और निर्देश दिया था कि दिल्ली और एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को जल्द से जल्द हटाया जाए.

देश भर के पशु प्रेमियों ने दिल्ली के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने के सुप्रीम कोर्ट की पीठ के फैसले की आलोचना की.राजनीतिक नेताओं ने भी इस फैसले को अव्यावहारिक बताया. स मामले में प्रीम कोर्ट की दूसरी पीठ ने आदेश दिया कि केवल रेबीज या आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को ही शेल्टर होम में भेजा जाए. साथ ही, सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया.

