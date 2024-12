ETV Bharat / bharat

अरविंद केजरीवाल ने कहा- देश में 'One Nation, One Education, One Health Care System होना चाहिए'

वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले अरविंद केजरीवाल ( Etv Bharat )

नई दिल्लीः वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा है कि इससे जनता को कोई फायदा नहीं होगा. उन्होंने वन नेशन, वन एजुकेशन, वन हेल्थ केयर सिस्टम की बात की. बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को संसद में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' विधेयक को मंजूरी दे दी. इसके बाद ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की राय सामने आई.

केजरीवाल ने कहा, "मोदी जी 9 साल सत्ता में रहने के बाद भी वन नेशन वन इलेक्शन पर बात कर रहे हैं, मोदी जी को 9 वर्ष सत्ता में रहने के बाद इस बात पर वोट मांगना चाहिए था कि 9 वर्षों में हमने इतने काम किए हैं और हमें इतने काम करना अभी बाकी है, 9 सालों में मोदी जी ने कोई काम नहीं किया है." केजरीवाल ने कहा कि ''वन नेशन, वन इलेक्शन'' से जनता को कुछ भी नहीं मिलने वाला है. 'मोदी सरकार का नारा केवल One Nation, One Adani है'

आम आदमी पार्टी के नेता व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कहा, "मोदी सरकार का एक ही नारा है One Nation, One Adani, वह सिर्फ़ एक दोस्त को भारत की संपत्ति बेचना चाहते हैं और वह उसके लिए ही काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर हमारे यहाँ One Nation-One Election होगा तो क्या होगा? जब किसी राज्य में सरकार बीच में ही अल्पमत में आ जाएगी तब क्या वहां मध्यावधि चुनाव नहीं होंगे?" बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को संसद में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' विधेयक को मंजूरी दे दी. यह चुनावी प्रक्रिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इस निर्णय के बाद एक व्यापक विधेयक आने की उम्मीद है, जो पूरे देश में एकीकृत चुनावों का मार्ग प्रशस्त करेगा. इससे पहले बुधवार को, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा था कि केंद्र सरकार को 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पहल पर आम सहमति बनानी चाहिए. उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि यह मुद्दा राजनीतिक हितों से परे है और पूरे देश की सेवा करता है. यह भी पढ़ेंः क्या हैं 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के ड्राफ्ट में शामिल प्रस्ताव? जिन्हें पीएम मोदी की कैबिनेट ने दी मंजूरी

