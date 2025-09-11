ETV Bharat / bharat

महिला सुरक्षा में पिछड़ रही राजधानी दिल्ली? कब खुलेंगे महिला थाने? जानें क्राइम की स्थिति

हैरानी की बात ये है कि देश की राजधानी होने के बावजूद अब तक एक भी महिला थाना दिल्ली में स्थापित नहीं किया गया.

कब खुलेंगे महिला थाने?
कब खुलेंगे महिला थाने? (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 11, 2025 at 4:58 PM IST

Updated : September 11, 2025 at 6:08 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली देश की राजधानी है और यहां महिला सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं. बावजूद इसके, राजधानी में एक भी महिला थाना नहीं है जो महिला सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है. दिल्ली से सटे हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों में महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हर जिले में महिला पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं.

यह स्थिति तब है जब राजधानी में रोजाना सैकड़ों शिकायतें महिलाओं के उत्पीड़न व अपराधों से जुड़ी दर्ज होती हैं. इतना ही नहीं, तीसरी बार दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री हैं. तब भी महिला थाने अभी तक नहीं बन पाए हैं.

आखिर क्यों जरूरी है महिला थाना
अभी फिलहाल दिल्ली में महिलाओं को अपनी शिकायतें सामान्य थानों में ही दर्ज करानी पड़ती हैं. कई पीड़िताओं के लिए यह प्रक्रिया बेहद असहज हो जाती है, क्योंकि उन्हें पुरुष पुलिसकर्मियों के सामने अपने साथ हुई घटनाओं का ब्योरा देना होता है. महिला संगठनों व सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि महिला थाना बनने से पीड़िताओं को न सिर्फ सुरक्षा मिलेगी, बल्कि उनमें भरोसा भी बढ़ेगा. महिलाओं के लिए समर्पित थाने होने से उन्हें यह महसूस होगा कि उनकी बात गंभीरता से सुनी जाएगी. साथ ही उनकी निजता का सम्मान किया जाएगा. ऐसे में महिलाएं अपने साथ हुए अपराध को गहराई से महिला जांच अधिकारी को बता पाएंगी.

संवाददाता धनंजय वर्मा की रिपोर्ट (SOURCE: ETV BHARAT)

महिलाओं के अधिकार को मजबूत करेंगे ये थाने
दिल्ली पुलिस महासंघ के अध्यक्ष व दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी वेद भूषण ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि महिला थाना दिल्ली जैसे नगर के लिए वक्त की जरूरत है. इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां नदियों के नाम देवियों के नाम पर हैं और स्त्रियों का सम्मान किया जाता है. ऐसे में जरूरी है कि महिलाएं अपनी समस्या खुलकर रख सकें. महिला थाना होने से पीड़ित महिलाएं पुलिसकर्मियों के सामने अपनी निजी बात आसानी से साझा कर पाएंगी, क्योंकि वहां पर अधिकारी और स्टाफ महिलाएं ही होंगी. आज भी पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं पुरुष पुलिसकर्मियों से अपनी शिकायत साझा करते हुए हिचकिचाती हैं. महिला थाना बनाना महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने के लिए बेहद अहम है.

अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी होने चाहिए महिला थाने
वेद भूषण ने कहा कि अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी प्रत्येक जिले में महिला थाना स्थापित किया जाना चाहिए. इससे महिलाओं के प्रति छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध और दहेज प्रताड़ना जैसी घटनाओं की रिपोर्टिंग बढ़ेगी. इसके साथ ही पीड़िताओं को न्याय पाने का रास्ता आसान होगा.

महिलाओं के सशक्तिकरण के दावों पर सवालः सुनीता भारद्वाज
महिलाओं के सशक्तिकरण के दावों पर सवालः सुनीता भारद्वाज (ETV Bharat)

सोशल मीडिया व आधुनिक नेटवर्क का तर्क
वेद भूषण का ये भी कहना है कि दिल्ली की स्थिति थोड़ी अलग है. यहां सीसीटीवी कैमरों का मजबूत नेटवर्क है, डिजिटल माध्यम उपलब्ध हैं और महिलाएं अपेक्षाकृत ज्यादा जागरूक भी हैं. महिलाएं 112 हेल्पलाइन नंबर और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा देती हैं. फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म महिलाओं के लिए एक सहारा बना है. उन्होंने यह भी बताया कि 2024 और 2025 के आंकड़ों को देखें तो रेप और छेड़छाड़ जैसे अपराधों में कुछ गिरावट भी दर्ज की गई है. इसके बावजूद उनका मानना है कि महिला थाना होना बेहद जरूरी है, जिससे महिलाएं अपनी शिकायतों को और प्रखरता से दर्ज करा सकें और पुलिस अधिक प्रभावी ढंग से कार्रवाई कर सके.

NEED TO OPEN MAHILA THANA IN DELHI
2022 में खोले गए थे पिंक बूथ (ETV BHARAT)

दहेज प्रताड़ना के आंकड़े चौंकाने वाले
महिला सुरक्षा की चर्चा दहेज प्रताड़ना व उससे जुड़ी मौतों के बिना अधूरी है. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB ) की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली में हर साल औसतन 120 से ज्यादा दहेज मौतें दर्ज होती हैं. यानी दिल्ली जैसी आधुनिक शहर में भी दहेज की कुप्रथा महिलाओं की जान ले रही है.

देश भर में क्या हैं दहेज हत्या के मामले
देश भर में क्या हैं दहेज हत्या के मामले (ETV Bharat)

राष्ट्रीय स्तर पर तस्वीर और भी भयावह
एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2017 से 2022 तक पूरे देश में 42,943 दहेज मौतें दर्ज की गईं. हर साल औसतन 7 हजार से ज्यादा महिलाएं दहेज की बलि चढ़ रही हैं. ये आंकड़े बताते हैं कि महिला सुरक्षा केवल दावे व नारों से संभव नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है.

आंकड़ों से समझिए दहेज हत्या के मामले
आंकड़ों से समझिए दहेज हत्या के मामले (ETV Bharat)

आखिर कब खत्म होगा इंतजार?
दिल्ली में महिला थाना स्थापित करने की मांग लंबे समय से उठ रही है. दिल्ली पुलिस महासंघ की तरफ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, दिल्ली पुलिस आयुक्त समेत अन्य को पत्र लिखकर दिल्ली के हर जिले में महिला थाना बनाने की मांग की गई है. महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों से लेकर पुलिस के पूर्व अधिकारी तक सभी इस पर जोर देते रहे हैं कि दिल्ली में भी हर जिले में महिला थाने खोले जाएं. अब सवाल यह है कि जब पड़ोसी राज्यों में यह व्यवस्था पहले से है तो राजधानी क्यों पीछे रह गई है?

महिला सुरक्षा को लेकर सरकार व प्रशासन बड़े-बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब राजधानी जैसी जगह में महिला थाना ही नहीं है, तो ये दावे अधूरे लगते हैं. दहेज प्रताड़ना व महिला अपराधों के बढ़ते आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि अब वक्त आ गया है कि दिल्ली में महिला थानों की स्थापना की जाए. इससे न सिर्फ महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा बढ़ेगा बल्कि यह संदेश भी जाएगा कि देश की राजधानी वास्तव में महिलाओं के लिए सुरक्षित है.

दिल्ली पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या
दिल्ली पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या (ETV Bharat)

दिल्ली पुलिस में महिलाओं की स्थिति
राजधानी दिल्ली काफी संवेदनशील मानी जाती है. यहां दिल्ली पुलिस के कुल पुलिसकर्मियों की संख्या लगभग 80,000 से 1,00,000 है. इसमें महिला पुलिसकर्मी लगभग 7,400 से 10,000 है. महिला पुलिस कर्मियों की कुल हिस्सेदारी देखी जाए तो लगभग 10–15 प्रतिशत है. इसमें अधिकारी रैंक में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या कम है. महिला पुलिसकर्मियों की संख्या पहले के मुकाबले बढ़ी है, लेकिन उच्च पदों पर अब भी उनका प्रतिनिधित्व कम है. ऐसे में यदि महिला थाने खोलने हैं तो महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती भी करनी होगी. वर्ष 2022 में दिल्ली पुलिस की तरफ से महिला सुरक्षा के लिए जगह-जगह पिंक बूथ बनाए गए थे. हालांकि यहां पर एफआईआर नहीं दर्ज होती है.

