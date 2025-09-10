ETV Bharat / bharat

RJD और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर नहीं बन रहा तालमेल: योगेन्द्र चंदोलिया

राधाकृष्णन को 452 वोट मिले चुनाव में कुल 781 सांसदों में से 767 ने मतदान किया. इनमें से 15 वोट अमान्य घोषित किए गए. NDA के पास पहले से ही 427 सांसदों का समर्थन था और वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसदों के समर्थन के साथ उनकी संख्या 438 तक पहुंची. हालांकि, राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जिसका मतलब है कि विपक्ष के 14 सांसदों ने NDA के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की. साथ ही बीजेडी, बीआरएस और अकाली दल की गैर-हाजिरी ने भी एनडीए को फायदा पहुंचाया.

सूत्रों की मानें तो उपराष्ट्रपति चुनाव में दर्जनभर से ज्यादा सांसदों ने पार्टी लाइन से हटकर यानी क्रॉस वोटिंग की, जिनमें चार आम आदमी पार्टी के सांसद, आरजेडी का एक और कांग्रेस दो सांसदों के अलावा कुछ अन्य भी शामिल हैं.

माना जा रहा है कि इस दौरान क्रॉस वोटिंग भी हुई. ऐसे में भारतीय जनता पार्टी (BJP) अब ये दावा कर रही कि NDA गठबंधन की एकता आने वाले राज्यों के चुनाव के लिए एक नजीर बनकर आएगी. ये दावा बीजेपी के सांसद योगेन्द्र चंदोलिया ने किया

नई दिल्ली: भारत के 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने शानदार जीत हासिल की. उन्होंने विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों के अंतर से हराया. राधाकृष्णन को 452 प्रथम वरीयता के वोट मिले, जबकि रेड्डी को 300 वोट प्राप्त हुए.

NDA ने इस चुनाव के लिए व्यापक रणनीति बनाई थी. मतदान से पहले 6 से 8 सितंबर तक सांसदों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनमें बैलेट पेपर और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम की बारीकियों को समझाया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर को NDA सांसदों के लिए डिनर का आयोजन किया, जिससे गठबंधन की एकजुटता को और बल मिला.

ईटीवी भारत से बात करते योगेन्द्र चंदोलिया (ETV Bharat)

इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को वैचारिक लड़ाई के लिए मैदान में उतारा था. रेड्डी ने दावा किया था कि वे सांसदों की अंतरात्मा की आवाज को जगाएंगे, लेकिन उनकी अपील का ज्यादा असर नहीं हुआ. कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने स्वीकार किया कि संख्या उनके पक्ष में नहीं थी और क्रॉस वोटिंग ने उनकी हार को और गहरा किया.

योगेन्द्र चंदोलिया का बयान

इस मुद्दे पर बात करते हुए भाजपा के सांसद योगेन्द्र चंदोलिया ने ईटीवी भारत से कहा कि विपक्ष ने कहा था अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग करें और विपक्ष की कुछ पार्टियों ने अंतरात्मा पर वोटिंग की और NDA के कैंडिडेट का साथ दिया.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच तालमेल बनता नजर नहीं आ रहा और उपराष्ट्रति चुनाव के परिणाम आगामी राज्यों के होने वाले चुनाव के लिए एक नजीर है कि इंडिया गठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है. अगला चुनाव में खासतौर पर बिहार में इंडिया गठबंधन को मुंह की खानी पड़ेगी.

उन्होंने कहा कि जिस समय एनडीए ने उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट की घोषणा की थी तभी तय हो गया था कि राधाकृष्ण ही उपराष्ट्रपति बनेंगे. आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन की कई पार्टियां टूटकर अलग होंगी और NDA गठबंधन में आएंगी. उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंध बिहार में एक तरफ वोट चोरी के आरोप लगा रही और दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों का तालमेल ही नहीं बन पा रहा है.

