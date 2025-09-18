ETV Bharat / bharat

'केजरीवाल को आवास आवंटित करने के फैसले में मनमर्जी नहीं हो सकती', जानिए दिल्ली HC ने ऐसा क्यों कहा ?

जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के संपदा निदेशक को तलब किया.

'केजरीवाल को आवास आवंटित करने के फैसले में मनमर्जी नहीं हो सकती',- हाईकोर्ट
'केजरीवाल को आवास आवंटित करने के फैसले में मनमर्जी नहीं हो सकती',- हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 18, 2025 at 6:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि प्रेदश के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बतौर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली में आवास उपलब्ध कराने का फैसला प्रशासन की मनमर्जी से नहीं हो सकता. जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के संपदा निदेशक को तलब किया है. कोर्ट ने संपदा निदेशक को 25 सितंबर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी.

दरअसल, गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि इसे लेकर क्या प्रक्रिया है, हम जानना चाहते हैं कि पहले इन प्रक्रियाओं का कैसे इस्तेमाल किया गया? प्राथमिकता का आधार क्या होता है? क्या आवंटन के लिए कोई नंबर आता है? कोर्ट ने कहा कि आवास आवंटन को लेकर पारदर्शिता अपनायी जानी चाहिए. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने 35, लोदी इस्टेट का टाइप 8 बंगला केजरीवाल के आवास के लिए आवंटित करने का प्रस्ताव दिया था. लेकिन, 24 जुलाई को इस बंगले को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को आवंटित कर दिया गया.

बता दें कि 16 सितंबर को कोर्ट ने आवास की मांग पर फैसला करने में देरी करने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी. कोर्ट ने कहा था कि ऐसा लगता है कि सरकार ये तय नहीं कर पा रही है कि किसे आवास दिया जाए और किसे नहीं. याचिका आम आदमी पार्टी ने दायर किया है. सुनवाई के दौरान आप की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने कहा कि राजनीतिक दलों के लिए आवास आवंटन को लेकर जारी दिशानिर्देश के तहत किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के मुखिया को अगर कोई आवास नहीं है, या उसे किसी दूसरे प्रावधान के तहत आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है तो दिल्ली में एक सरकारी आवास के आवंटन का प्रावधान है.

याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है. अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं. ऐसे में केजरीवाल दिल्ली में सरकारी आवास पाने की सभी अहर्ताएं पूरी करते हैं. याचिका में मांग की गई है कि केजरीवाल को केंद्रीय दिल्ली में आवास उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया जाए.

याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 4 अक्टूबर 2024 को आवंटित सरकारी आवास छोड़ दिया था. याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को दिल्ली में सरकारी आवास उपलब्ध कराने के लिए 20 सितंबर 2024 को प्रशासन को पत्र लिखा था. उसके बाद भी पत्र लिखे गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. याचिका में कहा गया है कि इसके पहले हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी को दफ्तर आवंटित करने का आदेश दिया था.

ये भी पढ़ें:

  1. अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में आवास आवंटित करने में देरी पर हाईकोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार, आवास से जुड़े रिकॉर्ड तलब
  2. "केजरीवाल आवास पर भी सुबह 3 बजे से बिजली नहीं", AAP बोली— दिल्ली में भाजपा ने लागू किया यूपी मॉडल
  3. केजरीवाल आवास विवाद: AAP के आरोपों पर BJP का पलटवार, कहा- कोर्ट में बंगले के लिए लड़ाई

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI HC ON KEJRIWAL HOUSEARVIND KEJRIWAL BUNGALOWकेजरीवाल आवास मामलाDELHI HIGH COURT ON KEJRIWAL HOUSEKEJRIWAL HOUSING ROW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान में फिर होगा मैच, जानिए क्या इस बार हाथ मिलाएंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी?

'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं?' महिला सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति में 'मनमानी' पर SC ने सवाल उठाए

आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण शुरू, पहले दिन 195 यात्री गुंजी पहुंचे

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा समझौता, एक पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.