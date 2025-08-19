ETV Bharat / bharat

इस गांव में इंसानों से ज्यादा है भैंसों की संख्या, पीढ़ियों से चल रहा डेयरी व्यवसाय

दीवानखेड़ गांवों में पिछली तीन-चार पीढ़ियों से डेयरी फार्मिंग का काम हो रहा हैय इस व्यवसाय ने गांव को एक खास पहचान दी है.

इस गांव में इंसानों से ज्यादा भैंसों की संख्या (ETV Bharat)
August 19, 2025

मुंबई: अगर कोई कहे कि किसी गांव में लोगों से ज़्यादा जानवर हैं, तो आपको यह जानकर जरूर हैरानी होगी. बता दें कि महाराष्ट्र के अमरावती शहर के पास दीवानखेड़ नाम का एक गांव है, जहां लोगों से ज्यादा भैंसें हैं. यहां गांव के लगभग हर घर के आंगन में भैंसें बंधी नजर आती हैं.

अमरावती-मार्डी रोड तिवसा तालुका में स्थित दीवानखेड़ अमरावती शहर से सिर्फ दस किलोमीटर दूर है. दीवानखेड़ गांव में लगभग दो सौ घर हैं. यहां के 90 प्रतिशत परिवार गवली समुदाय के हैं, जबकि अन्य समुदायों के घर उंगलियों पर गिने जा सकते हैं.

इस गांव की आबादी करीब 2,500 है, जबकि गांव में भैंसों की संख्या 10 हजार से ज्यादा है. भैंसों के साथ-साथ कई घरों में थोड़ी-बहुत गायें और बकरियां भी हैं. गांव के निवासी दीपक काले ने ईटीवी भारत को बताया, "हमारे गांव में प्रति व्यक्ति चार भैंसें हैं. दूध दुहना गांव के लगभग सभी लोगों का मुख्य व्यवसाय है. कई परिवारों के पास 15 से 20 भैंसें हैं, तो कुछ के पास 35 और कुछ के पास 40 भैंसें हैं."

गांव में इंसानों से ज्यादा भैंसों की संख्या (ETV Bharat)

सर्दियों में बढ़ जाता है दूध उत्पादन
उन्होंने बताया कि गांव के निवासी प्रशांत औरंगपुरे के घर में दस लोग रहते हैं. उनके घर में 50 से ज्यादा भैंसें हैं. सुबह सूरज उगते ही हर घर में भैंसों की गौशाला की सफाई और दूध दुहने का काम शुरू हो जाता है. सुबह साढ़े सात बजे तक गांव के सभी लोगों की गौशालाओं से दूध निकल आता है. सुबह और शाम को गांव में कुल 10 हजार लीटर दूध निकलता है. दीपक काले ने बताया कि सर्दियों में दूध उत्पादन की मात्रा और बढ़ जाती है.

अमरावती शहर भेजा जाता है दूध
अन्य गांव निवासी मुकेश खटाड़े ने बताया दीवानखेड़ गांव में तीन-चार पीढ़ियों से अमरावती शहर दूध जाता है. पहले कई घरों में दूध की दुकानें हुआ करती थीं. सभी के घर साइकिल से दूध पहुंचाया जाता था. अब यह दूध दोपहिया वाहनों से घरों तक पहुंचाया जाता है. कुछ वर्षों में घर-घर दूध की दुकानों की संख्या कम हो गई है. इस वजह से दूध केवल डेरियों और होटलों को ही दिया जाता है.

गांव में इंसानों से ज्यादा भैंसों की संख्या (ETV Bharat)

दीपक काले ने अपने कारोबारी अनुभव साझा करते हुए कहा कि पहाड़ी और हरे-भरे इलाके में बसे दीवानखेड़ में पारंपरिक रूप से दूध का कारोबार होता रहा है. कई लोगों के पास दूध के कारोबार के अलावा खेती भी है. भैंस की खाल की कीमत पचास रुपये प्रति किलो और दूध की कीमत 70 रुपये प्रति लीटर है, जो आर्थिक रूप से वहन करने लायक नहीं है. इस वजह से कुछ लोग खेती भी करते हैं जो उनके आर्थिक पक्ष को मजबूत करता है.

गांव के कई लोगों ने अमरावती शहर में मकान बना लिए हैं. फ्लैट खरीदने के बाद भी परिवारों की पूरी अर्थव्यवस्था दूध के व्यवसाय पर निर्भर है.लोग गांव में ही अपना व्यवसाय करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.

गांव में इंसानों से ज्यादा भैंसों की संख्या (ETV Bharat)

गोबर की मांग
गांव में बड़ी मात्रा में गोबर निकलता है. ग्रामीण इस गोबर का उपयोग खेती के लिए करते हैं. इसके साथ ही, जिले के विभिन्न स्थानों के किसान दीवानखेड़ से गोबर बेच देते हैं. यह गोबर 2500 रुपये प्रति ट्रैक्टर ट्रॉली की दर से बिकता है. ऐसे में गोबर की बिक्री से भी आय होती है.

गांव में इंसानों से ज्यादा भैंसों की संख्या (ETV Bharat)

बच्चे अमरावती पढ़ने जाते हैं
गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है. हालांकि, बच्चे आगे की शिक्षा के लिए अमरावती शहर जाते हैं. पहले, उन्हें गांव से चार किलोमीटर बाहर आकर मार्डी-अमरावती मार्ग पर एक एसटी बस पकड़नी पड़ती थी. अब उनके लिए सुबह 7 बजे, 11 बजे और शाम 6 बजे गांव में बस आने लगी हैं. लड़कियों के लिए केवल 15 रुपये में मासिक बस पास है, जबकि लड़कों को 700 रुपये में पास मिलता है.

