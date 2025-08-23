ETV Bharat / bharat

14 साल पुराने सड़क हादसे के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, 'कानूनी ढांचे में दुर्घटना की सटीक परिभाषा नहीं है' - BOMBAY HIGH COURT

फैसला 2011 में एक महिला की मौत से संबंधित है, जब उसकी साड़ी के बाइक के पहिये में उलझ जाने से हादसा हो गया था.

BOMBAY HIGH COURT
बॉम्बे हाईकोर्ट (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 23, 2025 at 6:09 PM IST

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एक बीमा कंपनी को एक महिला के परिवार को 7.82 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया. महिला की साड़ी दोपहिया वाहन के पिछले पहिये में फंस जाने के कारण उसकी जान चली गई थी. फैसला घटना के 14 साल बाद आया है.

हाईकोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत दुर्घटना में टक्कर, पलटना या फिसलना शामिल है तथा इसमें किसी अन्य वाहन का शामिल होना आवश्यक नहीं है.

यह दुर्घटना 3 अगस्त 2011 को कोल्हापुर में उस समय घटित हुई थी जब पीड़िता अपने पति रामचंद्र पाटिल और दो बच्चों के साथ पीछे बैठी थी.

पीड़िता की साड़ी मोटरसाइकिल के पिछले पहिये में फंस गई, जिसके बाद वह नीचे गिर गई और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

वह एक डेयरी से 4,000 रुपये प्रति माह कमाती थी और अपने परिवार के लिए कमाने वाली मुख्य सदस्य थी. दुर्घटना के बाद, रामचंद्र ने बीमा कंपनी से बीमा की मांग की, लेकिन कंपनी ने यह कहते हुए बीमा रद्द कर दिया कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी.

इसके बाद रामचंद्र ने बीमा कंपनी के फैसले को हाईकोर्ट में एक याचिका के जरिए चुनौती दी. सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने कहा कि रामचंद्र ने यातायात नियमों का उल्लंघन किया था क्योंकि वह अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ गाड़ी चला रहे थे.

कंपनी ने कहा कि यह घटना इसलिए घटी क्योंकि पीड़िता की साड़ी बाइक के पहिये में फंस गई थी. हालांकि, हाईकोर्ट ने तर्क दिया कि कानूनी ढांचे में दुर्घटना की सटीक परिभाषा स्पष्ट नहीं की गई है.

जस्टिस शिवकुमार दिघे की एकल पीठ ने कहा, "किसी दुर्घटना की व्याख्या केवल दो वाहनों के आपस में टकराने के रूप में करना सही नहीं है." पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता मुआवजे का हकदार है.

उन्होंने कहा, "मृतका मोटरसाइकिल पर जा रही थी और उसकी साड़ी मोटरसाइकिल के पिछले पहिये में उलझ गई और वह सड़क पर गिर गई."

पीठ ने कहा, इससे पता चलता है कि मृतक की मौत एक दुर्घटना थी. दुर्घटना के समय मोटरसाइकिल का बीमा प्रतिवादी/बीमा कंपनी के पास था. इसमें आगे कहा गया है कि दुर्घटना मोटरसाइकिल के इस्तेमाल के कारण हुई थी. इसलिए बीमा कंपनी मुआवजा देने के लिए ज़िम्मेदार है.

कोर्ट ने कहा, "हालांकि बाइक पर चार लोग यात्रा कर रहे थे, लेकिन रिकॉर्ड में यह बात सामने आई है कि मृतका, उसका पति और उनके लगभग तीन साल के दो नाबालिग बच्चे भी उनके साथ यात्रा कर रहे थे, इसलिए इसे बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता."

हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी को आठ सप्ताह के भीतर रामचंद्र को 7.82 लाख रुपये 7.5 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने के लिए आदेश दिया.

