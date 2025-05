ETV Bharat / bharat

भारत में ग्लोबल टाइम्स का 'एक्स' अकाउंट ब्लॉक, चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने पर लिया बड़ा एक्शन

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, फाइल फोटो ( ANI )

नई दिल्ली: चीनी मुखपत्र 'ग्लोबल टाइम्स' के एक्स ('X') अकाउंट को भारत में बैन कर दिया गया है. ग्लोबल टाइम्स, एक चीनी सरकारी मीडिया आउटलेट है. माना जाता है कि, ग्लोबल टाइम्स को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रचार करता है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सरकार ने राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक समझी जाने वाली गलत सूचना और सामग्री के प्रसार का हवाला देते हुए देश के भीतर चीनी सरकारी मीडिया आउटलेट ग्लोबल टाइम्स के एक्स अकाउंट को बैन किया है. कहा गया है कि, चीन में भारतीय दूतावास द्वारा गलत सूचना के बारे में चेतावनी दिए जाने के बाद भारत ने चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया है.

