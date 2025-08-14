नई दिल्ली: जब 15 अगस्त की सुबह लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा लहराता है, तो हर भारतीय की रगों में देशभक्ति की लहर दौड़ जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस ऐतिहासिक क्षण में, उस लहराते तिरंगे को थामे रखने वाली 'रस्सी' कहां से आती है?

इस 'रस्सी' की अपनी एक कहानी है — एक गुमनाम विरासत, जो हर साल देश के सबसे बड़े मंच पर अपनी ड्यूटी निभाती है... बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी दिखावे के. देखिए ईटीवी भारत की संवाददाता शशिकला सिंह की ये स्पेशल रिपोर्ट.

तिरंगे में यूज होने वाली रस्सी से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारियां (ETV Bharat)

राजधानी दिल्ली के सदर बाजार स्थित कुतुब रोड, तेलीवाड़ा में एक ऐतिहासिक रस्सियों की दुकान है. इसका नाम है गोरखी मल धनपत राय जैन फर्म. दुकान का संचालन पांचवी पीढ़ी द्वारा किया जा रहा है. फर्म के मालिक नरेश जैन ने 'ETV भारत' के साथ खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने रस्सी से जुड़ी ऐतिहासिक बातों को बताया. उन्होंने बताया कि 1947 से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री और 1950 से गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को रस्सी भेजी जा रही है.

रस्सी से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारियां (ETV Bharat)

1947 में सरकार देती थी शुल्क

उन्होंने बताया कि जब 1947 में जो रस्सियां सरकार को भेजी जाती थी उनका शुल्क सरकार द्वारा दिया जाता था. 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब पहली बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फ्री रस्सी भेंट की गई. उसे बाद देश के सभी प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों को नि:शुल्क रस्सी भेंट की जा रही हैं.

स्वतंत्रता दिवस के दो महीने तैयार हो जाती है रस्सी

फर्म के मालिक ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस से दो एक महीने पहले रस्सी को तैयार करा लेते हैं. सेना के ऑफिसर हर वर्ष 15 अगस्त से 15 दिन पहले आ कर रस्सी ले जाते हैं. वहीं सरकार द्वारा इस रस्सियों को बहुत खूबसूरती से पैक करके वापस भेजा जाता है. उसकी पैकिंग के ऊपर सरकारी मुहर और प्रमाणपत्र के साथ जिन्हें भेंट की गई, उनका नाम और साल लिखा होता है. रस्सी मुहैया कराने के एवज में कार्यक्रम आयोजित करने वाली सेना प्रशंसा पत्र भी देती है.



नरेश जैन ने बताया फ्री में भेंट की जाती है रस्सी (ETV Bharat)



रस्सी के निर्माण का रखा जाता है विशेष ध्यान

नरेश जैन ने बताया,

"जो रस्सी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को निशुल्क भेंट की जाती है, उनके निर्माण का विशेष ध्यान रखा जाता है. रस्सी किस चीज से बनती है? ये सुरक्षा कारणों की वजह से नहीं बताया जाता है. कोई और व्यापारी भी रस्सी देना चाहे, तो सुरक्षा एजेंसियां स्वीकार नहीं करेगी. एक प्रक्रिया पहले से चली आ रही है, जिसके तहत काम होता है. उन्होंने बताया कि जब से रस्सी का शुल्क नहीं ले रहे हैं, तब से सरकार रस्सी लौटा देती है"- (नरेश जैन)





रस्सी से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारियां (ETV Bharat)

दिल्ली के सरकारी संस्थानों के लिए भी इसी फर्म से जाती है रस्सी

नरेश जैन ने बताया कि वहीं, एयरफोर्स की ओर से फार्म को कई तरह के उपहार भेंट किए गए हैं. दिल्ली के अधिकतर सरकारी संस्थानों में तिरंगा फहराने के लिए इसी फार्म की रस्सी जाती है. दिल्ली के उपराज्यपाल को भी फ्री में रस्सी भेंट करते हैं. साथ ही सरकारी स्कूलों, दफ्तरों और आम जनता में बहुत से लोगों को रस्सी दी जाती है.



सेना के अधिकारियों को सौंपते रस्सी (ETV Bharat)

अन्य राज्यों के सीएम को भी देंगे नि:शुल्क रस्सी

नरेश जैन ने आगे बताया कि देश भर में यदि कोई भी मुख्यमंत्री ध्वजारोहण के लिए रस्सी लेना चाहते हैं. तो वह उनसे संपर्क कर सकता है. वहा सभी को निःशुल्क रस्सी देंगे. लेकिन अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्रियों और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कोई संपर्क नहीं किया है.



"मेरे पास मौजूद सभी रस्सियों को प्रधानमंत्री संग्रहालय या किसी अन्य संग्रहों में जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि यह रस्सियां बहुत कीमती है और देश के इतिहास में इनकी बड़ी भूमिका है." (नरेश जैन)



अब पांचवी पीढ़ी के हाथों में ये कला

बता दें कि 1911 में जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे, उस वक्त किंग्सवे कैंप में दिल्ली दरबार लगा था. तभी रस्सियों के फर्म की स्थापना की गई थी. फिलहाल, इसकी जिम्मेदारी पांचवीं पीढ़ी के हाथ में है.



तिरंगे के लिए तैयार रस्सी (ETV Bharat)



रस्सी पर टैक्स: नरेश जैन का कहना है कि 1995 के दौरान दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी. तब रस्सी को बिक्री कर से मुक्त करवाया था. उससे पहले 7 प्रतिशत टैक्स लगता था. अब जीएसटी लग रहा है. जूट की रस्सी पर 5 प्रतिशत और पालीप्रोपलीन रोप (प्लास्टिक) पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है. ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी रस्सी का खूब प्रयोग होता है. अब अधिकतर ट्रक कवर होने लगे हैं. इसमें रस्सी का इस्तेमाल घटा है. अभी मिलिट्री, अखाड़े, कुएं, कपड़े सुखाने, टेंट-पांडाल और डेयरी में गाय-भैंस को संभालने में रस्सी का प्रयोग होता है.

ये भी पढ़ें: स्वतंत्रता दिवस 2025: इंडिया गेट पर देशभक्ति गीतों की धुन पेश करेगा आर्मी सिम्फनी बैंड