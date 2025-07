ETV Bharat / bharat

गंगा नदी के पास बन रहा वैष्णवनगर-फरक्का पुल, जल्द होगा तैयार, दो लेन का काम लगभग हुआ पूरा - SECOND BRIDGE OVER THE GANGES

वैष्णवनगर-फरक्का पुल ( ETV Bharat )

कोलकाता: अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो गंगा नदी के पास बन रहा दूसरा पुल (वैष्णवनगर-फरक्का) अगस्त के अंत तक ओपन हो जाएगा. हालांकि, इसके पहले चरण में यातायात दो लेन पर शुरू होगा. बाद में चार-लेन पुल पूरी तरह से खोला जाएगा. ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि एक बार जब यह पुल खोला जाएगा, तो इससे एक तरफ फरक्का बैराज से सटे पुराने पुल पर दबाव कम होगा और दूसरी ओर देश के बाकी हिस्सों के साथ उत्तर बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के बीच कम्युनिकेशन सिस्टम में और सुधार होगा. गौरतलब है कि 1972 में खोले गए फरक्का बैराज से सटे नए पुल पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा था. यह पुराने पुल के स्वास्थ्य को भी कमजोर कर रहा था. इस पुल की रक्षा के लिए एक और पुल की आवश्यकता दो दशक पहले महसूस हुई थी. बहुत तनाव के बाद आखिरकार 2018 में दूसरे पुल पर काम शुरू किया गया था. शुरुआत में यह तय किया गया था कि पुल 2022 तक ओपन किया जाएगा. वैष्णवनगर-फरक्का पुल (ETV Bharat) बीच में रुका पुल का काम

पुल बनाने के लिए दक्षिण भारत की एक निर्माण कंपनी और एक चीनी कंपनी ने सहयोग में काम शुरू किया गया, लेकिन निर्माण के दौरान एक दुर्घटना में कई मजदूरों और अधिकारियों की मौत हो गई, जिससे काम रुक गया. इसके बाद कोरोना महामारी ने दुनिभर में तबाही मचा दी और पुल का काम पूरी तरह से बंद हो गया.

जैसे ही कोरोना समाप्त हुआ भारत और चीन के बीच सीमा में तनाव भी बढ़ने लगा. चीनी निर्माण कंपनी इस काम से हट गई. इसके बाद सभी बाधाओं पर काबू पाने के बाद दक्षिण भारत की RKEC नाम की एक भारतीय कंपनी ने अकेले काम शुरू किया. अंत में पुल का काम अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है. वैष्णवनगर-फरक्का पुल (ETV Bharat) कितनी है पुल की लंबाई?

इस पुल की कुल लंबाई दोनों तरफ से 5.468 किलोमीटर है. यह पुल 2.58 किलोमीटर गंगा के ऊपर बन है. प्रत्येक दो लेन के लिए इसमें 42 स्तंभ लगाए गए हैं. इस चार-लेन पुल पर चार पार्किंग क्षेत्र भी बनाए गए हैं. पुल आधुनिक क्वालिटी कंक्रीट से ढंका हुआ है. पुल के ऊपरी हिस्से को बॉल-बियरिंग मैथड का उपयोग करके बनाया गया है. पूरे पुल में रोशनी और क्लोज्ड-सर्किट कैमरे हैं. यह व्यवस्था सुरक्षा कारणों से की जा रही है, क्योंकि, बांग्लादेश इस पुल से कुछ किलोमीटर दूर है. पुल के दोनों किनारों पर सड़क का निर्माण किया गया है, जहां अब पेंटिंग और लाइटिंग का काम चल रहा है. कब तक पूरा होगा काम?

कंस्ट्रक्शन कंपनी के सिविल इंजीनियर इस्राइल शेख ने कहा, " पुल के दोनों किनारों पर डिवाइडर को पेंट करने का काम चल रहा है. लाइट इंस्टॉलेशन का भी कुछ काम बचा है. काम तेज गति से चल रहा है. अगस्त तक सभी काम पूरा करने के लिए निर्देश भी आ गए हैं." वहीं, कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर वेंकटेश्वामी राव ने कहा, "अगस्त के अंत तक इस नए पुल के एक तरफ दो लेन खोलने की योजना है. दो लेन पर काम लगभग पूरा हो गया है. केवल कुछ पेंटिंग और लाइटिंग का काम बाकी है. उम्मीद है कि काम दो महीने के भीतर पूरा हो जाएगा."