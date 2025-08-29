वापी (गुजरात) : पूरे देश समेत वलसाड जिले के वापी में भी गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है. वहीं गणेश पंडाल में बप्पा की अलग-अलग थीम पर मूर्तियां बनाई गई हैं. इन्हीं में एक मूर्ति लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है. दरअसल यहां पर गणेश पंडाल के आयोजको ने गणेशजी कि मूर्ति के साथ-साथ लोगों की समस्या को भी उजागर किया है.

पुल नहीं बनने से होने वाली परेशानी को दिखाया

वापी के पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाला रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज वापी से दमन जाने वालों के लिए बहुत उपयोगी था. लेकिन 25 साल पुराने इस पुल को जर्जर होने की वजह से 2022 में ध्वस्त कर दिया गया था, जिसके बाद एक नए पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया था. परंतु आज तीन साल बीत जाने के बाद भी यह पुल अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, इससे वापी के लोगों को काफी परेशानी हो रही है. गणेश पंडाल में पुराने पुल की संरचना दिखाई गई है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

वाहन चालकों के लिए परेशानी

वापी के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच से गुजरने वाले रेलवे ट्रैक पर एक रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज बनाया गया था, जिसके ऊपर से ज्यादातर भारी वाहन आते-जाते थे. अनुमान के मुताबिक इस पुल के ऊपर से रोजाना 50 हजार से अधिक वाहन गुजरते थे. यह फ्लाईओवर ब्रिज छोटे-बड़े वाहनों के साथ दमन की ओर जाने के लिए भी काफी उपयोगी था. हालांकि समय के साथ यह पुल जर्जर हो गया, जिसे ध्वस्त कर दिया गया. वर्तमान में दमन जाने या वापी पश्चिम जाने के लिए दो वैकल्पिक मार्गों के रूप में केवल एक रेलवे अंडरब्रिज और एक रेलवे फाटक ही बचा है, जिससे वाहन चालकों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

पुराने पुल की स्मृति को पुनर्जीवित किया

पुराना पुल तीन शहरों के लोगों को जोड़ता था। वापी, दमन और सेलवास के लोगों के लिए वापी रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज वाहन चालकों और उद्योग जगत के लिए जीवन रेखा की तरह था. पुराने पुल की स्मृति को पुनर्जीवित करने के लिए, वापी के चला क्षेत्र (पश्चिम) में स्थित भाग्योदय सोसाइटी दमन रोड पर 10 दिवसीय गणेश उत्सव की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से पुराने पुल की स्मृति को पुनर्जीवित किया गया है और वापी की बड़ी समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है.

140 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा नया पुल

पुराने पुल को तोड़े जाने के बाद 140 करोड़ रुपये की लागत से नए पुल के निर्माण का कार्य चल रहा है. हालांकि तीन साल बीत जाने के बाद भी काम की धीमी गति की वजह से अभी तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया है, जिससे वापी की जनता, खासकर वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. पूर्व से पश्चिम की ओर प्रतिदिन आवागमन करने वाले कई व्यापारियों के लिए रेलवे फाटक ही एकमात्र वैकल्पिक स्थान है, जहां फाटक बंद होने के कारण ट्रैफिक जाम से लोगों को जूझना पड़ता है.

20 मिनट की दूरी तय करने में अब लग रहे एक घंटे

भाग्योदय सोसाइटी के मित्र मंडल ने गणेश पंडाल को पुराने पुल की थीम पर बनाकर प्रशासनिक तंत्र और लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. भाग्योदय सोसाइटी के गणेश मित्र मंडल के सभी सदस्यों ने बताया कि पुराने पुल से कई यादें जुड़ी हैं. पुराने पुल के समय चला से गुंजन जाने में लगभग 20 मिनट लगते थे, जबकि अब पुल टूटने के बाद गेट बंद होने पर चला से गुंजन जाने में कम से कम एक घंटा लगता है.

ये भी पढ़ें- 'एक गांव, एक गणपति': रायगढ़ के इस गांव में अनूठी परंपरा, झील से शुरू होता है जुलूस