गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि असम पुलिस ने 33 घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेज दिया है. शर्मा ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर इसकी पुष्टि की.
उन्होंने एक्स पर लिखा, '33 नए घुसपैठियों को उनके मूल स्थान बांग्लादेश वापस भेज दिया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि, सावधान रहें, हमारे कड़े प्रयास जारी हैं और ये आने वाले दिनों में और तेज होंगे.
हिमंत बिस्वा ने कहा कि, असम में अप्रवासियों के खिलाफ अभियान जारी है और जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि, कल लगभग 26 अप्रवासियों को बांग्लादेश भेज दिया गया. उन्होंने हालांकि यह नहीं बताया कि घुसपैठियों को किस इलाके से वापस भेजा गया है लेकिन अधिकतर घुसपैठियों को श्रीभूमि जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा के रास्ते वापस भेजा जा रहा है.
We are deploying a two pronged strategy to remove infiltrators from Assam 🚨— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 30, 2025
1️⃣ Existing illegals are being detected, detained and pushed back.
2️⃣ Fresh batch of incoming illegals are being directly pushed back from where they entered. pic.twitter.com/Gd7XLmNUeq
मुख्यमंत्री ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि पुलिस हर हफ्ते 70 से 100 घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेज रही है. हाल के महीनों में 450 से अधिक कथित अवैध घुसपैठियों को वापस भेजा गया है. सरमा ने कहा है कि राज्य सरकार घुसपैठ-मुक्त असम के लिए प्रतिबद्ध है. बांग्लादेश में पिछले साल अशांति शुरू होने के बाद से सीमा सुरक्षा बल ने पूर्वोत्तर में 1,885 किलोमीटर लंबी भारत-बांग्लादेश सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है.
मुख्यमंत्री शनिवार को दिसपुर के लोक सेवा भवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि, सीमा पर लगातार धक्का-मुक्की हो रही है. उन्होंने आगे कहा कि, अप्रवासियों का प्रत्यावर्तन (वापस भेजने की प्रक्रिया) दो तरह से हो रहा है. एक है सीमा में प्रवेश करते ही उन्हें उनके देश वापस भेज दिया जाता है. दूसरा है 1971 के बाद आए लोगों की पहचान करना और उन्हें वापस भेजना.
असम सीएम सरमा ने कहा कि, ये दोनों प्रक्रियाएं जारी हैं और जारी रहेंगी. मुख्यमंत्री ने आज सोशल मीडिया पर कहा, "सीमा पर अप्रवासियों के खिलाफ अभियान जारी है. हाल ही में 33 अप्रवासियों को उनकी मातृभूमि बांग्लादेश वापस भेजा गया है. उन्होंने कहा, "याद रखें, हमारी कड़ी मेहनत जारी है और आने वाले दिनों में यह लड़ाई और तेज होगी."
अमित शाह का असम दौरा
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे और एनडीए के विशाल पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन पर प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने कहा कि, केंद्रीय गृह मंत्री ने असम दौरे के दौरान 2026 के लिए हमारे कई एजेंडों को गंभीरता से लिया है. उन्होंने कहा कि, भारत सरकार असम सरकार के बेदखली अभियान का समर्थन करती है. उन्होंने संसद में भी यही कहा है और वे यहां भी आए हैं. इसका मतलब है कि गृह मंत्री ने संसद के अंदर और बाहर भी यही कहा है. उन्होंने कहा, एनडीए सभी चुनौतियों के लिए तैयार है.
वृंदावनी वस्त्र को 18 महीनों के लिए असम लाया जाएगा, असम सीएम ने कहा
सीएम सरमा ने कहा कि ब्रिटिश संग्रहालय में रखे वृंदावनी वस्त्रों को 18 महीनों के लिए असम लाया जाएगा. सीएम ने शनिवार को दिसपुर के लोक सेवा भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इस खुशखबरी की घोषणा की.
महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव द्वारा निर्मित वृंदावनी वस्त्र एक ऐसा विशिष्ट वस्त्र है, जिस पर भगवान विष्णु के दशावतारों का चित्रण किया गया है। यह पूजनीय वस्त्र वर्तमान में ब्रिटेन के संग्रहालय में संरक्षित है, और इसे असम वापस लाने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। pic.twitter.com/ZlDxx4GAxd— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 30, 2025
हिमंत बिस्वा ने कहा कि, महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव द्वारा निर्मित वृंदावनी वस्त्र एक ऐसा विशिष्ट वस्त्र है, जिस पर भगवान विष्णु के दशावतारों का चित्रण किया गया है। यह पूजनीय वस्त्र वर्तमान में ब्रिटेन के संग्रहालय में संरक्षित है, और इसे असम वापस लाने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है.
मुख्यमंत्री ने कहा, "वृंदावनी वस्त्र, जिसे महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने महाराजा नरनारायण के अनुरोध पर बनाया था और आखिरकार असम से तिब्बत होते हुए लंदन, फ्रांस आदि स्थानों पर पहुंचाया गया. उन्होंने कहा कि, वृंदावनी वस्त्र को असम के लोगों तक पहुंचाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं.
उन्होंने कहा कि, संग्रहालय में रखे वृंदावनी वस्त्रों में से कौन सा मूल है, इस पर कई चर्चाएं हुई हैं. हम केवल उनके द्वारा बताए दिन पर ही अपॉइंटमेंट लेकर जा सकते हैं क्योंकि ब्रिटिश संग्रहालय ने सामान्य प्रदर्शन को बंद कर दिया है और इसे अलग रखा है ताकि यह बाहरी दुनिया के संपर्क में न आए.
हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "हमने वृंदावनी वस्त्रों के बारे में ब्रिटिश संग्रहालय से संपर्क किया. हमने वृंदावनी वस्त्रों को असम के लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया. हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन हमारे प्रयास जारी रहे. सरमा ने कहा कि, हाल ही में ब्रिटिश संग्रहालय ने उनसे संपर्क किया. ब्रिटिश संग्रहालय ने 2027 में 18 महीनों के लिए वृंदावनी वस्त्रों को कुछ शर्तों के साथ असम को देने पर सहमति व्यक्त की है.
