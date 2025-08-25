ETV Bharat / bharat

सदनों के अंदर सहमति और असहमति की जितनी आवाजें उठेंगी उतना ही लोकतंत्र सशक्त होगा: ओम बिरला - ALL INDIA SPEAKERS CONFERENCE

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने प्रदर्शनी का अवलोकन भी कराया.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉन्फ्रेंस का समापन सत्र किया संबोधित
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉन्फ्रेंस का समापन सत्र किया संबोधित (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 25, 2025 at 8:12 PM IST

Updated : August 25, 2025 at 8:34 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में आयोजित ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के समापन सत्र को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को संस्थागत दिशा देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी विट्ठल भाई पटेल के 100 वर्ष पूर्ण होने पर इस पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में हमारे बीच में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष, दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता देश भर की विधान मंडल के सभापति का दिल्ली विधानसभा के उपसभापति, दिल्ली सरकार के मंत्री और विधायक मौजूद हैं.

उन्होंने कहा कि आजादी के पहले विधायी संस्थाओं, लोकतंत्र के लिए और देश की आजादी के लिए लड़ने वालों की आवाज, उनके स्वर, उनकी अभिव्यक्ति का यह सभागार साक्षी रहा है. 1925 में नेशनल असेंबली के पहले भारतीय स्पीकर के रूप में विट्ठल भाई पटेल ने काम किया और जिन्होंने अध्यक्ष परंपरा को अध्यक्ष की व्यवस्था को स्वतंत्र, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण लेकिन संस्थाओं के प्रति जिम्मेदारी के साथ और उसकी गरिमा के साथ, जिन्होंने एक दिशा दी हम उसका शताब्दी वर्ष मना रहे हैं. विट्ठल भाई पटेल के समय लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जो विधान बनाए गए थे उन नियम कानून को हमने संविधान के अंदर भी सम्मिलित किया.

हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है: उन्होंने आगे कहा, संविधान बना तो हमारे संविधान निर्माता ने इस बात की व्यवस्था की कि सदन में बोलने वाला कोई भी व्यक्ति कितना भी सरकार का विरोध करे, सरकार की आलोचना करें, लेकिन उसको प्रिविलेज हो, आजादी हो. उस समय की व्यवस्था के समय के हिसाब से अब परिवर्तन हो गया है. हम देखते हैं कि संविधान बनाते समय हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस मंशा से जिस विचार से यह विचार दिया था, कहीं ना कहीं उसमें गिरावट आई है जो हम सबके लिए चिंता का विषय है. इसलिए विधाई संस्थाओं के अध्यक्ष के रूप में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम सदन के अंदर निर्वाचित स्वतंत्रनीति के साथ न्याय करते भी दिखे.

ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के समापन सत्र को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित किया. (ETV Bharat)

गरिमा गिरना चिंता का विषय: ओम बिरला ने कहा सदन के सदस्य भी, जनता ने जिस अपेक्षाओं व आकांक्षाओं से उनको चुनकर भेजा है कि वह जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाएं उनकी चुनौतियां, परेशानियों को सदन में रखें. सरकार की जवाबदेही हो और कार्यपालिका के अंदर जिम्मेदारी हो. लेकिन, धीरे-धीरे सदनों की गरिमा गिरना हम सबके लिए चिंता का विषय है. इसलिए शताब्दी वर्ष का यह दिन हम सबको नई प्रेरणा और नई दिशा देता है. मुझे आशा है कि हम सब विधाययी संस्थाओं के अध्यक्ष फिर से नया प्रयास करेंगे, जिस भावनाओं से संस्थाओं के स्वतंत्र बोलने की अभिव्यक्ति, विचारों को रखना, कानून बनाते समय नियम बनाते समय सार्थक चर्चा करना इसके लिए समीक्षा करने की आवश्यकता हो गई है. सभी राजनीतिक दलों को विचार करने की आवश्यकता है कि सदनों के अंदर विचारों की अभिव्यक्ति हो, सहमति हो.

आचार संहिता बनाने का प्रयास करें: उन्होंने यह भी कहा, हमारे लोकतंत्र की यही ताकत रहेगी कि सदनों में सहमति और असहमति की जितनी आवाजें उठेंगी उतना ही लोकतंत्र सशक्त होगा. लेकिन, सदन के अंदर और सदन के बाहर सदस्य अपनी आचार संहिता बनाने का भी प्रयास करें. सभी सदस्यों को, सभी दल के महानुभावों को इस वर्तमान स्थिति में विचार करना होगा की जनता हमारे कार्यों को, हमारे कार्यक्रम को, हमारे व्यवहार को और हमारे आचरण को देखती है. इसीलिए हमारे कार्य हमारे आचरण को दुनिया फॉलो करती है. मुझे आशा है हमेशा सदन के अध्यक्ष के रूप में जो भी आसान पर बैठता है, उसका एक प्रयास रहता है कि वह सदन को चलाते समय और अपने निर्णय से सदन की मर्यादा उच्च कोटि की बनाने का प्रयास करे. इसके लिए वापस सभी राजनीतिक दलों को विचार अवश्य करने की आवश्यकता है.

अंतिम यात्रा का किया गया वर्णन: लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैं फिर से दिल्ली प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को साधुवाद देता हूं उन्होंने अच्छी परंपराएं शुरू की. उन्होंने प्रथम अध्यक्ष के रूप में विट्ठल भाई पटेल जी की जो प्रदर्शनी लगाई वह भी अद्भुत है, जिसको देखकर लगता है कि कितनी कड़ी मेहनत उन्होंने की होगी जिसमें उनकी प्रारंभिक जीवन से लेकर उनकी सामाजिक राजनीतिक जीवन के साथ उनकी अंतिम यात्रा का वर्णन किया गया है. निश्चित रूप से हम सब यहां से विट्ठल भाई पटेल जी के विचारों को उन्होंने जो आसान से व्यवस्था दी, उसकी गरिमा को बनाने का प्रयास करेंगे. ओम बिरला से पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी सत्र को संबोधित किया.

