ETV Bharat / bharat

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ‘राष्ट्रपति सैलून’ नहीं बल्कि महाराजा एक्सप्रेस में सवार होकर जाएंगी मथुरा, देखिए कितनी स्पेशल है ये ट्रेन

नई दिल्लीः राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 सितंबर को मथुरा-वृंदावन जाएंगी, जहां वह भगवान श्रीकृष्ण व राधा रानी के दर्शन करेंगी. राष्ट्रपति के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मथुरा तक ‘महाराजा एक्सप्रेस’ को प्रेसीडेंट स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाया जाएगा. इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी इसी ट्रेन से दिल्ली से कानपुर गए थे क्योंकि पारंपरिक राष्ट्रपति सैलून (प्रेसीडेंट ट्विन कार ) को अब विरासत के तौर पर नेशनल रेल म्यूजियम में रखा गया है.

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 सितंबर को ट्रेन से मथुरा जाएंगी. इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चलने वाले लोको पायलट व गार्ड्स को प्रोटोकॉल की ट्रेनिंग देने के साथ अन्य तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. रेलवे और राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों की तरफ से ट्रेन में सफर की सभी तैयारियां तेज कर दी गई हैं.

महाराजा एक्सप्रेस से मथुरा जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

बता दें कि प्रोटोकॉल व सुरक्षा कारणों से कई तरह की व्यवस्थाएं करनी होती हैं. प्रेसीडेंट स्पेशल ट्रेन रेलवे ट्रैक पर चलने से पहले एक रेलगाड़ी चलाई जाती है. इसके बाद जीएम या डीआरएम का निरीक्षण वाहन चलता है. सुरक्षा जांच के बाद पीछे से राष्ट्रपति स्पेशल ट्रेन चलती है. बता दें कि 25 जून 2021 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी में महाराजा एक्सप्रेस से दिल्ली से कानपुर तक यात्रा की थी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी महाराजा एक्सप्रेस से ही नई दिल्ली से मथुरा जाएंगी.

विरासत बन गया राष्ट्रपति सैलून

देश की आजादी से बाद से वर्षों तक राष्ट्रपति के लिए अलग ‘राष्ट्रपति सैलून’ का प्रावधान रहा, जिसमें दो विशेष कोच होते थे एक राष्ट्रपति के लिए और दूसरा उनके स्टाफ के लिए. यह सैलून 1956 में तैयार किया गया था और 2024 में इसे नेशनल रेल म्यूजियम में संरक्षित कर दिया गया. अब इसे विरासत की तरह नेशनल रेल म्यूजियम में रखा गया है, जहां पर आम जनता इसके इतिहास के बारे में जान सकती है.

ऐतिहासिक सैलून में सफर करने वाले राष्ट्रपति

इस ऐतिहासिक सैलून में देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद से लेकर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम तक ने सफर किया था. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वी. वी. गिरी व नीलम संजीव रेड्डी जैसे कई राष्ट्रपतियों व कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी इसमें यात्रा की.

अब राष्ट्रपति के लिए निर्धारित हैं ये ट्रेनें

अब राष्ट्रपति सैलून की जगह चार विशेष लग्जरी ट्रेनों को निर्धारित किया गया है. इसमें पश्चिम भारत के लिए रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस, दक्षिण-पश्चिम के लिए डेक्कन ओडिसी, उत्तर व मध्य भारत के लिए महाराजा एक्सप्रेस और राजस्थान के लिए पैलेस ऑन व्हील्स जैसी विशेष ट्रेनें निर्धारित की गई हैं, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं हैं.