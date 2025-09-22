राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ‘राष्ट्रपति सैलून’ नहीं बल्कि महाराजा एक्सप्रेस में सवार होकर जाएंगी मथुरा, देखिए कितनी स्पेशल है ये ट्रेन
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के मद्देनजर महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन में शानदार व्यवस्थाएं की गई हैं.
Published : September 22, 2025 at 4:28 PM IST
नई दिल्लीः राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 सितंबर को मथुरा-वृंदावन जाएंगी, जहां वह भगवान श्रीकृष्ण व राधा रानी के दर्शन करेंगी. राष्ट्रपति के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मथुरा तक ‘महाराजा एक्सप्रेस’ को प्रेसीडेंट स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाया जाएगा. इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी इसी ट्रेन से दिल्ली से कानपुर गए थे क्योंकि पारंपरिक राष्ट्रपति सैलून (प्रेसीडेंट ट्विन कार ) को अब विरासत के तौर पर नेशनल रेल म्यूजियम में रखा गया है.
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 सितंबर को ट्रेन से मथुरा जाएंगी. इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चलने वाले लोको पायलट व गार्ड्स को प्रोटोकॉल की ट्रेनिंग देने के साथ अन्य तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. रेलवे और राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों की तरफ से ट्रेन में सफर की सभी तैयारियां तेज कर दी गई हैं.
महाराजा एक्सप्रेस से मथुरा जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
बता दें कि प्रोटोकॉल व सुरक्षा कारणों से कई तरह की व्यवस्थाएं करनी होती हैं. प्रेसीडेंट स्पेशल ट्रेन रेलवे ट्रैक पर चलने से पहले एक रेलगाड़ी चलाई जाती है. इसके बाद जीएम या डीआरएम का निरीक्षण वाहन चलता है. सुरक्षा जांच के बाद पीछे से राष्ट्रपति स्पेशल ट्रेन चलती है. बता दें कि 25 जून 2021 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी में महाराजा एक्सप्रेस से दिल्ली से कानपुर तक यात्रा की थी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी महाराजा एक्सप्रेस से ही नई दिल्ली से मथुरा जाएंगी.
विरासत बन गया राष्ट्रपति सैलून
देश की आजादी से बाद से वर्षों तक राष्ट्रपति के लिए अलग ‘राष्ट्रपति सैलून’ का प्रावधान रहा, जिसमें दो विशेष कोच होते थे एक राष्ट्रपति के लिए और दूसरा उनके स्टाफ के लिए. यह सैलून 1956 में तैयार किया गया था और 2024 में इसे नेशनल रेल म्यूजियम में संरक्षित कर दिया गया. अब इसे विरासत की तरह नेशनल रेल म्यूजियम में रखा गया है, जहां पर आम जनता इसके इतिहास के बारे में जान सकती है.
ऐतिहासिक सैलून में सफर करने वाले राष्ट्रपति
इस ऐतिहासिक सैलून में देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद से लेकर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम तक ने सफर किया था. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वी. वी. गिरी व नीलम संजीव रेड्डी जैसे कई राष्ट्रपतियों व कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी इसमें यात्रा की.
अब राष्ट्रपति के लिए निर्धारित हैं ये ट्रेनें
अब राष्ट्रपति सैलून की जगह चार विशेष लग्जरी ट्रेनों को निर्धारित किया गया है. इसमें पश्चिम भारत के लिए रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस, दक्षिण-पश्चिम के लिए डेक्कन ओडिसी, उत्तर व मध्य भारत के लिए महाराजा एक्सप्रेस और राजस्थान के लिए पैलेस ऑन व्हील्स जैसी विशेष ट्रेनें निर्धारित की गई हैं, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं हैं.
कब बना था राष्ट्रपति सैलून
राष्ट्रपति सैलून 1956 में बना था. बहुत तेज स्पीड से उसे नहीं चलाया जा सकता था. राष्ट्रपति कार्यालय के आदेश के बाद राष्ट्रपति सैलून को नेशनल रेल म्यूजियम में संरक्षित किया गया. अब जिस क्षेत्र में राष्ट्रपति को जाना होगा. उसके अनुसार ही विशेष ट्रेनों का चयन होता है.
ट्रेन का नाम मुख्य क्षेत्र प्रमुख राज्य/स्थल
- रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस पश्चिम भारत गुजरात, राजस्थान
- डेक्कन ओडिसी दक्षिण/पश्चिम भारत महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु
- महाराजा एक्सप्रेस उत्तर/मध्य भारत दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश
- पैलेस ऑन व्हील्स राजस्थान (केवल) राजस्थान के सभी प्रमुख शहर
महाराजा एक्सप्रेस की प्रीमियम लक्ज़री सुविधाएं
लग्जरी केबिन: सुविधाजनक व शानदार स्लीपर कैबिन (डीलक्स और सुपीरियर)
- प्रीमियम इंटीरियर्स: भारतीय संस्कृति से प्रेरित डिजाइन व उच्च गुणवत्ता की सजावट.
- विलासिता का भोजन: मल्टी-कोर्स, ग्लोबल व भारतीय व्यंजन की व्यवस्थ
- सुविधाजनक शौचालय: वॉशरूम और बाथरूम में आत्याधुनिक सुविधाएं
- सुविधाजनक डाइनिंग व लाउंज एरिया: शाही अनुभव के लिए डाइनिंग रूम व लाउंज है.
- टीवी व वाई-फाई: हर केबिन में मनोरंजन के लिए टीवी व इंटरनेट की सुविधा है.
- रॉयल डेकोरेशन: शाही माहौल में यात्रा का अनुभव प्राप्त होता है
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि 25 सितंबर को राष्ट्रपति नई दिल्ली से मथुरा दर्शन करने के लिए जाएंगी. वह ट्रेन से जा सकती हैं. ऐसे में जो व्यवस्था करनी होती हैं. सभी व्यवस्था की जा रही हैं.
ये भी पढ़ें- मॉरीशस के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति मुर्मू से की मुलाकात, दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों पर हुई चर्चा
ये भी पढ़ें- दिल्ली में हवा की सुरक्षा को और मजबूत करने की पहल, पर्यावरण विभाग सड़कों और फुटपाथों पर करेगा स्टडी
ये भी पढ़ें- आरपीएफ के ‘ऑपरेशन सतर्क’ को मिल रही सफलता, ट्रेन में आग लगने के मामले में एफआईआर दर्ज