ORR हादसे में नई कार से निकले तीन दोस्तों ने तोड़ा दम, एक्सीडेंट के बाद कार में लग गई थी आग - THE LAST JOURNEY OF THREE FRIENDS

तेलंगाना के ORR कार हादसे में तीन दोस्तों ने दम तोड़ा. ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 11, 2025 at 12:41 PM IST 2 Min Read

रंगारेड्डी: तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में अपनी नई नवेली कार से निकले तीन दोस्तों का सफर उस वक्त अंतिम यात्रा में बदल गया, जब आउटर रिंग रोड पर उनकी कार एक खड़े वाहन से टकरा गई. तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में अपनी नई कार से आउटर रिंग रोड (ORR) घूमने निकले तीन दोस्तों का सफर दुखद रूप से खत्म हो गया. ORR पर इनकी कार एक खड़े वाहन से टकरा गई. इस हादसे में तीनों दोस्तों की मौत हो गई. यह घटना तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के अब्दुल्लापुरमेट पुलिस थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात को हुई. पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, हैदराबाद के बहादुरपुरा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के दीपेश अग्रवाल अपने पापा की नई कार को लेकर अपने दोस्त संचय मालपानी और प्रियांश मित्तल शम्साबाद से आउटर रिंग रोड होते हुए घटकेसर की ओर जा रहे थे. रात दो बजे अब्दुल्लापुरमेट पुलिस स्टेशन के गंडिचरुवु पुल के पास इनका कार एक खड़े माल वाहन को टक्कर मार दी. एक्सीडेंट होते ही कार के सामने के हिस्से में आग लग गई.

इस हादसे के बाद कार में फंसे लोगों को बचाने के लिए दूसरे वाहन चालकों ने भरसक प्रयास किए. कार में लगी आग में दीपेश अग्रवाल और संचय मालपानी जिंदा जल गए. प्रियांश मित्तल को लोगों को बड़ी मुश्किल से बचाया गया. इसके बाद प्रियांश को एलबी नगर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने दीपेश के पिता रितेश कुमार अग्रवाल की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है. एफआईआर में आरोप लगाया गया कि चालक कृष्णा ने लापरवाही से बिना किसी संकेत के नो-पार्किंग जोन में अपनी गाड़ी खड़ी कर दी थी. इसकी वजह से यह हादसा हुआ. दीपेश अग्रवाल अपने पिता की मेडिकल शॉप में काम करते थे. जबकि प्रियांश मित्तल एमबीए कर चुके थे और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते थे.