हल्द्वानी: इन दिनों कैलाश मानसरोवर यात्रा चल रही है. आज देश भर से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे यात्रियों का 50 सदस्यीय अंतिम जत्था टनकपुर पर्यटक आवास गृह पहुंचा. हल्की बारिश के बीच टनकपुर पहुंचे यात्रियों का टीआरसी प्रबंधन ने तिलक लगा व अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत किया गया.

5 वर्ष पहले भारत सहित विश्व भर में फैले कोरोना संक्रमण के चलते उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर जाने वाली यात्रा को जहां बंद कर दिया गया था. यात्रा बंद होने के उपरांत पांच वर्ष बाद उत्तराखंड के टनकपुर से इस पवित्र यात्रा का शुभारंभ 3 जुलाई 2025 को पहले यात्रा जत्थे के टनकपुर पहुंचने के साथ हुआ. देशभर के विभिन्न राज्यों से उत्तराखंड के टनकपुर पहुंच पहले जत्थे को स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर टीआरसी परिसर से चार जुलाई की सुबह हरी झंडी दिखा रवाना किया था. तभी से लगातार तय कार्यक्रम के अनुसार अन्य मानसरोवर यात्रा जत्थे टनकपुर पहुंच रहे हैं.

उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल विकास निगम ने इस यात्रा में देश भर से आए श्रद्धालुओं को सुविधाें उपलब्ध करवाने का जिम्मा उठाया है. जिन सुविधाओं की मानसरोवर यात्री भी तारीफ कर रहे हैं.प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से मानसरोवर के वर्षो पुराने यात्रा मार्ग हल्द्वानी काठगोदाम को बदल कर पहली बार चंपावत जिले के टनकपुर से शुरू किया गया. वहीं, उत्तराखंड में कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 का पांचवा यानी अंतिम जत्था भी शुक्रवार की शाम को चंपावत जिले के टनकपुर पर्यटक आवास गृह में पहुंच गया है. टनकपुर पहुंचे मानसरोवर यात्रा जत्थे का टीआरसी प्रबंधन ने भव्य स्वागत अभिनंदन किया.

इस दौरान छोटे छोटे बच्चों के कुमाऊं संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भोले के भक्त भी जमकर झूमे. मानसरोवर यात्रियों ने खुद को सौभाग्यशाली बताया की भोले नाथ की इस पवित्र यात्रा में उन्हे शामिल होने का अवसर मिला है.

वहीं, देश भर के सोलह राज्यों से पहुंचे 50 मानसरोवर यात्रियों ने अपने स्वागत केंद्र व राज्य सरकार की सुविधाओं सहित कुमाऊं मंडल विकास निगम की जमकर तारीफ की. साथ ही यात्रा सुविधाओं को बेहतर बताकर राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया. कैलाश मानसरोवर यात्री रात्रि विश्राम टनकपुर पर्यटक आवास गृह में करने के बाद शनिवार को मानसरोवर यात्रा के अगले पड़ाव के लिए रवाना होंगे.

