महाराष्ट्र में 6 बच्चों की मौत कफ सिरप के सेवन से नहीं हुई, डॉक्टरों ने किया स्पष्ट

नागपुर: मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित तौर पर जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत के मामले ने पूरे देश में हलचल मचा दी है. दूसरी तरफ महाराष्ट्र मामले में डॉक्टरों ने स्पष्ट किया है कि, 6 बच्चों की मौत कफ सिरप के सेवन से नहीं हुई है.

नागपुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में इलाज करा रहे 13 बच्चों की मौत हो गई है. कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कुछ बच्चों की तबीयत कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने के बाद अचानक बिगड़ गई थी.

इनमें से कई बच्चों को गंभीर हालत में नागपुर के निजी अस्पतालों और मेडिकल अस्पतालों में भर्ती कराया गया था. हालांकि, उनमें से 13 की इलाज के दौरान मौत हो गई. अगस्त महीने में नागपुर में ऐसे मरीज आने शुरू हुए थे. नागपुर में अब तक 36 मामले सामने आ चुके हैं. खबर के मुताबिक, अब तक 19 बच्चों की मौत हो चुकी है. इन 19 बच्चों में से 13 मध्य प्रदेश और 6 महाराष्ट्र के हैं.

6 बच्चों की मौत कफ सिरप के सेवन से नहीं हुई

डॉक्टरों ने स्पष्ट किया है कि, महाराष्ट्र में 6 बच्चों की मौत कफ सिरप के सेवन से नहीं हुई. जांच में पता चला है कि मरीजों की मौत अंगों के काम करना बंद करने के कारण हुई. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कोल्ड्रिफ कफ सिरप के नमूनों में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) की उच्च मात्रा पाई गई है. डाइएथिलीन ग्लाइकॉल एक जहरीला तरल है जिसका इस्तेमाल औद्योगिक उत्पादों में किया जाता है, जो बच्चों के गुर्दे को नुकसान पहुंचा सकता है.

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित रूप से दूषित कफ सिरप पीने से कुछ बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है. इस घटना के बाद, जांच के दौरान कोल्ड्रिफ कफ सिरप के नमूनों में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया. इसे देखते हुए, राज्य सरकारों ने इस सिरप की बिक्री पर तुरंत रोक लगा दी है. इसके अलावा, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने छह राज्यों में दवा निर्माता कंपनियों का निरीक्षण शुरू कर दिया है.