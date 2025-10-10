ETV Bharat / bharat

'अफगान लोगों के साहस की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए', जानें ऐसा क्यों बोले अफगानिस्तान के विदेश मंत्री?

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी ने कहा कि अफगानिस्तान सीमा के पास दूरदराज के इलाकों में हमला हुआ है.

Muttaqi
आमिर खान मुत्तकी (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 10, 2025 at 5:44 PM IST

Updated : October 10, 2025 at 6:41 PM IST

नई दिल्ली: भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी ने शुक्रवार को पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अफगानों के साहस की परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए. हम भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ बेहतर संबंध चाहते हैं, लेकिन यह एकतरफा नहीं हो सकता.

उन्होंने भारत में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, "... अफगानों के साहस की परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए. अगर कोई ऐसा करना चाहता है, तो उसे सोवियत संघ, अमेरिका और नाटो से पूछना चाहिए, ताकि वे समझा सकें कि अफगानिस्तान के साथ खेलना ठीक नहीं है..."

'हमने बातचीत का दरवाजा खुला रखा है'
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने आगे कहा, "सीमा के पास दूरदराज के इलाकों में हमला हुआ है. हम पाकिस्तान की इस हरकत को गलत मानते हैं. समस्याओं का समाधान ऐसे नहीं हो सकता... हमने बातचीत का दरवाजा खुला रखा है. उन्हें अपनी समस्या खुद ही सुलझानी चाहिए."

'हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं'
उन्होंने आगे कहा कि अफगानिस्तान में 40 साल बाद शांति और प्रगति है. इससे किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए... हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं. अगर हमारे यहां शांति है तो लोग परेशान क्यों हैं... उन्होंने यह भी कहा कि वह भारत और पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध चाहते हैं, लेकिन यह एकतरफा नहीं हो सकता...

एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक
इससे पहले उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक की. बैठक के दौरान जयशंकर ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब काबुल में मौजूद टेक्निकल मिशन को भारतीय दूतावास का दर्जा दिया जाएगा.

बता दें कि अगस्त 2021 में, तालिबान द्वारा अफगानिस्तान की सरकार पर नियंत्रण करने के बाद, भारत ने अफगानिस्तान में अपने दूतावास और वाणिज्य दूतावास बंद कर दिए थे. इसके बाद, भारत ने 2022 में एक तकनीकी टीम अफगानिस्तान भेजकर वहां अपनी राजनयिक उपस्थिति फिर से स्थापित की. अब फिर से यहां पर दूतावास को खोला जाएगा.

अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी के साथ बैठक के दौरान, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा, "मुझे आज काबुल स्थित भारत के तकनीकी मिशन को भारतीय दूतावास के स्तर पर अपग्रेड करने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है."

यह भी पढ़ें- पाकिस्तान को झटका, 'अफगानिस्तान में फिर से खुलेगा भारतीय दूतावास', मुत्ताकी से मुलाकात के बाद जयशंकर ने किया ऐलान

